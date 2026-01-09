França defende que a Europa tem o direito de dizer não aos Estados Unidos

Agência Lusa , AM
Há 1h e 12min
Jean-Noël Barrot (EPA)

Jean-Noel Barrot considera que não se pode concordar sempre com os Estados Unidos, apesar de ser um país aliado

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noel Barrot, disse esta sexta-feira que a organização política europeia está em perigo, mas alertou que é um direito da Europa dizer não a um país aliado como os Estados Unidos.

A posição de Jean-Noel Barrot foi manifestada durante o discurso anual aos embaixadores franceses em Paris referindo-se diretamente à nova doutrina norte-americana que prevê declínio civilizacional na Europa.

O ministro francês disse que atualmente não se pode concordar sempre com os Estados Unidos, apesar de ser um país aliado.

"Em apenas alguns meses, o novo Governo norte-americano decidiu, e é um direito seu, repensar os laços que nos unem. É também nosso direito dizer não a um aliado histórico, por mais histórico que seja", afirmou.

Barrot disse ainda que a civilização europeia não vai desaparecer, mas avisou que a "organização política" está em perigo, apesar da "inestimável estabilidade num mundo imprevisível" e apesar da imensa riqueza científica, tecnológica, cultural e financeira.

O chefe da diplomacia francesa estava a referir-se ao recente documento da Administração norte-americana "Estratégia de Segurança Nacional" que prevê um "declínio civilizacional" na Europa.

Na estratégia de segurança nacional publicada em dezembro do ano passado, os Estados Unidos afirmaram que o declínio económico da Europa "é ofuscado pela perspetiva real e mais sombria de um colapso civilizacional".

Neste sentido, Barrot afirmou que a União Europeia está "ameaçada externamente pelos adversários que tentam desfazer os laços de solidariedade" e internamente pela "fadiga democrática".

"Sejamos realistas, nada garante que ainda estaremos a viver na União Europeia tal como a conhecemos daqui a 10 anos", alertou.

Temas: Jean-Noel Barrot Eua Euro França

Europa

03:16

"Foi uma noite extremamente violenta em Kiev", testemunha enviada da CNN Portugal à Ucrânia

Há 1 min

Tempestades Goretti e Elli atingem em força França, Reino Unido e Alemanha

Há 30 min

França defende que a Europa tem o direito de dizer não aos Estados Unidos

Há 1h e 12min

GUERRA AO MINUTO | Ataque russo mata quatro e ofensiva ucraniana deixa 500 mil sem energia

Há 2h e 5min
Mais Europa

Mais Lidas

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

Ontem às 11:52

Choque político: republicanos juntam-se aos democratas para impedirem Trump de voltar a usar força militar na Venezuela

Ontem às 18:04

Tracking poll, dia 4: Ventura ultrapassa Seguro e está à frente entre os cinco em empate técnico

Ontem às 19:32

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

Ontem às 20:29

Rússia arrecadou 7,2 mil milhões de euros com a venda de GNL à UE. Exportações aumentaram em 2025

Ontem às 12:15

Digi mantém preços, o resto encareceu: assinar novo contrato de telecomunicações ficou mais dispendioso em 2026

Ontem às 08:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

7 jan, 20:27

Se os EUA atacarem a Gronelândia a defesa terá de ser comandada por um... norte-americano

Ontem às 15:03

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

7 jan, 15:27

Idosa morre na Quinta do Conde após espera por socorro. Bombeiros de Carcavelos, a 35 quilómetros de distância, demoraram 40 minutos a chegar

Ontem às 11:13

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02
opinião
Alberto Veronesi

Um sistema educativo low-cost não atrai professores de primeira linha

Ontem às 14:39