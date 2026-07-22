Scouter de modelos ligado a Jeffrey Epstein encontrado morto nos arredores de Paris

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 1min
Jeffrey Epstein é visto nesta imagem divulgada pelos Democratas no Comité de Supervisão da Câmara em dezembro. House Oversight Committee Democrats/Reuters
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Daniel Siad era alvo de várias queixas, entre elas alegações de violação. Tinha 69 anos

Daniel Siad, scouter de modelos francês de 69 anos e apontado como uma das pessoas com ligações próximas ao financeiro norte-americano Jeffrey Epstein, foi encontrado morto na sua residência, nos arredores de Paris, confirmaram esta quarta-feira as autoridades judiciais francesas, citadas pelo jornal France24.

"Foi aberto, na segunda-feira à noite, um inquérito para determinar a causa da morte, na sequência da descoberta", informou o Ministério Público de Nanterre.

No âmbito das diligências, será realizada uma autópsia para determinar as circunstâncias em que ocorreu a morte.

Daniel Siad era alvo de várias queixas, entre elas alegações de violação, e estava a ser investigado pela unidade especializada no combate ao tráfico de seres humanos.

Além das acusações em França, o nome de Daniel Siad surgiu em mais de mil documentos divulgados no âmbito da desclassificação dos ficheiros relacionados com Jeffrey Epstein.

Numa troca de mensagens datada de 2014, Siad comparou o recrutamento de mulheres à pesca. "Neste negócio sinto-me, por vezes, como um pescador. Às vezes apanho depressa, outras vezes não há peixe", escreveu a Epstein.

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Jeffrey Epstein morreu em 2019, numa prisão norte-americana, enquanto aguardava julgamento por crimes de tráfico sexual.

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Temas: Jeffrey Epstein Daniel Siad Amigo Morto Paris
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