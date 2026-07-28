Sismo no Japão: vários mortos entre as pessoas encurraladas após explosão num centro comercial

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Várias pessoas ficaram presas dentro do centro comercial Aeon Mall, em Kumamoto, depois de uma explosão ter destruído parte do edifício na sequência de um forte sismo que atingiu o sudoeste do Japão, informou o corpo de bombeiros local. As autoridades, citadas pela Fuji TV, confirmam que há "múltiplos" mortos.
A agência de gestão de incêndios e desastres do Japão confirmou que o segundo andar de um "estabelecimento comercial" colapsou, e várias pessoas ficaram presas no interior.
Vários feridos foram transportados para o hospital, de acordo com uma testemunha ouvida pela agência de notícias NHK.
O Aeon Mall fica na cidade de Kashima, na região de Kumamoto.
O sismo de magnitude 7,1 atingiu o interior da ilha de Kyushu às 16:27, hora local (8:27 em Lisboa), e mais de 150 mil pessoas foram aconselhadas a tomar as devidas precauções e dirigir-se a abrigos. Houve um breve alerta de tsunami, que foi cancelado em menos de uma hora.