Este país quer que os pais deixem de raptar os próprios filhos

Há 1h e 52min

Anastasiya Minkova entrou em estado de choque quando chegou a casa, no passado mês desetembro, após uma viagem, e descobriu que o marido se tinha mudado e levado o filho de dois anos.

A cidadã norte-americana e russa luta agora pela custódia da criança, a quem a CNN chama de Ren para proteger a sua identidade.

A última vez que Minkova viu Ren foi há seis meses – quando passaram 30 minutos juntos, a brincar com brinquedos numa creche, sob o olhar atento dos funcionários.

"O meu filho agarrou-se a mim com força e não me largava. Encostou a cabeça ao meu peito e parecia que estava aliviado por finalmente me ver", disse Minkova à CNN.

"Quando o tempo acabou, fiquei com o coração completamente partido."

A família vivia na ilha de Shikoku, no Japão — um país onde, até uma alteração legislativa em abril deste ano, apenas um dos pais podia ser considerado tutor legal da criança após o divórcio.

Esse pai ou mãe era normalmente aquele que vivia com a criança, o que levava os advogados a aconselharem os seus clientes a fugirem com os filhos antes do processo de divórcio — uma prática que poderia ser considerada rapto parental noutros países, mas que não era ilegal no Japão, explicaram os advogados à CNN.

"Se um dos pais sair de casa com as crianças, isso significa que será o seu principal responsável durante o processo judicial. Isso torna a posição desse pai ou mãe muito mais forte do que a do que fica para trás", explicou o advogado de família Masanori Tanabe.

O Ministério da Justiça do Japão afirma que a nova lei permite que ambos os pais sejam reconhecidos como tutores legais e deverá resolver a questão dos raptos de menores, exigindo que os pais em processo de divórcio "respeitem a dignidade um do outro".

Se não cooperarem e um deles levar a criança, isso poderá ser considerado um fator negativo em futuros processos de custódia, afirmou o ministério.

No entanto, vários advogados afirmaram à CNN que não é claro como os tribunais irão interpretar a lei, que a guarda conjunta não será automática e que esta não garante a partilha do tempo de convivência com os filhos.

Ativistas e pais afirmam também que a lei não reforça os direitos dos pais "abandonados", cujos filhos desapareceram para ficarem sob a guarda exclusiva dos ex-cônjuges.

Em casos de litígio, os tribunais têm, no passado, atribuído a custódia maioritariamente ao progenitor que vive com a criança (Kyodo News/Getty Images)

Direitos parentais limitados

Minkova conheceu o seu atual marido no Facebook em 2013 e juntou-se a ele no Japão quatro anos mais tarde, após se casarem.

Os sinais preocupantes começaram a surgir na sua relação antes de ela engravidar de Ren, em 2022, afirmou Minkova. Após o nascimento do filho, disse, o marido tornou-se cada vez mais crítico em relação à sua forma de criar o filho, exigindo tomar todas as decisões sobre como educá-lo.

Minkova disse que já vinha a considerar o divórcio, mas quando partiu para visitar a família na Rússia em setembro passado, não esperava regressar a uma casa vazia.

"Olhando para trás, foi o maior erro que cometi na minha vida", disse à CNN. "Mas nunca imaginei que ele aproveitasse essa oportunidade para se mudar de casa."

Minkova disse que o pai de Ren a contactou por mensagem, revelando que tinha partido com o filho e que lhe permitia vê-lo durante uma hora por semana.

Para Minkova, isso não era suficiente.

Ela disse que o primeiro encontro foi num centro comercial, depois na casa da família em Shikoku, mas que era o marido a ditar as condições. "É tão horrível porque tinha de me despedir do meu filho todas as vezes", disse Minkova. "Ele colocava-o no carro e o meu filho ficava com o coração partido todas as vezes."

Após uma discussão num supermercado com o marido por causa do filho, a polícia foi chamada e o caso foi encaminhado para a agência de proteção à infância do Japão, de acordo com Minkova e um relatório policial a que a CNN teve acesso.

Minkova afirma que o seu marido saiu de casa com o filho enquanto ela estava numa viagem ao estrangeiro (Anastasiya Minkova)

Após várias semanas de turbulência, durante as quais Ren passou algum tempo sob acolhimento temporário, a agência de proteção à infância do governo japonês devolveu-o ao pai, disse.

Minkova ainda não pediu o divórcio, pelo que mantém oficialmente os mesmos direitos parentais que o pai de Ren, embora não tenha o mesmo acesso.

A CNN contactou o marido de Minkova, que afirmou que as autoridades competentes de proteção à infância no Japão já se envolveram neste assunto.

"Uma vez que o processo judicial está em curso e os factos ainda não foram apurados, devo, respeitosamente, abster-me de discutir os detalhes", acrescentou.

Como a lei mudou

A recente revisão histórica do Código Civil do Japão visa criar direitos mais iguais, introduzindo o conceito de "kyodo shinken" para pais divorciados.

"Espera-se que os pais considerem a educação dos seus filhos após o divórcio na perspetiva do interesse superior da criança e que ambos os pais continuem a envolver-se na educação dos filhos de forma adequada e a cumprir as suas responsabilidades, mesmo após o divórcio", afirmou o Ministério da Justiça num comunicado.

No entanto, alguns especialistas afirmam que isto não é uma solução rápida para pais como Minkova.

"A tradução literal do termo japonês 'kyodo shinken' é 'autoridade parental' e não 'guarda parental'", afirmou o advogado especializado em direito da família Masami Kittaka, que não está envolvido no caso de Minkova.

"Isto significa que ambos os pais terão direitos iguais para tomar decisões importantes relativas ao seu filho — no que diz respeito a questões como a educação e os cuidados de saúde —, mas continua a não haver garantias de que irão partilhar o tempo de convivência com a criança."

"Infelizmente, com base em casos anteriores, a menos que o progenitor consiga provar que houve alterações significativas nas suas circunstâncias, é improvável que o tribunal altere um regime de autoridade parental exclusiva para um regime de autoridade parental conjunta."

Nem todos os pais apoiam a autoridade parental conjunta no Japão; alguns temem que isso obrigue as pessoas que fogem de parceiros abusivos a manter uma ligação com o seu ex-cônjuge.

No entanto, vários advogados afirmaram à CNN que a alteração permite a proibição de contacto em casos de violência doméstica ou abuso infantil.

Problemas para os pais estrangeiros

Durante anos, a legislação japonesa só reconheceu um único tutor, o que tem causado sofrimento quando os casais se separam (Emily Sato)

Emily Sato, que está a usar um pseudónimo por motivos legais, disse que o seu marido desapareceu com a filha pequena em 2022, pouco depois de terem começado a discutir o divórcio.

"Um dia, cheguei a casa e descobri que a maior parte dos móveis tinha sido retirada", disse Sato, uma cidadã norte-americana que vive em Tóquio, à CNN.

"Havia um e-mail a informar que ele tinha levado a nossa filha e se tinha mudado de casa. Fui imediatamente à escola dela, mas disseram-me que ela estava ausente e que eu já tinha sido retirada da lista de pessoas autorizadas a ir buscá-la."

Quando o caso de Sato foi analisado, a filha já vivia exclusivamente com o pai, e o tribunal considerou essa situação como um ambiente estável que não devia ser perturbado, afirmou.

Emily Sato guarda os brinquedos da filha na esperança de que um dia a volte a ver (Emily Sato)

Kittaka, a advogada da família, afirmou que, para os pais estrangeiros no Japão, o principal desafio não é o facto de serem mais vulneráveis, mas sim de, muitas vezes, não disporem de representação adequada.

"Em muitos casos, os pais estrangeiros acreditam que são discriminados por serem estrangeiros. Mas o tribunal não discrimina tanto com base na nacionalidade", afirmou.

Em vez disso, as barreiras linguísticas e a informação limitada podem dificultar a sua capacidade de lidar eficazmente com situações jurídicas, explicou Kittaka.

Apesar de não ver a filha desde novembro, Sato continua a viver no Japão. "Não suporto a ideia de deixar a minha filha", afirmou.

Sato afirmou que a mudança no Japão no sentido da guarda partilhada é "um passo importante em termos de princípio", mas que só irá melhorar a situação se os direitos de visita partilhados forem efetivamente aplicados.

"Sem uma aplicação efetiva, os direitos legais não garantem um acesso real, e as vantagens obtidas através do afastamento de uma criança podem persistir mesmo em regime de guarda partilhada, tornando os casos mais complicados", afirmou.

Separado há 16 anos

Jeffery Morehouse, de Seattle, evita as férias em família e as idas ao supermercado ao fim de semana — momentos em que é mais provável que se lembre do seu filho Mochi, de quem se separou há 16 anos.

"É simplesmente demasiado doloroso", disse à CNN. "Posso ver outras crianças com a idade que o meu filho tinha quando o vi pela última vez, e isso pode fazer-me regressar aos primeiros dias do seu rapto."

Em 2007, no estado de Washington, foi concedida a Morehouse a guarda principal do seu filho, cuja alcunha, Mochi, significa "bolo de arroz" e "doce" ou "adorável" em japonês.

Três anos mais tarde, a sua esposa mudou-se com o filho para o Japão, o que Morehouse considera um "rapto", de acordo com a legislação dos EUA.

"Ele tinha seis anos e meio", disse Morehouse, que dirige o grupo de defesa "Bring Abducted Children Home" (Tragam as Crianças Raptadas para Casa), destinado a pais americanos que ficaram para trás.

Jeffery Morehouse não vê o seu filho Mochi desde 2010, quando a mãe dele o levou para o Japão (Jeffery Morehouse)

"A última vez que abracei o Mochi, a última vez que ouvi a sua voz, foi no Dia do Pai de 2010. Amo-te, Mochi, onde quer que estejas."

Morehouse afirmou que os tribunais reconheceram que a sua decisão de custódia dos EUA tinha validade jurídica no Japão e que conseguiu duas decisões judiciais marcantes que reafirmavam ainda mais este facto.

No entanto, afirmou que o Japão Wnão respeita as leis e os tratados que prevêem a devolução das crianças ao seu lar legítimo".

O Ministério da Justiça do Japão disse à CNN que tem vindo a tratar os casos de rapto internacional de menores "de forma adequada", ao abrigo dos tratados da ONU e da Convenção de Haia sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de Menores, assinada em 2014.

Entre 2017 e 2025, os tribunais de família de Tóquio e Osaka emitiram ordens de regresso em 70% dos casos em primeira instância e em 63% em recurso — ambos os valores acima da média internacional de 59% —, afirmou um porta-voz.

No entanto, Morehouse, que há mais de uma década luta pela devolução de crianças americanas raptadas para o Japão, duvida que a alteração ao Código Civil japonês traga mudanças significativas.

"Não aborda as questões sistémicas subjacentes, e as condições estruturais que permitem o rapto parental de crianças permanecerão inalteradas", afirmou.

"O que deviam ter feito era dar o passo seguinte e dizer: 'Vamos criar a parentalidade partilhada e a guarda partilhada e vamos encontrar uma forma de tornar isso aplicável.'"

Uma questão civil

John Gomez, fundador da organização de caridade Kizuna Child-Parent Reunion, tem vindo a fazer campanha para proteger os direitos das crianças e restabelecer a sua relação com ambos os pais no Japão há quase duas décadas.

Gomez, um cidadão norte-americano a viver em Tóquio, afirmou que a organização falou com mais de 200 pais afetados pela questão, tendo-se verificado padrões claros "caso após caso".

"Os advogados especializados em direito da família aconselham os seus clientes a raptar os filhos. O rapto parental de menores não é tratado como uma questão penal, mas sim como uma questão civil", disse Gomez à CNN.

"Uma vez que o rapto parental de menores não foi abordado nesta alteração do Código Civil, apesar de ter sido solicitado por muitos pais japoneses, podemos certamente imaginar que ocorrerão raptos", acrescentou.

John Gomez já falou com centenas de pais afligidos através da sua organização "Kizuna Child-Parent Reunion" (John Gomez)

O advogado internacional Masayuki Honda disse à CNN que atribuir a guarda dos filhos a ambos os pais após o divórcio não conduzirá necessariamente a uma redução dos "sequestros" de crianças.

"A nova lei não é suficientemente eficaz para eliminar este incentivo", afirmou, apontando para a ausência de repercussões para os pais que fogem.

Minkova também questionou como as coisas se irão desenrolar em tribunal, especialmente no seu próprio caso, uma vez que procura obter maior acesso ao seu filho, Ren.

"Na prática, os tribunais podem recusar a guarda conjunta se os pais não estiverem em bons termos, o que é a realidade para muitos casais que estão a passar por um divórcio", afirmou.

"Nessas situações, continua a não haver garantias de que uma criança consiga manter uma relação significativa com ambos os pais."

Para Ren, é isso que ela mais teme.

Yumi Asada e Ayuka Nitta, da CNN, contribuíram para esta reportagem.