Japão afirma que a China e a Rússia realizaram um exercício de fogo real nas suas águas

Há 1h e 22min

Na sequência do exercício, o ministério japonês da Defesa mobilizou um contratorpedeiro da armada nipónica para vigiar e acompanhar a situação

Um navio chinês realizou um exercício de fogo real na zona económica exclusiva do Japão durante um treino conjunto com a Rússia, informou esta terça-feira o Ministério da Defesa japonês.

O incidente, ocorrido no domingo, marca a primeira vez que o ministério deteta um exercício de tiro real da China na zona económica exclusiva (ZEE) do Japão e o divulga, segundo a imprensa japonesa.

O contratorpedeiro lança-mísseis chinês da classe Luyang III foi avistado a efetuar a manobra a 180 quilómetros a sudoeste da ilha de Okinotori, o território mais meridional do Japão.

Por volta das 02:00 da madrugada do mesmo dia, Tóquio tinha observado uma frota de quatro navios — três navios chineses e uma fragata da Marinha russa — a 330 quilómetros a sudoeste da ilha, dirigindo-se para nordeste.

Quando o exercício de tiro real teve início, a fragata russa também se encontrava nas proximidades, informou a emissora pública NHK.

Na sequência do exercício, o ministério japonês da Defesa mobilizou um contratorpedeiro da armada nipónica para vigiar e acompanhar a situação.

No início do mês, navios da guarda costeira japonesa e chinesa entraram em confronto perto de ilhas disputadas, com cada uma das partes a afirmar ter repelido os navios da outra, que tinham penetrado em águas territoriais reclamadas por ambos os países.

As tensões entre a China e o Japão agravaram-se depois de a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, ter sugerido em declarações no Parlamento, em novembro passado, que Tóquio poderia intervir militarmente caso a China atacasse Taiwan, ilha sobre a qual Pequim reivindica soberania.

Pequim condenou as declarações e, desde então, exortou os seus cidadãos a evitarem viajar para o Japão, ao mesmo tempo que reforçou restrições comerciais dirigidas a determinadas empresas japonesas.