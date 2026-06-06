Estudante americano desaparecido encontrado morto no Japão após busca de vários dias

Há 1h e 24min

Voluntários de busca e salvamento no Japão encontraram o corpo de um estudante da Universidade de Auburn que tinha desaparecido durante umas férias em família, marcando o trágico fim de uma busca frenética que se prolongou por vários dias nas montanhas japonesas.

James “Weston” Higginbotham, de 20 anos, foi encontrado morto este sábado nos arredores de Quioto, informou a sua família numa publicação nas redes sociais.

"É com o coração partido que a nossa família comunica que o Weston foi encontrado sem vida por um grupo voluntário de busca e salvamento numa zona montanhosa nos arredores de Quioto. A dor que sentimos é impossível de descrever com palavras", escreveu a família.

Naturalista apaixonado, Weston desapareceu a 29 de maio depois de se separar dos pais e do irmão para explorar Quioto sozinho, após uma discussão com a mãe sobre o uso do ChatGPT – e os recursos naturais que essa IA requer – para orientar a viagem.

Foi visto pela última vez a caminhar sozinho na zona de Yamashina, na cidade, num caminho que conduzia a um trilho de caminhada na floresta próxima.

A busca policial de 72 horas na área densamente arborizada para onde Weston foi visto pela última vez a caminhar terminou na sexta-feira, segundo a família. A busca envolveu mais de 100 agentes da polícia, cães de resgate e helicópteros.

No sábado, os Higginbotham lançaram os seus próprios esforços de busca, com a ajuda de residentes locais e de uma equipa de busca e salvamento contratada, concentrando-se em áreas das florestas de Yamashina que a polícia não tinha revistado, segundo a família.

"Sabemos que ele está algures nestas florestas", escreveu a mãe de Weston, Nancy Higginbotham, numa atualização no Facebook na manhã deste sábado.

Após a descoberta do corpo de Weston, a família agradeceu a todos aqueles que partilharam a sua história e ajudaram nas buscas.

"A onda de bondade e apoio ajudou-nos a superar os dias mais sombrios das nossas vidas", escreveu a família. "Obrigado pelos vossos pensamentos, orações e apoio. Vamos precisar deles agora mais do que nunca. Vamos amar-te sempre, Weston."