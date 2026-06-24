O Japão mudou de sítio. Cientistas dizem que a culpa é de um evento sísmico que acabou de ser identificado

Há 1h e 24min

O deslocamento agora descoberto, embora menor, é notável porque ocorreu numa área tão extensa, fazendo dele o mais amplo já registado, e libertou aproximadamente a mesma quantidade de energia que um sismo de magnitude 7,5

Quando um sismo de magnitude 9,0 atingiu o Japão em 11 de março de 2011, o solo também sofreu um movimento mais duradouro. Cerca de 15 minutos após o início do evento, às 14:46, hora local, quase todo o país se deslocou para leste, de acordo com medições de estações GPS.

O deslocamento foi pequeno — de 5 a 6 milímetros — mas permanente e, na altura, passou praticamente despercebido ou foi atribuído a uma falha nos dados. No entanto, a geofísica Sunyoung Park, da Universidade de Chicago, sentiu que os sinais registados que indicavam um deslocamento apontavam para algo tangível. De facto, o movimento do solo refletiu um fenómeno sísmico “extraordinário” e não documentado anteriormente, de acordo com um novo estudo.

“O que foi incomum nesse movimento é que basicamente todo o Japão estava a mover-se de uma forma quase uniforme, ao mesmo tempo”, diz Park, que liderou a investigação.

A especialista acrescenta que o movimento, que afetou o território continental do Japão — de Hokkaido a Kyushu — uma área com aproximadamente 3 mil quilómetros de extensão, não coincidiu com o momento do sismo inicial e ocorreu antes de quaisquer tremores de terra secundários significativos.

Após anos a analisar dados de GPS e sísmicos, Park e os seus colegas descobriram que as ondas do terramoto viajaram até ao núcleo da Terra e fizeram depois ricochete na crosta, deslocando quatro grandes placas tectónicas.

Embora os sismólogos soubessem que as ondas de grandes sismos podem viajar através do planeta e fazer ricochete no seu núcleo externo, composto por metal líquido, eles julgavam que a energia se dissipava antes de retornar à crosta terrestre.

"Este tipo de onda de imersão profunda que desencadeia algum tipo de evento é novo, e este evento é muito incomum, também no sentido de ser tão abrangente", explica Park.

Embora os sismos possam causar movimentos dramáticos do solo — rupturas no terreno e deslocamento de grandes áreas em vários centímetros — esse movimento é normalmente mais localizado do que o evento sísmico que abrangeu todo o país, detetado por Park e os seus colegas. Goran Ekstrom, geofísico da Universidade Columbia, afirma que, no sismo de 2011, por exemplo, as duas placas tectónicas que deslizavam uma sobre a outra sob o Japão se deslocaram cerca de 10 metros.

“Esse movimento rápido foi o que gerou o tremor de terra e o tsunami, e também fez com que toda a ilha de Honshu se deslocasse para o leste em cerca de 20 centímetros”, aponta Ekstrom, que não participou do estudo, referindo-se à maior ilha do Japão.

O deslocamento descoberto por Park e a sua equipa, embora menor, é notável porque ocorreu numa área tão extensa, fazendo dele o mais amplo já registado, e libertou aproximadamente a mesma quantidade de energia que um sismo de magnitude 7,5, de acordo com um comunicado à imprensa.

Pessoas refugiadas num contentor flutuante são resgatadas de um prédio após o sismo e tsunami de 2011 na província de Miyagi, no nordeste do Japão. foto Kyodo/Reuters

Um novo risco sísmico

O sismo de março de 2011, que atingiu uma área 372 quilómetros a nordeste de Tóquio, foi o pior a algum dia atingir o Japão, desencadeando um enorme tsunami e uma crise nuclear, além de matar cerca de 20 mil pessoas. Park diz que os responsáveis de políticas públicas devem estar cientes dessa fonte de risco sísmico até agora desconhecida.

Ao contrário dos tremores secundários, que não podem ser previstos com precisão, a viagem de ida e volta até ao núcleo da Terra — cerca de 5.800 quilómetros — leva aproximadamente 15 minutos, tornando-se um evento sísmico que pode ser previsto e para o qual seria possível haver preparação. No entanto, como a energia do evento sísmico foi distribuída por uma área extremamente ampla, ela teria sido sentida com menos intensidade e causado menos danos do que um sismo típico de magnitude 7,5, que concentraria a energia numa área menor.

"Mesmo que tenha havido algum dano, provavelmente seria muito difícil distingui-lo dos danos causados ​​pelo sismo principal e pelos tremores secundários subsequentes", refere Park.

A mudança de 2011 causada pela onda sísmica que atingiu o núcleo abrangeu as interseções das placas tectónicas do Pacífico e de Okhotsk, e o limite entre as placas do Mar das Filipinas e da Eurásia. As placas tectónicas são porções da crosta rochosa da Terra que se movem lenta e constantemente.

O forte abalo do sismo inicial pode ter facilitado a chegada da onda do núcleo, que reativou a falha ao redor do terramoto principal, além de desencadear movimentos ao longo de interseções de placas mais distantes, diz Park.

O Japão possui uma rede “magnífica” de estações de monitorização sísmica e por satélite que tornam possível o registo de um tal evento, diz Vedran Lekić, professor do departamento de ciências geológicas, ambientais e planetárias da Universidade de Maryland. Mas é possível que “esse tipo de fenómeno ocorra noutros lugares, em regiões com poucos instrumentos, onde não pode ser documentado definitivamente”.

Segundo Lekić, que não participou no estudo, de acordo com o que sabe, o movimento do solo ao longo de um vasto sistema de falhas, como o que existe sob o Japão, nunca havia sido associado à chegada de uma onda sísmica que faz ricochete no núcleo.

Park e os seus colegas dizem que consideraram outras explicações para o deslocamento do Japão para o leste, incluindo um deslizamento submarino, mas o impacto de tal evento seria muito mais localizado, argumentam.

Se a interpretação dos dados estiver correta, a investigação é "muito significativa", sublinha Amanda Thomas, geofísica da Universidade da Califórnia, Davis, que também não participou no estudo mais recente.

"A implicação mais ampla do estudo é que grandes sismos podem continuar a influenciar os sistemas de falhas de maneiras inesperadas por muitos minutos após a ruptura principal, não apenas por via de réplicas, mas também pela passagem de ondas sísmicas que chegam posteriormente", refere Thomas.

"Ainda não entendemos completamente como é que as falhas funcionam e este tipo de observação proporciona-nos mais uma peça do quebra-cabeças."