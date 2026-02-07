As mudanças mais estranhas no nível do mar estão a acontecer num sítio muito específico. Eis porquê

Há 1h e 6min

O oceano já é irregular, mas a sua também irregularidade está a mudar. Agora há mapas a chamar a atenção para um local extraordinário

Chris Mooney é um jornalista vencedor do Prémio Pulitzer e colaborador da CNN na área do Clima. Atualmente, é professor de prática no Instituto do Ambiente da Universidade da Virgínia

As banheiras e as piscinas induzem-nos em erro sobre o oceano: a sua superfície é tudo menos plana.

Os mares amontoam-se nalguns pontos, empurrados pelos ventos alísios ou puxados pela gravidade em direção a coisas grandes como os lençóis de gelo. No meio de tudo isto, na extremidade ocidental das grandes bacias oceânicas, as correntes superficiais mais rápidas - veios de água quente - correm em direção aos pólos, provocando declives adicionais à superfície.

Para começar, o oceano é irregular e a sua irregularidade também está a mudar. Os mapas das alterações recentes mostram padrões intrincados de colinas e vales aquáticos, mas também chamam a atenção para um local extraordinário. Ao largo da costa do Japão, uma região do oceano tem estado a subir quase um centímetro todos os anos, mesmo ao lado de outra onde tem estado a descer ainda mais depressa.

É a impressão digital de uma dessas correntes de superfície que está a mudar a sua localização, um acontecimento que tem tido repercussões dramáticas. A Kuroshio, ou “Corrente Negra”, é uma das maiores correntes de água do mundo e o seu movimento recente provocou temperaturas oceânicas recorde e afetou a pesca, um elemento indelével da cultura japonesa. Os cientistas afirmam que as águas quentes até amplificaram as ondas de calor em terra e provocaram precipitações extremas.

E embora haja sinais de que algumas das alterações estão agora a diminuir, as comunidades piscatórias dizem que ainda não voltaram ao normal. Entretanto, os cientistas preocupam-se com o facto de poder ser um sinal de mais volatilidade no futuro.

A posição da corrente pode continuar a flutuar, diz Bo Qiu, um dos principais especialistas em Kuroshio da Universidade do Havai em Mānoa. “É difícil prever o futuro, mas tendo em conta os dados que temos até agora, só consigo ver a intensidade a tornar-se cada vez maior”, afirma.

A Península de Boso forma o limite oriental da Baía de Tóquio. Normalmente, a extensão do Kuroshio afasta-se do Japão e dirige-se para o Pacífico perto deste local. Mas, nos últimos anos, tem continuado para norte, trazendo consigo águas quentes sem precedentes (John S Lander/LightRocket/Getty Images)

Um rio no oceano

O Kuroshio, profundo e quente, transporta mais de 200 vezes mais água do que o rio Amazonas, viajando para norte a partir do equador e, normalmente, desviando-se para leste em torno da península japonesa de Boso, perto de Tóquio. Aqui, torna-se conhecida como a Extensão do Kuroshio à medida que se dirige para o Pacífico aberto.

Mas, nos últimos anos, a corrente tem-se comportado de forma diferente da habitual, e a Extensão, em particular, fez uma grande divergência ao longo da costa do Japão. A sua extremidade norte deslocou-se cerca de 480 quilómetros em direção ao pólo, dando origem a águas quentes sem precedentes na região circundante.

"Fiquei tão surpreendido que nem sei se 'surpreendido' é a palavra certa", diz Shusaku Sugimoto, professor associado da Universidade de Tohoku em Sendai, Japão, uma cidade costeira do norte.

Quando uma grande corrente oceânica mudou de rumo, o nível do mar mudou com ela

As recentes alterações numa corrente quente chamada Kuroshio criaram alguns dos mares que sobem mais rapidamente no planeta - mesmo ao lado de mares que estão a descer ainda mais depressa.

Nota: os dados foram corrigidos para ter em conta a subida e descida da Terra em resposta ao peso anterior das camadas de gelo (ajustamento isostático glacial).



Fonte: Informação do Serviço Marítimo Copernicus da UE/©Mercator Ocean



Gráfico: Renée Rigdon, CNN

Sugimoto liderou um estudo que analisou as temperaturas do oceano ao largo da costa em locais que a extensão não atingia historicamente, mas que tem vindo a atingir nos últimos anos. “O facto de a temperatura ter subido seis graus (Celsius) ao largo da costa de Sanriku, e de a temperatura elevada ter persistido durante dois anos, representa um nível de aumento da temperatura da água que nunca vimos antes”, explica.

Não é a única mudança.

Em agosto de 2017, a corrente de Kuroshio, a sul do Japão, adotou um padrão de “grande meandro”, deixando a linha costeira e dando a volta para sul, levando consigo as suas águas quentes. Esta grande mudança na temperatura da água a sul do Japão altera a distribuição das espécies de peixes ao largo da costa.

Os grandes meandros são uma caraterística recorrente bem conhecida da corrente, refere Shinichiro Kida, um oceanógrafo da Universidade de Kyushu. Os registos destes eventos remontam à década de 1960. Durante um longo meandro ocorrido entre 1975 e 1980, os cientistas observaram um grave declínio do biqueirão no mar de Enshunada, uma importante região piscatória a sul da ilha principal do Japão, Honshu. As anchovas foram substituídas por sardinhas, que se alimentam das águas mais quentes que a corrente trouxe para a região.

Mas nenhum dos grandes meandros do Kuroshio que conhecemos durou tanto tempo como este. Em agosto, a Agência Meteorológica do Japão declarou finalmente que tinha terminado ao fim de quase oito anos. Mas, de um modo geral, ambas as mudanças tiveram um grande efeito neste país com mais de 100 milhões de habitantes.

O meandro e a mudança de extensão estão ligados, garante Qiu, que foi coautor de um novo artigo no Journal of Climate, onde argumenta isso mesmo e chama à configuração um “novo regime dinâmico”.

“Há mais de três décadas que trabalho na Extensão do Kuroshio”, reforça Qiu. “Nunca esperei isto.”

À medida que o Kuroshio avança, não só traz água mais quente, mas também, dependendo da sua localização, um nível do mar mais elevado. Graças ao calor e à velocidade da corrente, pode haver uma diferença de vários metros entre as alturas dos oceanos nos diferentes lados da corrente.

Mas, devido a estes fatores, qualquer novo movimento da corrente pode ter efeitos dramáticos.

O grande meandro, por exemplo, desencadeou uma descida do nível do mar numa região e uma subida pronunciada do nível do mar - até meio metro - ao longo da costa da ilha de Honshu, a sul de Tóquio. Em outubro de 2017, quando o tufão Lan atingiu a prefeitura de Shizuoka ao longo desta costa, o nível do mar mais elevado amplificou os danos, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão.

Não se trata apenas da altura do mar: uma vez que o Kuroshio é uma corrente quente, que se dirige para norte, para águas mais frias, a sua chegada a um novo local tem enormes efeitos na temperatura dos oceanos.

A grande questão é saber até que ponto os fenómenos recentes fazem parte de um ciclo natural e até que ponto são influenciados por algo mais, como as alterações climáticas. (E até que ponto são ambos, combinados).

O impacto das alterações climáticas no grande meandro não é claro, devido à sua longa história. Mas no que diz respeito à mudança de extensão, há cada vez mais razões para implicar gases com efeito de estufa e um clima em mudança.

Quando os trópicos viajam até si

Para compreender as recentes alterações no Kuroshio é necessário compreender a forma como a água se move através dos oceanos do mundo, especialmente os grandes “giros” rotativos que se encontram nas principais bacias oceânicas do mundo.

Cinco destas bacias - Pacífico Norte e Sul, Atlântico Norte e Sul e Índico - apresentam um padrão semelhante. A água quente viaja para oeste ao longo do equador e depois vira em direção aos pólos. As correntes que transportam a água quente para norte ou para sul nos trânsitos em direção aos pólos são designadas por “correntes de fronteira ocidental” e incluem a Kuroshio e as suas quatro famosas primas: a Corrente do Golfo, a Corrente do Brasil, a Corrente Australiana Oriental e a Corrente das Agulhas.

O Japão registou algumas das alterações oceânicas mais extremas do mundo

Nos últimos anos, as águas ao largo da costa do Pacífico do Japão registaram algumas das taxas de aquecimento oceânico mais elevadas do mundo, bem como alterações extremas do nível do mar.

Notas: os dados relativos à alteração do nível do mar foram corrigidos para ter em conta a subida e descida da Terra em resposta ao peso anterior das camadas de gelo (ajustamento isostático glacial). Os dados relativos à temperatura à superfície do mar não são apresentados a norte de 60°N e a sul de 60°S devido à possível presença de gelo marinho.



Fontes: E.U. Copernicus Marine Service Information/©Mercator Ocean (alteração do nível do mar); conjunto de dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica sobre a temperatura da superfície do mar com interpolação óptima (alteração da temperatura do oceano)



Gráfico: Renée Rigdon, CNN

Os cientistas estão agora a observar que a maioria destas correntes está a mudar de forma semelhante - a aquecer e a deslocar-se ainda mais para os pólos.

Esta mudança tem origem num fenómeno conhecido como Célula de Hadley, uma zona global de ar quente e ascendente nos trópicos. Está agora a expandir-se devido às alterações climáticas.

“Esta expansão altera não só os padrões de precipitação, mas também as zonas de ar que se afundam e que ancoram os sistemas de alta pressão, como a Alta do Pacífico”, explica Emanuele Di Lorenzo, cientista climático da Universidade de Brown.

Nas latitudes médias, estes sistemas maciços de alta pressão são a força motriz de correntes como a Kuroshio. Assim, quando os ventos se movem, as correntes também se movem.

Tanto os modelos como os dados sugerem que a extensão do Kuroshio, em particular, tem estado a deslocar-se para norte, em parte devido à mudança atmosférica, sublinha Di Lorenzo.

Entre 1993 e 2021, impulsionada pelas alterações do vento, a extremidade norte da Extensão do Kuroshio deslocou-se para norte cerca de 210 quilómetros, segundo um estudo recente. Isto aconteceu antes de uma deslocação ainda maior em 2023 e 2024.

O salto da extensão do Kuroshio em 2023 e 2024 foi um acontecimento extremo. A extremidade norte atingiu quase a ponta norte de Honshu, a maior ilha do Japão. Num estudo diferente, Sugimoto e colegas da Agência Meteorológica do Japão e do Instituto de Investigação Meteorológica efetuaram medições oceanográficas na nova localização da Extensão. Encontraram água mais quente do que o habitual, estendendo-se a uma profundidade de cerca de 400 metros.

Os autores referem que, durante um ano e meio, entre abril de 2023 e agosto de 2024, a região registou “condições de intensa onda de calor marinha quase todos os dias”.

E não foi só na água: a Agência Meteorológica do Japão também descobriu que as condições extremas do oceano contribuíram para um recorde de calor no verão em terra no norte do Japão em 2023. Entretanto, outro grupo de cientistas associou a corrente marítima quente à precipitação extrema na província japonesa de Chiba, perto de Tóquio, em setembro de 2023.

A primeira captura de saury da época é desembarcada num porto em Nemuro, na ilha principal de Hokkaido, no extremo norte do Japão, a 15 de agosto de 2025. Esta espécie tem sido particularmente afetada pelas alterações do Kuroshio (Kyodo News/Getty Images)

Um futuro incerto para as pescas

Estas alterações oceânicas alteraram a distribuição das populações de peixes ao longo da costa do Pacífico do Japão, criando impactos extremos nas pescarias icónicas do país.

No centro do Japão, por exemplo, uma importante pescaria de cavala foi destruída e os pescadores dizem que, apesar de o grande meandro ter terminado, isso não significa que as coisas possam voltar imediatamente ao que eram.

“A recuperação imediata não é uma realidade e, embora as condições possam melhorar gradualmente, atualmente, não houve recuperação das capturas”, diz Osamu Nagai, diretor-executivo da Associação da Cooperativa de Pesca de Mie Gaiwan (Baía Exterior).

"As capturas caíram para menos de metade do que eram há 10 anos - agora só capturamos cerca de 20 a 30% da cavala. Isto é um grande golpe", reforça Nagai.

A costa de Sanriku, no nordeste do Japão, conhecida pela sua rica pesca, é uma história diferente, mas ainda assim má. Aqui, a corrente de Oyashio, que flui para sul, traz tradicionalmente águas frescas e apoia uma pesca rica. Mas quando a extensão do Kuroshio se deslocou para norte, para esta região, deslocou o Oyashio, provocando uma mudança radical na temperatura do oceano.

E não são apenas as espécies de peixe, como o salmão do Pacífico e o sauro, que se tornaram mais difíceis de apanhar.

“O mais importante é a base da cultura alimentar mais importante do Japão, que é o sabor da alga Kombu, que só pode ser colhida em Hokkaido, perto do Japão”, aponta Yoshihiro Tachibana, professor especializado em dinâmica climática na Universidade de Mie.

A alga kombu é posta ao sol para secar em Wakkanai, Hokkaido, a 15 de julho de 2012. Esta alga marinha é uma parte vital da cultura alimentar e da economia do Japão. Mas está a tornar-se mais difícil de colher (Hiroaki Murata/The Yomiuri Shimbun/AP)

"As reservas de kombu estão a diminuir drasticamente. A cultura de Dashi (o caldo fundamental da sopa japonesa) pode entrar em colapso. Está a diminuir. Não conseguimos arranjar nenhum. Por isso, creio que isto também tem um enorme impacto na nossa cultura alimentar", avisa.

Recentemente, a extremidade norte da extensão do Kuroshio recuou um pouco. De acordo com Qiu, a extensão voltou a situar-se a cerca de 37 graus de latitude norte. Trata-se ainda de uma localização historicamente elevada, mas não tão extrema como anteriormente.

Mas as questões mantêm-se: o que significam estes fenómenos oceânicos extremos e qual a sua relação com as alterações climáticas? Pelo menos para um investigador, são um sinal precoce do que está para vir.

“É uma ótima oportunidade para saber como serão os oceanos daqui a 100 anos”, reforça Sugimoto, da Universidade de Tohoku, na região nordeste de Honshu, a maior ilha do Japão.

“Um fenómeno oceânico sem precedentes está agora a ocorrer por acaso em Tohoku”, conclui. “Compreender a forma como este fenómeno alterou os mares de Tohoku oferece uma oportunidade para compreender como os oceanos do mundo irão mudar no futuro.”

Elisabeth Doty contribuiu para esta reportagem