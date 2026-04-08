"Rainha da Cetamina" condenada a 15 anos por fornecer a droga que matou Matthew Perry

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Com origem privilegiada, Jasveen Sangha optou por traficar droga "por ganância, glamour e influência"

Jasveen Sangha, também conhecida como a "Rainha da Cetamina", foi condenada esta quarta-feira a 15 anos de prisão por fornecer a dose letal de cetamina que acabou por levar à morte de Matthew Perry, estrela da série "Friends".

“Sou muito seletiva com as pessoas… tipo, pessoas da passadeira vermelha.”

Durante anos, Jasveen Sangha, apelidada de "Rainha da Cetamina", comandou o que os procuradores descreveram num memorando de sentença como um "negócio de tráfico de droga em grande escala a partir da sua residência em North Hollywood". Apresentava-se, segundo os procuradores, como uma traficante que vendia exclusivamente a clientes de primeira linha.

O estilo de vida tinha as suas vantagens. Os procuradores afirmam que Sangha tinha uma origem privilegiada, mas optou por traficar droga "não por privação financeira, mas por ganância, glamour e influência".

Tudo mudou a 28 de outubro de 2023, quando o ator de "Friends", Matthew Perry, foi encontrado a boiar de bruços na sua banheira de hidromassagem, na sua casa em Pacific Palisades.

O Instituto Médico Legal de Los Angeles listou a causa da morte como "efeitos agudos da cetamina" e subsequente afogamento.

Sangha e outras quatro pessoas foram acusadas em agosto de 2024, em ligação com a morte de Perry.

Um ano depois, Sangha concordou em declarar-se culpada de cinco acusações criminais federais, incluindo o fornecimento da cetamina que levou à morte de Perry. A sua declaração de culpa segue o caminho dos outros quatro arguidos que assinaram um acordo judicial com os procuradores federais.

"Responsabilizaremos os traficantes de droga"

Pouco depois da acusação de Sangha, o então procurador dos EUA para o Distrito Central da Califórnia, E. Martin Estrada, disse aos jornalistas: “Os arguidos hoje em dia estão plenamente conscientes de que os produtos que vendem podem resultar na morte de outra pessoa. Portanto, se está no negócio da droga e, apesar destes riscos, continua nele, se é movido pela ganância a apostar com a vida de outras pessoas, saiba que o responsabilizaremos”.

O caso de Perry apresenta paralelos com a morte de Mac Miller, em setembro de 2018, relacionada com drogas. O rapper morreu após uma overdose acidental de fentanil, cocaína e etanol.

O jogador de basebol Tyler Skaggs morreu em 2019 com níveis elevados de opióides no organismo. O ator Philip Seymour Hoffman foi encontrado morto em 2014 com uma seringa no braço e uma combinação letal de heroína, cocaína, benzodiazepinas e anfetamina no organismo.

Em cada uma destas mortes de celebridades, foram detidos aqueles que alegadamente forneceram substâncias ilícitas. Nem todos foram condenados.

Os especialistas jurídicos afirmam que a ênfase nos casos de maior repercussão e nas respetivas condenações pode desempenhar um papel crucial na dissuasão de atividades relacionadas com drogas ilícitas.

“A ênfase nos casos de grande impacto decorre, em grande parte, da visibilidade que trazem ao problema, ajudando a esclarecer as implicações mais amplas da crise da droga”, disse Andrew Pickett, advogado de acusação em Melbourne, Florida, à CNN em agosto de 2024.

“Servem de alerta tanto para aqueles que atuam à margem da legalidade como para aqueles que facilitam o abuso de substâncias”, afirmou Pickett.

O aumento das mortes relacionadas com drogas obrigou as forças policiais e os procuradores de todo o país a ajustarem as suas tácticas, dedicando mais pessoal a combater agressivamente os traficantes e os vendedores.

Nem mesmo a morte de um cliente é sempre um impedimento para que um traficante interrompa as suas práticas comerciais ilícitas. Josh Campbell, da CNN, entrevistou um polícia disfarçado para discutir o assunto em 2022. Questionado sobre o porquê de os traficantes venderem agressivamente um produto com elevado potencial para matar os seus clientes, o detetive do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) disse que esta não é uma questão primordial para os cartéis e para aqueles que vendem fentanil a adolescentes.

“No final do dia, tudo se resume a dinheiro, tudo se resume a lucro”, disse. “O principal objetivo do traficante é viciar-te, e se não morreres por causa disso, és cliente para o resto da vida.”

Esse parece ter sido o caso de Perry.

Estrada, o procurador federal, mencionou a luta de Perry contra o vício, que foi amplamente documentada ao longo dos anos. O ator publicou um livro de memórias menos de um ano antes da sua morte, descrevendo as suas décadas de dificuldades.

“A investigação revelou que, no outono de 2023, Perry recaiu no vício e estes arguidos aproveitaram-se da situação para lucrar”, disse Estrada em 2024.

A responsabilização não se restringe apenas a mortes de alto perfil.

Ao investigar a morte de Perry, o Ministério Público dos EUA afirmou ter descoberto uma rede clandestina de médicos e fornecedores de drogas que, segundo as autoridades, eram responsáveis ​​pela distribuição da cetamina.

A morte por overdose, em 2019, do aspirante a personal trainer Cody McLaury, apresentou uma ligação perturbadora com Perry. Embora os dois homens não se conhecessem, os procuradores afirmam que Sangha era uma ligação em comum.

Quando o irmão morreu, Kimberly McLaury enviou uma mensagem de texto à pessoa que acredita ter vendido a droga que o matou: Jasveen Sangha.

Após receber o telemóvel do irmão de volta da polícia, McLaury encontrou uma conversa por mensagem de texto com o alegado traficante, indicando que o seu irmão pagou a cetamina através do Venmo.

"Depois de a certidão de óbito dele ter saído, enviei-lhe uma mensagem de volta a dizer: 'Só para que saibas, a cetamina que vendeste ao meu irmão foi listada como a causa da morte'", contou à CNN.

McLaury nunca recebeu resposta. “Simplesmente assumi que ela não se importava”, disse.

Sangha não foi acusada pela morte de McLaury, mas os procuradores pediram ao juiz que tivesse em conta o seu papel na sua morte ao proferir a sentença.

“Infelizmente, tal como a morte do Sr. McLaury, a morte do Sr. Perry não alterou a conduta ilegal da arguida”, disseram os procuradores.