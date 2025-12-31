Japão critica manobras chinesas junto a Taiwan e expressa preocupação a Pequim

O Japão afirmou esta quarta-feira que os exercícios militares com fogo real levados a cabo pela China em torno de Taiwan "aumentam as tensões" na região e indicou que "transmitiu a sua preocupação" ao Governo chinês.

"As recentes manobras militares realizadas pelo Exército chinês em torno de Taiwan constituem ações que agravam a tensão no estreito de Taiwan, e o Governo do Japão transmitiu a sua preocupação à parte chinesa", lê-se num breve comunicado do Ministério nipónico.

Na primeira reação aos exercícios, que decorreram segunda e terça-feira, Tóquio sublinhou que a questão de Taiwan deve ser resolvida "de forma pacífica, através do diálogo".

Isto após Pequim ter afirmado que é irreversível a tendência histórica para o que descreveu como a 'reunificação' de Taiwan com a China continental.

O Governo de Taipé alega que a ilha nunca fez parte da China comunista e que as pretensões de soberania chinesas são ilegítimas.

Os exercícios chineses, realizados 11 dias depois dos Estados Unidos aprovarem um plano recorde de venda de armas a Taiwan no valor de 11 mil milhões de dólares (9,3 mil milhões de euros), serviram para reforçar a pressão estratégica sobre Taipé através do estreitamento do cerco militar à ilha.

As manobras coincidem ainda com um agravamento das relações sino-japonesas, marcado nas últimas semanas por incidentes militares, trocas de protestos diplomáticos e medidas económicas punitivas.

A escalada foi desencadeada por declarações da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, que afirmou, durante uma sessão parlamentar, que um eventual ataque chinês contra Taiwan poderia colocar o Japão numa "situação de crise", o que justificaria a intervenção das Forças de Autodefesa nipónicas.

