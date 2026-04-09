Melania Trump critica "mentiras" que a ligam ao "vergonhoso" Jeffrey Epstein e pede que o Congresso ouça as vítimas

Há 23 min

Primeira-dama admite cruzamento com o criminoso sexual condenado, mas nega existência de uma relação

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, criticou duramente as “mentiras que me ligam ao vergonhoso Jeffrey Epstein” num pronunciamento na Casa Branca esta quinta-feira, tentando distanciar-se do criminoso sexual condenado e pedindo ao Congresso que realize audiências permitindo que as suas vítimas testemunhem no Capitólio.

“Nunca fui amiga de Epstein. O Donald e eu fomos convidados para as mesmas festas que Epstein de vez em quando, uma vez que a sobreposição de círculos sociais é comum na cidade de Nova Iorque e em Palm Beach”, disse a primeira-dama em declarações à imprensa. “Para que fique claro, nunca tive uma relação com Epstein ou com a sua cúmplice, [Ghislaine] Maxwell.”

Melania Trump pediu ao Congresso que ofereça um fórum para que as vítimas de Epstein possam testemunhar no Capitólio.

“Peço ao Congresso que ofereça às mulheres que foram vítimas de Epstein uma audiência pública especificamente dirigida às sobreviventes, dando a estas vítimas a oportunidade de depor sob juramento perante o Congresso, com o poder do depoimento sob juramento”, acrescentou.

“Toda a mulher deve ter o direito de contar a sua história em público, se assim o desejar, e o seu testemunho deve ser registado permanentemente nos registos do Congresso.”

EM ATUALIZAÇÃO