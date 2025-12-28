Morreu em 1817 vítima de uma doença desconhecida. Hoje, é "um dos grandes mistérios da literatura"

28 dez 2025, 17:00

Ainda não existe uma resposta clara sobre o que causou a morte de Jane Austen aos 41 anos. Os diagnósticos 'de bancada' são extraídos das breves descrições dos seus sintomas encontradas nas cartas sobreviventes

Durante décadas, as pessoas paravam junto ao n.º 8 da College Street, próximo do campus do Winchester College, em Inglaterra.

O único detalhe na fachada do edifício de tijolo pintado que revela a sua importância é uma placa oval sobre a porta com as palavras: "Nesta casa Jane Austen viveu os seus últimos dias e morreu a 18 de julho de 1817". Mas para os Janeites, os fãs devotos da amada autora e das suas obras, o local representa aquele que é talvez o capítulo mais enigmático da vida demasiado curta de Austen.

A romancista e a irmã, Cassandra Austen, viveram no primeiro andar do edifício durante oito semanas, enquanto Jane procurava tratamento para uma doença não identificada que durava há quase um ano. Depois de parecer melhorar com alguns avanços e recuos, a autora morreu com apenas 41 anos, sem nunca ter recebido um diagnóstico claro conhecido atualmente. Com a aproximação do 250.º aniversário do seu nascimento, a 16 de dezembro, os académicos continuam a debater a causa da sua morte, tentando compor um quadro da sua saúde com base nas descrições dos sintomas deixadas pelas próprias palavras de Austen.

"Ainda não existe uma resposta clara sobre o que causou a morte de Jane Austen aos 41 anos", afirmou Devoney Looser, professora de inglês na Universidade Estatal do Arizona. "Os nossos diagnósticos 'de bancada' são extraídos das breves descrições dos seus sintomas encontradas nas cartas sobreviventes".

Com poucas provas biológicas disponíveis para estudo, a correspondência e os romances de Austen forneceram aos investigadores um rico roteiro para descobrir pistas dos seus últimos dias, trazendo à luz aspetos anteriormente desconhecidos da sua condição — e desenterrando, no processo, potenciais novas interpretações das suas obras tardias, como "Persuasão".

O quadro “The Rice Portrait of Jane Austen” (O Retrato de Jane Austen por Rice), que supostamente mostra a escritora quando jovem, está exposto numa galeria da Christie's antes do leilão Important Old Master Paintings (Importantes Quadros de Mestres Antigos), em Nova Iorque, em abril de 2007. Os estudiosos de Austen têm contestado a autenticidade da obra, pois existem muito poucas representações autenticadas da autora. (Shannon Stapleton/Reuters)

Um artigo de 1964 de Zachary Cope — o primeiro a apresentar uma possível causa de morte para Austen — concluiu que a autora morreu de doença de Addison, uma condição crónica rara em que as glândulas suprarrenais do corpo não produzem hormonas suficientes. Hipóteses posteriores sugeriram que teria sucumbido a cancro do estômago, tuberculose ou linfoma de Hodgkin, respetivamente.

Apesar de serem condições muito diferentes, estes diagnósticos potenciais partilham sintomas como fadiga, perda de peso e falta de apetite, bem como a possibilidade de febres intermitentes, arrepios ou suores noturnos, explicou Dacia Boyce, médica de medicina interna no Centro Médico do Exército Carl R. Darnall em Fort Hood, no Texas.

"A doença de Addison continua a ser a resposta mais popular, talvez porque essa teoria tenha sido repetida tantas vezes", disse Looser, autora de "Wild for Austen: A Rebellious, Subversive, and Untamed Jane". "Outra teoria, avançada mais recentemente, é a de que Austen pode ter morrido de um cancro de crescimento lento, como um linfoma".

Mas nenhuma parecia explicar totalmente a sua condição, deixando espaço para a entrada de mais teorias na discussão.

Examinar os últimos dias de Jane Austen

O falecido neuro-oftalmologista Michael D. Sanders tinha lido a análise de Cope e era mais do que um simples admirador de Austen quando iniciou a sua própria investigação sobre o misterioso declínio da autora. Sanders residiu durante mais de 20 anos perto da Casa de Jane Austen — um museu que preserva a casa de campo no condado de Hampshire, onde a autora viveu e escreveu os seus romances.

Juntou-se à Sociedade Jane Austen, sediada em Londres, uma organização dedicada ao estudo da sua vida e obra, na década de 1970. Após a reforma em 2020 da unidade oftalmológica do Hospital de St. Thomas, em Londres, o consultor emérito estava ansioso por aprofundar as circunstâncias que rodearam a morte de Austen.

Os visitantes observam o interior do quarto de Austen na sua antiga casa, agora conhecida como Jane Austen's House, no condado de Hampshire, na Inglaterra. "Era o laboratório da sua imaginação, o local onde escrevia e revisava os seus romances", afirmou Lizzie Dunford, diretora do museu. (Dan Kitwood/Getty Images)

Sanders e a colega Elizabeth Graham, também consultora emérita no St. Thomas e especialista em oftalmologia médica, tinham dirigido a unidade oftalmológica do hospital durante anos. Nesse período, a dupla encontrou muitos jovens pacientes com linfoma, lúpus e tuberculose.

"O Michael adorava a Jane Austen, por isso pensava muitas vezes no assunto e na razão da sua morte", referiu Graham, que é agora curadora na Retina UK. "Penso que ele ficou bastante impressionado com o facto de ela ter todos estes problemas nas articulações, que tinham sido ligeiramente ignorados. Alguns provavelmente pensaram que todas as mulheres de uma certa idade têm dores nas articulações de vez em quando e ficam um pouco cansadas".

Sanders e Graham analisaram todas as cartas de Austen para fazer uma lista exaustiva dos seus sintomas. A dupla procurou inclusive o contributo da académica Deirdre Le Faye, considerada durante muito tempo a maior especialista na autora, antes da sua morte em agosto de 2020. O seu trabalho, publicado na revista Lupus em janeiro de 2021, antes da morte de Sanders em julho de 2022, cria uma cronologia abrangente do declínio da saúde de Austen, que parece ter começado na primavera de 1816.

Mas os sintomas mais específicos surgem na correspondência de Austen no final de agosto de 1816, 11 meses antes da sua morte.

A queixa mais comum de Austen era o reumatismo, ou dores nas costas e no joelho. Também sofria de crises de fadiga, febres e uma erupção cutânea no rosto que alterava a cor da pele, com Austen a escrever que estava "preta e branca e de todas as cores erradas".

Os seus sintomas pareciam resolver-se periodicamente, e Austen escrevia que se sentia "razoavelmente bem" e mais ativa. Mas os seus problemas regressavam sempre.

"A doença é uma indulgência perigosa na minha idade", escreveu Austen numa carta de março de 1817.

Em maio de 1817, foi encaminhada pelo seu médico para Giles King Lyford, cirurgião no Hospital do Condado em Winchester, e ela e Cassandra fizeram a viagem de cerca de 24 quilómetros. Escreveu do número 8 da College Street a um dos seus sobrinhos: "Continuo a melhorar". Austen estaria bem posicionada em Londres e Winchester para receber cuidados qualificados, segundo Graham.

"Não há provas de que tenha consultado o que chamaríamos charlatães", garantiu Graham. "Ela consultou bons médicos".

Propriedade do Winchester College, o número 8 da College Street foi durante muito tempo apenas uma fachada para aqueles que faziam peregrinações para seguir os passos do querido autor. A casa recebeu mais de 6.500 visitantes de pelo menos 23 países diferentes durante seis semanas neste verão. (Camilla Winter-Moore)

Sabe-se muito sobre os últimos dias de Austen passados na College Street. "Graças às cartas sobreviventes, sabemos, na verdade, mais sobre como ela se sentia durante os meses que antecederam a sua morte do que sobre muitos outros períodos da sua vida", observou Juliette Wells, professora de estudos literários no Goucher College, em Baltimore.

A saúde de Austen deteriorou-se em junho e julho de 1817; sentia o pulso fraco e passava grande parte do tempo a dormir.

A 15 de julho, Austen ditou a Cassandra versos que descreviam corridas de cavalos em Winchester, aquele que seria o último poema da autora, "Venta". Apenas algumas horas mais tarde, Austen piorou rapidamente. Teve uma convulsão e ficou inconsciente a 17 de julho. Algumas das suas últimas palavras a Cassandra foram que não desejava nada senão a morte e: "Deus conceda-me paciência, rezem por mim, oh, rezem por mim!".

Morreu durante o sono às 04:30 da manhã do dia seguinte, com a cabeça apoiada numa almofada no colo de Cassandra.

"Perdi um tesouro, uma tal irmã, uma tal amiga como nunca poderá ter sido superada", escreveu Cassandra numa carta à sua sobrinha, Fanny Knight. "Ela era o sol da minha vida, a douradora de todos os prazeres, o alívio de todas as mágoas; eu não tinha um pensamento escondido dela, e é como se tivesse perdido uma parte de mim mesma".

Diagnosticar uma figura histórica

Não existem provas diretas de documentos médicos ligados a Austen, mas Graham tem a certeza de que tais registos eram mantidos na altura. A especialista referiu não ter conhecimento de uma certidão de óbito oficial de Austen e, quanto aos tratamentos que a autora recebeu, há apenas menção nas cartas a "aplicações", mas nada mais específico. Portanto, o que os médicos da época acreditavam ser a causa da doença e morte de Austen permanece uma questão em aberto.

"Ninguém disse de que morreu", afirmou Graham. "A Cassandra não disse de que morreu ela. Apenas disseram que adormeceu".

Quando Sanders e Graham reviram os sintomas de Austen, não identificaram diretamente provas de doença de Addison, tuberculose ou linfoma. Na doença de Addison, os doentes sofrem uma descoloração permanente que resulta no escurecimento da pele em todo o corpo. Mas a erupção cutânea multicolorida de Austen afetava apenas o rosto e era transitória, escreveram Sanders e Graham no seu artigo.

Dado que a tuberculose representava pelo menos 20% das mortes nos séculos XVII, XVIII e XIX na Europa, é altamente provável que os seus médicos estivessem familiarizados com o diagnóstico da doença nos seus pacientes, disse Graham. Austen também não parecia ter as queixas torácicas ou ortopédicas tipicamente ligadas à tuberculose.

Uma estátua memorial de Jane Austen criada por Martin Jennings é revelada na Catedral de Winchester, em Hampshire, a 16 de outubro, em homenagem ao 250.º aniversário do nascimento da romancista. (Ollie Thompson/Solent News/Shutterstock)

O linfoma parecia improvável porque não há menção de Austen ter glândulas linfáticas inchadas, e os doentes com linfoma não têm artrite ou lesões cutâneas, notaram os investigadores no artigo.

Sanders e Graham voltavam sempre às dores articulares de Austen, a sua queixa mais frequente, bem como aos seus vários períodos de remissão espontânea — algo que os doentes com linfoma não teriam experienciado sem tratamento, o qual não existia no tempo de Austen porque o linfoma ainda não tinha sido identificado.

"O facto de ela ter uma erupção cutânea e uma doença que basicamente a matou num ano... acho que as pessoas se fixaram muito nisso e, portanto, não deram importância aos factos das dores articulares", explicou Graham. "E foi o facto de ela ter esta doença que oscilava, flutuava com febres altas e uma erupção cutânea e, por vezes, sentia-se realmente bem, porque no linfoma não se melhora".

Ambos os investigadores tinham passado anos a trabalhar com Graham Hughes, um reumatologista e especialista em lúpus que abriu a primeira clínica de lúpus da Europa no Hospital de St. Thomas, o que os familiarizou com os sintomas. Hughes é também o fundador e editor da revista Lupus, que publicou o estudo.

Sanders e Graham colocaram a hipótese de Austen ter Lúpus Eritematoso Sistémico (LES), uma condição comumente associada a problemas articulares, alterações na pele do rosto, febre e fadiga. A doença autoimune, descrita pela primeira vez mais de uma década após a morte de Austen, ocorre frequentemente em mulheres jovens e pode ser fatal nos seus 30 e 40 anos. Os doentes com LES também experienciam surtos de sintomas exacerbados, de acordo com o estudo. Tratamentos modernos ajudam os doentes com lúpus a gerir os sintomas, que podem variar muito de paciente para paciente e afetar múltiplos órgãos e sistemas corporais.

Os investigadores questionaram-se se poderiam estudar uma amostra do cabelo de Austen. Uma madeixa, que a autora legou à sua sobrinha Fanny Knight, está em exposição na Casa de Jane Austen. O museu alberga também outras duas amostras de cabelo conhecidas associadas a Austen.

Por fim, Sanders e Graham decidiram não solicitar uma amostra.

"O exame de ADN não é habitualmente produtivo sem o folículo", explicou Graham. "Diria se ela tinha um tipo genético que pudesse suportar o lúpus, mas não diria se ela tinha lúpus".

Até agora, as amostras de cabelo foram submetidas apenas a exames escassos. Um estudo com microscópio eletrónico de 1972 realizou-se porque a Sociedade Jane Austen tinha preocupações de que as madeixas pudessem estar a mostrar sinais de deterioração. Havia evidências de descoloração devido à exposição à luz, com alguns cabelos a apresentarem uma cor de palha clara, enquanto a parte inferior era castanha.

Os autores do estudo de 1972 puderam utilizar apenas algumas fibras capilares porque a Sociedade Jane Austen desejava manter a maioria da amostra intacta. A análise concluiu apenas que, nos últimos anos da sua vida, Austen pouco cuidou do seu cabelo, com escovagem e manuseamento mínimos.

Uma mecha do cabelo de Jane Austen na sua antiga casa de campo em Chawton, Inglaterra. (Richard Gardner/Shutterstock)

Recentemente, a análise de amostras de cabelo ofereceu conhecimentos sobre a saúde e morte de outras figuras históricas, incluindo o compositor Ludwig van Beethoven.

Antes de Beethoven morrer a 26 de março de 1827, era seu desejo que as suas doenças fossem estudadas e partilhadas para que "tanto quanto possível, pelo menos o mundo se reconcilie comigo após a minha morte". Cientistas que estudaram o ADN das suas madeixas de cabelo restantes mostraram em 2023 que o compositor tinha fatores de risco genéticos pronunciados para doença hepática e uma infeção por hepatite B antes da sua morte. O genoma de Beethoven foi tornado público e um estudo de 2024 revelou que o compositor sofreu envenenamento por chumbo, bem como níveis elevados de arsénio e mercúrio.

"A equipa do genoma de Beethoven teve sorte, pois as nossas descobertas revelaram três causas críticas para a sua morte", disse William Meredith, estudioso de Beethoven e coautor da análise genómica de 2023 e do estudo de 2024. "Sem provas físicas, como no caso de Austen, a análise mais brilhante que assenta em cartas e descrições de sintomas tem de permanecer especulativa".

Atualmente, no entanto, não existem projetos de investigação a analisar a amostra de cabelo de Austen e não há planos para o fazer.

As três madeixas de cabelo associadas à célebre autora mantidas na Casa de Jane Austen já foram estudadas, referiu Lizzie Dunford, diretora do museu. A Universidade de Surrey testou as amostras em 2015, revelando que duas das três tinham sido contaminadas, muito provavelmente através do armazenamento em medalhões de metal. A terceira mostrou níveis normais da maioria dos elementos, acrescentou.

"Com base nesta investigação, entendemos que uma análise mais aprofundada das amostras de cabelo não resolveria quaisquer questões em torno das potenciais causas da morte de Austen, que poderá ter de permanecer um dos grandes mistérios da literatura", concluiu Dunford.

Ler nas entrelinhas

O debate sobre a doença intrigante da autora continua entre os estudiosos de Austen, com alguns a inclinarem-se para o linfoma e outros a apoiarem a hipótese mais recente do lúpus. Parte da dificuldade em diagnosticar Austen com base nas suas palavras é um problema antigo com o qual os médicos ainda lutam hoje.

"Os médicos são tradutores, se estiverem a fazer bem o seu trabalho", disse Boyce. "O doente diz que a erupção cutânea é preta e branca, mas na realidade é apenas uma nódoa negra, ou é completamente diferente da forma como a descreveriam. Austen é uma escritora realmente precisa. Mas será que o que ela descreve é exatamente a forma como um médico o abordaria 200 anos depois?".

Todos os entrevistados concordaram numa coisa: a causa da morte de Austen permanecerá provavelmente um mistério.

"Ela estava muito interessada na questão de como um indivíduo pode levar uma vida significativa num mundo profundamente injusto", disse Devoney Looser. "Parte da razão pela qual a imaginamos como uma amiga é porque ela criou estas personagens que nos parecem tão próximas". (Laura Oliverio/CNN)

"Claramente não temos informação suficiente para decidir finalmente", admitiu Richard Foster, bibliotecário e conservador das coleções no Winchester College.

Ainda assim, os esforços para analisar a sua doença oferecem novas janelas para a vida e literatura da autora. A saúde está em primeiro plano nas obras finais de Austen, com a doença e os ferimentos a prevalecerem em "Persuasão" e a procura de curas em "Sanditon", notou Boyce. Também ela uma Janeite, Boyce explorou temas médicos nas obras finais de Austen na edição de 2020 da revista da Sociedade Jane Austen da América do Norte, Persuasions.

Boyce acredita que esses escritos tardios mostram como Austen encarava a doença no seu tempo, enquanto ela própria estava doente.

"Como médica, é realmente interessante ver o que as pessoas procuram para se curarem", disse Boyce.

Procurar o ar do mar, banhos de mar ou frequentar estâncias termais era popular no tempo de Austen, à medida que as pessoas procuravam curas para doenças que ainda não tinham nome, acrescentou a especialista.

As menções a doenças são comuns em todos os romances de Austen. As suas personagens têm queixas nervosas, dores de cabeça, febres e até ansiedade de saúde que leva à hipocondria, como no caso do Sr. Woodhouse, pai da personagem principal em "Emma". As linhas narrativas nos seus escritos anteriores têm quase sempre um desfecho positivo, infundindo-lhes uma leveza que muda notavelmente nas obras finais.

O grande número de exposições e celebrações globais pelo 250.º aniversário do nascimento de Austen demonstra o legado duradouro da mulher cujas obras foram publicadas anonimamente, "Por uma Senhora", há mais de 200 anos. (Dan Kitwood/Getty Images)

"As coisas começam a mudar em direção a 'Persuasão', onde os finais felizes se tornam um pouco menos felizes e a suspeita em relação à vida se torna um pouco maior", observou Jaime Konerman-Sease, professora assistente de ética clínica no Centro de Bioética da Universidade do Minnesota, que escreveu a sua dissertação sobre Austen.

Austen começou a escrever "Sanditon" em janeiro de 1817, quando recuperou temporariamente, mas teve de o pôr de lado novamente em março desse ano. O romance — uma visão satírica sobre uma estância balnear fictícia que esperava atrair os inválidos de Inglaterra — nunca foi terminado.

Austen provavelmente não percebeu que estava a morrer no início de 1817, mas o seu tom inteligente e cortante em "Sanditon" mostra resiliência, disse Looser.

"Muitos de nós seriam muito tentados a fechar-se em si mesmos em autopiedade e dor", afirmou Looser. "É incrível que ela conseguisse desenhar estas personagens muito engraçadas que estão quase a gozar com a sua própria condição, de certa forma".

Austen explorou a questão da força e da fraqueza ao longo das suas obras, notou Looser. De todos os romances de Austen, "Mansfield Park" é muitas vezes o menos favorito entre os fãs porque a heroína, Fanny Price, é descrita como fraca, frágil e tímida, em vez de confiante e vivaz como as heroínas Emma Woodhouse em "Emma" ou Elizabeth Bennet em "Orgulho e Preconceito".

Quando Konerman-Sease reviu "Mansfield Park" na pós-graduação, não esperava que a ajudasse a aprender a navegar a vida com uma doença crónica. A académica tinha começado a sentir sintomas de fadiga crónica como estudante de licenciatura em 2013. Trabalhou de perto com o seu médico de família, mas nunca recebeu um diagnóstico formal.

Em 2017, virou-se para Austen enquanto estava acamada. "Um livro com 200 anos encontrou-me onde eu estava", contou.

Ao longo de "Mansfield Park", Fanny Price aprende a defender-se e a afirmar-se num mundo que se move muito mais depressa do que ela — um mundo onde as pessoas estão mais interessadas em divertir-se do que em considerar o que a pessoa ao lado pode precisar, disse Konerman-Sease.

Konerman-Sease geriu a sua própria doença focando-se não apenas no sono, dieta e exercício, mas também refletindo sobre como interagia com os outros como amiga, parceira e membro da família, algo que Fanny Price valoriza.

Konerman-Sease não queria que as suas experiências com a doença, dor e frustração moldassem as suas interações com os outros — um sentimento que Austen parecia partilhar.

Austen foi enterrada na Catedral de Winchester seis dias após a sua morte, com a presença de três dos seus irmãos e um sobrinho. O irmão de Austen, Henry, escreveu o epitáfio, que celebra "as extraordinárias dotes da sua mente". (Steve Parsons/PA Images/Getty Images)

Quando Foster leu as últimas cartas de Austen enquanto se preparava para receber visitantes no número 8 da College Street no verão passado, ficou impressionado com o seu tom de alegria e otimismo "sob o que eram obviamente circunstâncias bastante horríveis".

"Penso que reforça a ideia de que, de certa forma, o que mais importava para ela eram as relações familiares", concluiu Foster. "Ela estava com as pessoas que amava quando morreu. Há uma certa sensação de que ela tem a oportunidade de dizer adeus".

Essa capacidade de conexão, através da dor e através do tempo, ainda ressoa hoje. "Penso que, para muitas pessoas, ela é muito mais do que simplesmente uma autora que apreciam e admiram", disse Foster. "Mas uma espécie de companheira para a vida".