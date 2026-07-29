Jared Leto é acusado de má conduta sexual por quatro mulheres em documentário

Há 2h e 8min

Vocalista dos Thirty Seconds to Mars recebeu uma série de acusações de abuso

O ator Jared Leto, de 54 anos, foi acusado de conduta sexual criminosa por 4 mulheres num novo documentário lançado pela BBC, o "Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret", exibido esta quarta-feira.

Na produção, segundo a Variety, as supostas vítimas relatam que o artista teve um comportamento abusivo quando a maioria tinha menos de 18 anos.

Uma delas relatou que foi violada por Leto na casa de banho de um motel quando tinha 17 anos. Outra afirma que a agressão aconteceu quando tinha 19 anos.

Uma terceira alega que o crime aconteceu quando tinha 17 anos, abaixo da idade de consentimento no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, algo que foi desvalorizado pelo famoso.

A quarta suposta vítima afirma que recebeu chamadas com teor sexual explícito por parte do cantor quando tinha apenas 16 anos. Ela afirma que recebeu um convite para ter relações sexuais com o ator de "Mestres do Universo".

As mulheres que participaram no documentário afirmam que os casos aconteceram entre 2002 e 2016, quando Jared Leto tinha entre 30 e 40 anos. A BBC afirma na produção que teve acesso a provas que apoiam as denúncias das mulheres.

O documentário também conta com a participação de ex-parceiros musicais de Leto na banda Thirty Seconds to Mars. Eles afirmam que se sentiam desconfortáveis com a forma como o vocalista interagia com as fãs adolescentes. Algumas delas eram convidadas para o camarim, para os bastidores e para a casa onde gravavam músicas.

Vale ressaltar que Jared Leto já tinha sido acusado de má conduta sexual pela DJ Allie Teilz, que afirma ter sido abusada por ele quando tinha 17 anos.

A revista Variety repercutiu a produção e afirma ter tentado entrar em contacto com os representantes do músico, mas não obteve resposta.