Sismo no Japão causou pelo menos 13 mortos. Continuam as buscas por sobreviventes no centro comercial que colapsou

Há 1h e 22min

As imagens do centro comercial onde se teme que haja "alguns" mortos após sismo no Japão

“As pessoas ainda estão à espera de ajuda, e cada segundo conta”, afirmou a primeira-ministra. Autoridades alerta para o risco de réplicas e deslizamentos nos próximos dias

Pelo menos 13 pessoas morreram após o sismo de magnitude 6,8 que atingiu a província de Kumamoto, no sul do Japão, informou a primeira-ministra Sanae Takaichi, segundo a emissora pública japonesa NHK. O total inclui mortes cuja ligação ao sismo e aos vários tremores secundários, e o número ainda não é definitivo.

“Apresento as minhas sinceras condolências à memória dos falecidos e apresento as minhas mais profundas condolências às suas famílias”, disse Takaichi aos jornalistas na manhã de quarta-feira. “As pessoas ainda estão à espera de ajuda, e cada segundo conta”, acrescentou. "Faremos todo o possível para encontrar e resgatar o maior número de pessoas que pudermos".

O sismo atingiu uma intensidade máxima de 7 na escala japonesa de shindo quando atingiu a província de Kumamoto, na ilha de Kyushu, no sul do país, na tarde de terça-feira.

Atualmente, existem cerca de 450 centros de acolhimentos a funcionar e aproximadamente 7.700 pessoas já foram retiradas das suas casas, afirma Takaichi, sublinhando que estão a ser tomadas medidas para fornecer aos centros alimentos, água, ar condicionado e geradores de energia. As autoridades alertaram que as temperaturas devem atingir hoje os 35°C em Kumamoto.

As equipas de resgate vasculham os destroços em locais estratégicos, incluindo os de uma fábrica de papel em Yatsushiro, onde uma chaminé colapsou. Dois trabalhadores foram encontrados e levados para o hospital em paragem cardíaca, e outros nove estão desaparecidos.

Logo após o sismo foi reportada uma explosão num centro comercial da cadeia Aeon, que alberga cerca de 200 lojas, na província. As imagens mostraram a parte superior do edifício principal destruída e parcialmente desabada. Duas mulheres na casa dos 20 anos tiveram as suas mortes confirmadas, e outra pessoa terá sofrido uma paragem cardíaca.

Quatro pessoas continuam desaparecidas no centro comercial Aeon

Quatro pessoas do centro comercial continuam desaparecidas. Em comunicado, a Aeon afirmou esta manhã que a prioridade imediata do centro comercial após o terramoto foi garantir a segurança dos clientes, e que os funcionários das 204 lojas do edifício foram retirados. A empresa acrescentou que o paradeiro de aproximadamente 2.700 funcionários foi verificado após a explosão e que continuará a colaborar com as autoridades para resgatar os desaparecidos.

Akio Yoshida, presidente da Aeon, marcou uma conferência de imprensa para as 16:30 (hora local, 8:30 em Lisboa).

A Aeon expressou ainda as suas "mais profundas condolências" às famílias das vítimas da explosão no centro comercial, bem como a sua solidariedade e pedido de desculpas aos familiares das vítimas e aos feridos.

Os serviços ferroviários foram bastante afetados e todos os voos para o aeroporto de Kumamoto foram cancelados na terça-feira. Pelo menos 178 instalações em toda a cidade de Kumamoto foram encerradas até quarta-feira de manhã, incluindo bibliotecas, centros comunitários, parques públicos e instalações desportivas – algumas delas transformadas em abrigos temporários para evacuados.

Mais de 46 mil casas e instalações na região ficaram sem energia. Os hospitais atingidos por falhas de energia estão a esforçar-se para realocar os doentes e mantê-los refrigerados sob o intenso calor do verão, informou a emissora pública japonesa NHK. “Tornou-se um hospital em zona de guerra”, disse um responsável do Hospital Kumamoto Minami. “Estamos à procura de hospitais que os possam receber, mas não temos ideia se conseguiremos encontrar algum”, disse.

O Hospital Sakurajyuji Kumamoto Uki, que atende muitos pacientes idosos, tem lutado para manter os aparelhos de ar condicionado a funcionar. A temperatura ali deverá atingir os 32,7 graus Celsius esta quarta-feira. Vários pacientes desenvolveram o que se acredita serem sintomas de insolação, informou a NHK.

Fábricas da Honda e da Toyta suspendem operações

A Toyota vai suspender as operações em três fábricas na região sul de Kyushu, a partir do segundo turno de produção de quarta-feira até sexta-feira, devido ao impacto de um terramoto na área, informou a fabricante automóvel em comunicado. "A situação, incluindo os tremores de terra e os esforços de recuperação, está a mudar diariamente", disse a Toyota. "Continuaremos a priorizar a segurança acima de tudo nas nossas respostas e decisões".

A Honda Motor disse que vai prolongar a suspensão das operações na sua fábrica de motociclos em Kumamoto, também até sexta-feira, para permitir reparações em partes da fábrica danificadas pelo sismo.

O exército japonês mobilizou 4.600 pessoas, entre polícias e bombeiros, para operações de ajuda e enviou 20 aeronaves para avaliar os danos por via aérea, informou o ministro da Defesa. Centenas de socorristas de câmaras municipais vizinhas chegaram às zonas afetadas na noite de terça-feira. O governo vai realizar mais reuniões na quarta-feira para analisar as informações e “acelerar os nossos esforços de resposta”, disse Takaichi.

A Agência Meteorológica do Japão alertou que as áreas com os tremores mais fortes corriam risco de novos sismos e deslizamentos de terra durante cerca de uma semana.