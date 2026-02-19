Rapper Lil Poppa encontrado morto em Atlanta

CNN , Lisa Respers France
Há 57 min
Rapper Lil Poppa (Aaron J. Thornton/Getty Images via CNN Newsource)

Músico tinha 25 anos de idade

Um popular rapper da Florida foi encontrado morto esta quarta-feira em Atlanta, confirmou à CNN o médico legista do condado de Fulton.

Lil Poppa, cujo nome legal é Janarious Mykel Wheeler, foi declarado morto pouco depois das 11:00 no condado de Fulton, que faz parte de Atlanta, no estado da Geórgia.

O músico tinha 25 anos de idade.

A causa da morte ainda está pendente de investigação, disse o gabinete do médico legista num comunicado de imprensa posterior.

Assinado com o Collective Music Group de Yo Gotti, o residente de Jacksonville, Florida, era “conhecido por projetos como ‘Blessed, I Guess’ e a sua série de mixtapes ‘Under Investigation’”, segundo a Revolt. O rapper também colaborou com Yo Gotti no single “H Spot”, disse a agência.

A última publicação na conta verificada de Lil Poppa no Instagram no início desta semana anunciou o lançamento do videoclipe de seu single “Out Of Town Bae”.

O músico menciona Atlanta no clipe partilhado na conta, que tem um milhão de seguidores.

Temas: Janarious Mykel Wheeler EUA Lil Poppa

