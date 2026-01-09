França defende que a Europa tem o direito de dizer não aos Estados Unidos

Há 1h e 12min

Jean-Noel Barrot considera que não se pode concordar sempre com os Estados Unidos, apesar de ser um país aliado

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noel Barrot, disse esta sexta-feira que a organização política europeia está em perigo, mas alertou que é um direito da Europa dizer não a um país aliado como os Estados Unidos.

A posição de Jean-Noel Barrot foi manifestada durante o discurso anual aos embaixadores franceses em Paris referindo-se diretamente à nova doutrina norte-americana que prevê declínio civilizacional na Europa.

O ministro francês disse que atualmente não se pode concordar sempre com os Estados Unidos, apesar de ser um país aliado.

"Em apenas alguns meses, o novo Governo norte-americano decidiu, e é um direito seu, repensar os laços que nos unem. É também nosso direito dizer não a um aliado histórico, por mais histórico que seja", afirmou.

Barrot disse ainda que a civilização europeia não vai desaparecer, mas avisou que a "organização política" está em perigo, apesar da "inestimável estabilidade num mundo imprevisível" e apesar da imensa riqueza científica, tecnológica, cultural e financeira.

O chefe da diplomacia francesa estava a referir-se ao recente documento da Administração norte-americana "Estratégia de Segurança Nacional" que prevê um "declínio civilizacional" na Europa.

Na estratégia de segurança nacional publicada em dezembro do ano passado, os Estados Unidos afirmaram que o declínio económico da Europa "é ofuscado pela perspetiva real e mais sombria de um colapso civilizacional".

Neste sentido, Barrot afirmou que a União Europeia está "ameaçada externamente pelos adversários que tentam desfazer os laços de solidariedade" e internamente pela "fadiga democrática".

"Sejamos realistas, nada garante que ainda estaremos a viver na União Europeia tal como a conhecemos daqui a 10 anos", alertou.