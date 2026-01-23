Sanae Takaichi dissolve Parlamento japonês e convoca eleições

Há 1h e 7min

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, dissolveu a Câmara dos Representantes do Parlamento (Câmara Baixa), antecipando legislativas para 08 de fevereiro, eleições nas quais espera traduzir a sua popularidade em assentos após três meses de poder.

"De acordo com o artigo 7.º da Constituição, a Câmara é dissolvida", pronunciou o presidente da Câmara japonesa, Fukushiro Nukaga, logo após o início da sessão às 13:00, hora local (4:00 TMG). A sala esvaziou-se poucos minutos após a declaração.

Takaichi anunciou na segunda-feira a decisão de convocar eleições gerais antecipadas para 08 de fevereiro, uma decisão que classificou como "muito difícil".

A chefe do Governo goza de um alto índice de aprovação, mas o seu Governo conta com uma maioria estreita de um assento na Câmara Baixa (a mais importante das duas que formam o Parlamento) e está em minoria na Câmara Alta.

A dissolução dá início a uma campanha eleitoral muito curta, com apenas 16 dias antes da realização das eleições antecipadas.

Takaichi, ao anunciar na segunda-feira a intenção de convocar eleições antecipadas, afirmou que o objetivo é conseguir uma maioria entre o Partido Liberal Democrático (PLD), que lidera, e o seu novo parceiro de coligação, o Partido da Inovação do Japão (Ishin).

Com 465 assentos em disputa na Câmara Baixa, a maioria simples implica que o PLD e o Ishin devem obter 233 parlamentares em conjunto.

"Vamos esforçar-nos para obter a maioria na coligação e, além disso, alcançar a estabilidade política", afirmou o secretário-geral do PLD, Shunichi Suzuki, em declarações à televisão parlamentar, após a dissolução.

Suzuki também insistiu que as eleições, apresentadas pela própria Takaichi como um referendo à sua liderança, são necessárias para consolidar o aumento da despesa pública, parte de um plano vasto para impulsionar a economia japonesa, há muito estagnada, proposto pelo governo de Takaichi.

A primeira-ministra chegou ao poder após vencer as primárias do Partido Liberal Democrático (PLD) no passado mês de outubro, motivadas pela renúncia do seu antecessor, Shigeru Ishiba, após várias derrotas eleitorais.

Ultra-conservadora, Takaichi terá de enfrentar a Aliança Reformista Centrista, uma nova formação formada pela união do Partido Democrático Constitucional (PDC), a principal força da oposição, e a formação budista Komeito, parceiro de coligação do PLD há mais de vinte anos e que rompeu com o partido governante após a eleição de Takaichi como líder.