Hollywood descobriu em "Hacks" que mulheres mais velhas têm os mesmos desejos

Há 1h e 39min

A série “Hacks” estreia a quinta e última temporada na HBO Max, com Jean Smart a despedir-se de Deborah Vance num final que promete emoção e reflexão sobre o papel das mulheres na indústria

A atriz Jean Smart, de 74 anos, vai interpretar a comediante Deborah Vance pela última vez na quinta temporada de "Hacks", marcando o fim da série que deu espaço a mulheres maduras em Hollywood.

"Há papéis mais interessantes para mulheres que não têm 25 anos agora”, disse a atriz, numa conferência de imprensa de lançamento da temporada em Los Angeles, que se estreia a 10 de abril na HBO Max.

"Perceberam que as mulheres podem ser tridimensionais e que as mulheres mais velhas podem ter os mesmos tipos de vidas e desejos que as de 30", considerou a atriz.

Na última temporada, Deborah Vance volta a Las Vegas para lutar pelo seu legado como comediante pioneira num segmento dominado por homens, depois de notícias erradas e pouco abonatórias sobre a sua morte.

"Ela é empurrada até ao limite", descreveu Jean Smart. "Há um momento em que, pela primeira vez, a vemos absolutamente derrotada". Mas esse momento não dura e Vance vai atirar-se de cabeça à reconquista do espaço que considera merecer.

Por ser o final da série, os criadores decidiram executar todas as ideias que tiveram ao longo dos últimos cinco anos e não puderam incluir nas outras temporadas. Isso incluiu a participação num 'reality show' de competição, o envolvimento de Ava (Hannah Einbinder) com um gigolo, uma convenção de autógrafos e uma cena em que a câmara entra pela boca dentro. Há ainda várias celebridades a fazer aparições em 'cameos' inesperados.

"Queríamos que esta temporada transmitisse a sensação deste grupo a unir-se, algo como a viagem de Deborah no Feiticeiro de Oz e todas as pessoas que a ajudam ao longo do caminho", disse Jen Statsky, cocriadora da série.

Um dos episódios lida com a ameaça da Inteligência Artificial (IA) à indústria do entretenimento, e os criadores quiseram deixar claro o seu ponto de vista sobre o tema, que em 2023 motivou uma greve de mais de três meses em Hollywood.

"Sentimos que o processo criativo não é algo que tenha de ser otimizado. Por favor, deixem-no em paz", afirmou o cocriador Paul W. Downs, que dá corpo a Jimmy. "Temos de falar sobre isto de uma forma mais crítica do que aquilo que muita gente faz, que é dizer para entrar no comboio porque é inevitável".

Com um tom mais suave e menos mordaz que nas temporadas anteriores, a última dose de dez episódios de "Hacks" finaliza a história de Deborah Vance de uma forma que, inicialmente, não agradou muito a Jean Smart.

"Nunca lhes perguntei como a série ia acabar", disse a atriz, explicando que queria ser surpreendida. "Mas quando me disseram como ia acabar, não tive a certeza se fiquei muito feliz com isso". A atriz ressalvou que agora considera que o final escolhido foi "perfeito".

O fim da história deixou os protagonistas emocionados e a atriz Megan Stalter (que interpreta Kayla) chegou mesmo a ter um episódio de descontrolo no 'set', chorando e gritando por não querer ver a série terminar.

Hannah Einbinder também se mostrou tocada pelo final, dizendo na conferência que estas personagens são como pessoas reais para ela. "É estranho dizer adeus a Ava, fiquei com muitas roupas dela e sinto que são as roupas de uma amiga", comparou.

"Hacks" foi uma das séries de comédia mais bem-sucedidas dos últimos anos. Deu a Jean Smart vitórias consecutivas nas maiores cerimónias de prémios de televisão, dos Emmys aos Critics Choice Awards e Globos de Ouro, e ganhou várias vezes como comédia, pela escrita, realização e atores secundários.

A última temporada tem dez episódios, que serão lançados uma vez por semana. A final está marcada para 29 de maio na HBO Max Portugal.