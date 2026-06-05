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Ator James Handy morto à facada em Los Angeles

CNN
Há 1h e 51min
O ator James Handy na série X-Files, em 1993 (DR)
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O ator tinha 81 anos

O ator James Handy foi encontrado esfaqueado no peito, em Los Angeles, EUA. A polícia deteve o filho da namorada do ator, que é o principal suspeito do homicídio. 

Segundo o Departamento de Polícia de Los Angeles, na manhã de quarta-feira, os polícias foram chamados a uma residência após uma chamada para o 911 em que o homem dizia: "Sou o filho do homem, acabei de matar o homem do pecado".

Os agentes encontraram o ator, de 81 anos, que participou em filmes como "Jumanji" e "Top Gun: Maverick", inconsciente e com uma facada no peito, no jardim da frente da casa. Foi levado para o hospital, onde foi declarado morto.

Michael Gledhill, de 44 anos, filho da namorada de Handy e que vive na casa com a mãe, disse aos agentes que ele era a pessoa que procuravam.

Gledhill foi detido por suspeita de homicídio, segundo a polícia. A sua fiança foi fixada em 2 milhões de dólare (1,7 milhões de euros), de acordo com os registos da prisão.

Não ficou imediatamente claro se tinha advogado. Os registos da prisão não indicam a presença de um advogado, e o gabinete de defesa pública do condado não respondeu até agora aos pedidos de informação.

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Nascido em Nova Iorque, Handy trabalhava em filmes e na televisão há décadas e ficou conhecido pelo seu papel como exterminador no filme "Jumanji" (1995) e, mais recentemente, como o barman Jimmy no filme "Top Gun: Maverick" (2022), segundo o IMDB. Participou também em alguns dos principais dramas policiais da TV, incluindo "NCIS: Los Angeles", "The Closer" e "Cold Case".

"Não poderia ter pedido um cliente e amigo mais talentoso, humilde e gentil do que James Handy", disse Pam Ellis-Evenas, do Ellis Talent Group, num e-mail para a Associated Press.

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Temas: James Handy Homicídio Facadas Los Angeles
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