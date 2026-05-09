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Jogador do FC Porto ameaçado e assaltado. Suspeitos escapam com bens avaliados em 150 mil euros

Daniela Rodrigues
Há 1h e 49min
Jan Bednarek apresenta-se: «Sou um defesa muito agressivo»

Jan Bednarek estava em casa com familiares

A residência do jogador Jan Bednarek, no Porto, foi alvo de um assalto na noite de sexta-feira. O defesa do FC Porto estava em casa com familiares e foi ameaçado com uma arma branca de grandes dimensões. Os assaltantes terão levado artigos de luxo avaliados em cerca de 150 mil euros.

Segundo apurou a CNN Portugal, Jan Bednarek contou às autoridades que três suspeitos, descritos como indivíduos de aparência morena, estatura baixa, magros e a usar vestuário de cor escura, entraram na residência munidos de uma arma branca de grandes dimensões. 

No interior da casa, os suspeitos dirigiram-se ao closet, onde roubaram duas alianças de ouro, dois relógios Rolex e três pulseiras Cartier - artigos avaliados pelo jogador em cerca de 150 mil euros.

Apesar de Jan Bednarek estar em casa com familiares, não existe registo de agressões ou feridos.

Os suspeitos colocaram-se em fuga após o roubo, mas o assalto ficou registado nas imagens de videovigilância, que poderão ajudar as autoridades a chegar aos assaltantes.

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Crime e Justiça

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