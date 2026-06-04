Estudante americano discute com a mãe no Japão por ela usar tanto o ChatGPT - vai espairecer e acaba desaparecido. Família implora pelo regresso do filho

Há 2h e 3min

James Weston separou-se da família durante uma viagem de férias no Japão. Autoridades e voluntários procuram-no incessantemente

Quioto, Japão — Nancy Higginbotham não ficou preocupada quando o seu filho de 20 anos apanhou um comboio sozinho durante as férias em família no Japão. James, conhecido como Weston, é um viajante experiente e costuma sair sozinho em explorações. Mas quando a localização do seu telemóvel ficou desativada, a mãe percebeu que algo estava errado.

A família norte-americana do Alabama já estava nessa altura a viajar há uma semana pelo Japão. Mas surgiram atritos durante a viagem: Weston, um naturalista apaixonado, tinha entrado em conflito com a mãe devido ao uso que ela fazia do ChatGPT — e dos recursos naturais que essa IA requer — para orientar a viagem. Precisando de algum espaço, ele decidiu explorar Quioto sozinho enquanto o resto da família visitava um templo nas proximidades, segundo conta Higginbotham.

Isso foi a 29 de maio. A família não voltou a ver Weston desde então, o que desencadeou uma busca frenética pelas autoridades numa zona montanhosa e florestada do Japão – durante um tufão.

"Não é invulgar o Weston ir descarregar a energia indo para a floresta e simplesmente explorando. É o seu lugar feliz", conta Higginbotham à CNN. "Estou a pensar… que ele está apenas na floresta e perdeu-se."

“Não vamos sair (do Japão) até encontrarmos o Weston”, acrescenta, referindo-se a uma busca que agora também inclui a polícia japonesa, voluntários civis e o FBI.

James “Weston” Higginbotham (canto superior esquerdo) e a sua família, que visitaram o Japão para uma viagem de fim do liceu do seu irmão mais novo. Cortesia de Nancy Higginbotham

A família de Birmingham iniciou as suas férias no Japão a 22 de maio, relata Higginbotham. Antes de Quioto, visitaram várias outras cidades, incluindo Tóquio, numa viagem para celebrar a conclusão do ensino secundário do irmão mais novo de Weston, de 18 anos.

Weston é um estudante do terceiro ano da Universidade de Auburn, onde estuda engenharia ambiental. A sua mãe descreve-o como "um amante da Mãe Natureza", um vegano com vasta experiência em atividades ao ar livre, incluindo caminhadas a solo nos Pirenéus, na Europa. É uma tradição de família, diz a sua mãe, e costumam fazer juntos ciclismo de montanha, caminhadas e rafting em águas bravas.

Weston costuma partilhar a sua localização com a família através da aplicação Life360, o que deu algumas pistas sobre o seu paradeiro antes de ele desaparecer.

"Enquanto estávamos a visitar um templo, o Weston apanhou um comboio”, afirma Higginbotham. “Mandámos-lhe mensagens a perguntar: ‘Ei, onde estás?’ Tipo, ‘O que estás a fazer?’” A família viu através da aplicação que Weston parou em algumas lojas antes de voltar a apanhar o comboio – depois, a sua localização foi desativada.

Isso foi alarmante e “tão fora do normal”, diz Higginbotham. Ele nunca tinha desligado a localização antes. Por volta das 2 da manhã, sem sinais de Weston, a família comunicou o seu desaparecimento às autoridades locais.

Ele tinha cerca de 10 000 ienes japoneses (cerca de 54 euros) consigo e um telemóvel com 34% de bateria antes de a localização se perder, disse a mãe.

Um cartaz de pessoa desaparecida com a imagem de James “Weston” Higginbotham. Cortesia de Nancy Higginbotham

Weston saiu sozinho da Estação de Quioto às 18h desse dia, segundo a polícia local. Foi visto pela última vez por volta das 20h em imagens de CCTV, a caminhar sozinho na zona de Yamashina da cidade – num caminho que conduzia a uma trilha de caminhada na floresta próxima.

Embora a estação ferroviária de Yamashina seja relativamente pequena, está ligada a quatro linhas ferroviárias e fica a uma paragem da estação principal de Quioto. A zona de Yamashina situa-se na fronteira entre as prefeituras de Quioto e Shiga e está rodeada por montanhas, incluindo a cordilheira de Higashiyama, densamente arborizada.

Um tufão que se aproximou de Quioto na terça-feira trouxe chuvas intensas e preocupações quanto à segurança de Weston, caso ele estivesse nas montanhas naquele momento, disse a polícia – embora tenham acrescentado que é possível que ele já se tivesse afastado da montanha.

Desde quarta-feira, a polícia mobilizou dezenas de agentes, vários cães-polícia e um helicóptero para vasculhar a área de Yamashina, estando as buscas programadas para continuar na sexta-feira.

"Como o jovem desaparecido não está familiarizado com a área, consideramos vital localizá-lo o mais rapidamente possível e estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para garantir o seu resgate em segurança o mais cedo possível", afirmou o agente da polícia da prefeitura de Quioto responsável pelo caso.

As autoridades estão a tratar o seu desaparecimento como um caso de pessoa desaparecida, uma vez que não há atualmente provas que sugiram que tenha havido um crime, disse o agente.

"Preciso dele de volta"

A família está a tentar manter-se positiva, mas todos os dias têm sido "horríveis", disse Higginbotham. Um dos piores momentos foi ensacar as roupas de Weston e entregá-las à polícia para que os cães farejadores as utilizassem. "E depois penso: está a chover, como é que eles vão encontrá-lo? Como é que os cães vão captar o seu cheiro?"

“A cada segundo que se pensa no filho, vêm as recordações de quando ele tinha 2 anos, quando o amamentava, as festas de aniversário que organizámos para ele, as caminhadas que fizemos”, acrescenta a mãe, emocionada. “Quero isso de volta. Preciso dele de volta.”

A família tem estado em contacto com a embaixada dos EUA no Japão e com o FBI, que está a ajudar nas buscas, conta Higginbotham. A CNN contactou ambas as entidades para comentar o assunto, bem como o Departamento de Estado.

Civis japoneses comuns também se mobilizaram para ajudar. "Quase me faz chorar o que estes japoneses fizeram por nós", desabafa Higginbotham, descrevendo voluntários que viajaram horas de comboio para distribuir panfletos ou que ajudaram como tradutores em várias esquadras de polícia.

Nenhum dos cartões de crédito de Weston foi utilizado e a sua experiência ao ar livre dotou-o de boas competências de sobrevivência, acrescenta.

"Temos toda a esperança de que ele venha a ser encontrado algures", diz o pai de Weston, Keith. "Ele aparece noutra estação ferroviária, não sei – mas até o encontrarmos, de uma forma ou de outra, ele está por aí, está a deslocar-se para algum lado, e vamos encontrá-lo."

Entretanto, em casa, a sua comunidade aguarda notícias – e reza pela sua segurança.

A Universidade de Auburn está ciente do desaparecimento de Weston e a instituição contactou a família para oferecer apoio, de acordo com uma declaração ao jornal estudantil da universidade, o Auburn Plainsman. Não foram fornecidos mais detalhes, invocando a privacidade da família.

Dezenas de familiares e amigos reuniram-se na terça-feira numa igreja em Birmingham para uma vigília, de acordo com a WVTM, afiliada da CNN. O seu avô, Robert Holt, disse que a família estava profundamente grata pelo grande apoio recebido e descreveu Weston como um jovem forte que tinha acabado de completar um triatlo Ironman.

O amigo da família, Clay Farrington, afirmou que a comunidade está determinada a apoiar a família durante esta incerteza devastadora.

"Adoramos-vos a todos", disse Farrington à WVTM. "Weston, se estiveres a ver isto, amigo, adoro-vos a todos. Mal posso esperar para vos ver de volta a Birmingham."