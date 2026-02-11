Morreu o ator James Van Der Beek, tinha 48 anos

Há 31 min

Norte-americano ficou famoso pelo seu papel de Dawson Leery na série "Dawson's Creek"

Morreu o ator norte-americano James Van Der Beek, esta terça-feira, aos 48 anos.

A morte do ator, que ficou famoso pelo seu papel de Dawson Leery na série "Dawson's Creek", foi confirmada através da sua conta de Instagram.

"O nosso amado James David Van Der Beek faleceu em paz esta manhã. Ele enfrentou os seus últimos dias com coragem, fé e serenidade. Há muito a compartilhar sobre seus desejos, o seu amor pela humanidade e a sacralidade do tempo. Esses dias chegarão. Por ora, pedimos privacidade enquanto lamentamos a perda de nosso amado marido, pai, filho, irmão e amigo", pode ler-se na publicação.

Van Der Beek, recorde-se, anunciou em novembro de 2024, que tinha cancro colorretal.