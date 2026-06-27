Fortes chuvas atingem o Japão com aproximação de duas tempestades tropicais

Há 1h e 19min

Região de Quioto recomendou a retirada de vários milhares de habitantes, alertando para potenciais deslizamentos de terra

Fortes chuvas provocaram este sábado inundações em partes do oeste do Japão, numa altura em que duas tempestades tropicais se aproximavam, somando-se a uma frente de chuva sazonal que já tinha chegado ao país.

A tempestade Mekkhala, com rajadas que podem atingir os 144 quilómetros por hora (km/h), estava ao largo da costa oeste da remota ilha de Amami, no sul do Japão, ao final da tarde de sexta-feira, enquanto seguia para nordeste, informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês).

Outra tempestade, Higos, estava a passar perto e espera-se que as duas tempestades cheguem hoje à região de Tóquio, trazendo chuvas fortes, acrescentou a JMA.

Caso a Mekkhala e a Higos se juntem, poderão provocar o efeito Fujiwhara, que ocorre quando duas tempestades interagem, tornando os movimentos e a intensidade difíceis de prever.

Na manhã de sexta-feira, um homem ficou ferido ao cair num rio em Nara, de acordo com a emissora pública japonesa NHK.

Imagens televisivas de Quioto mostraram o rio Kamo a transbordar com água barrenta. Foi emitido um alerta de inundação em partes de Quioto, Osaka e outras áreas do oeste do Japão.

A região de Quioto recomendou a retirada de vários milhares de habitantes, alertando para potenciais deslizamentos de terra.

Quioto e Osaka anunciaram que os níveis dos principais cursos de água estavam a subir, apelando para a vigilância face ao risco de inundações.

A Agência de Gestão de Incêndios e Desastres informou que mais de 30 casas foram inundadas em Nara e Hiroshima na sexta-feira. As fortes chuvas também interromperam operações de comboio e voos na região.

Mais de 100 voos foram cancelados na sexta-feira, à medida que duas tempestades tropicais se aproximam do Japão, tendo as autoridades recomendado a evacuação de certas zonas devido ao risco de inundações e deslizamentos de terra.

As companhias Japan Airlines e All Nippon Airways cancelaram, respetivamente, 70 e 50 voos com destino e provenientes das regiões de Okinawa e Kagoshima.

O exército japonês chegou mesmo a cancelar o primeiro voo previsto de um avião V-22 Osprey com destino à ilha de Miyako, que se inseria no âmbito de exercícios conjuntos com os Estados Unidos, informou a agência de notícias japonesa Kyodo.