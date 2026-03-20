Estudante americano encontrado morto em Barcelona após noite de diversão. Isto é o que se sabe

Há 1h e 18min

Autoridades apontam para morte acidental, mas as circunstâncias permanecem por esclarecer

Aqueles que viram James “Jimmy” Gracey pela última vez numa discoteca em Barcelona poderão recordar um jovem americano cujos caracóis eram iluminados pelo brilho vermelho da pista de dança, ou as luzes estroboscópicas a refletirem-se na cruz com brilhantes que usava ao pescoço.

Gracey separou-se dos amigos enquanto saía à noite, na madrugada de terça-feira, e foi visto com vida pela última vez por volta das 3:00, segundo familiares.

Nos dias que se seguiram, a sua família, amigos e irmãos da fraternidade na Universidade do Alabama aguardaram ansiosamente por notícias. O pai de Gracey voou para Barcelona, onde a polícia patrulhou as ruas e vasculhou a praia próxima em busca de sinais do jovem de 20 anos.

Mas as buscas terminaram na quinta-feira, quando Gracey foi encontrado morto em águas pouco profundas em frente à discoteca, confirmou a polícia de Barcelona.

Os investigadores dizem que os primeiros indícios apontam para uma morte acidental. Ainda assim, a causa e as circunstâncias da morte do jovem permanecem por esclarecer.

Eis o que se sabe até agora.

Umas férias de "primavera" no estrangeiro

A polícia regional catalã patrulha enquanto mobiliza equipas de busca marítima e subaquática no porto olímpico de Barcelona para procurar um turista norte-americano desaparecido no mar Mediterrâneo, perto da praia da Barceloneta, em Barcelona, Espanha, a 19 de março de 2026. Horaci Garcia/Reuters

Gracey, natural de Illinois, estava a apenas um mês de concluir o seu terceiro ano. Tinha viajado para o estrangeiro para passar as férias de "primavera" a visitar colegas em programas de intercâmbio, revelou uma tia à Associated Press.

O jovem tinha saído do Alabama na quinta-feira anterior e passou o fim de semana em Amesterdão antes de chegar a Barcelona na segunda-feira, acrescentou a tia Beth Marren O’Reilly à AP.

Gracey saiu com amigos nessa noite, visitando a popular zona de discotecas junto à praia no Port Olímpic, que alimenta a vida noturna turística da cidade. Enquanto estava na discoteca à beira-mar Shoko, separou-se dos amigos, revelou o irmão de fraternidade Cavin McLay à afiliada da CNN WBMA.

“Foi a última vez que tivemos notícias dele”, acrescentou McLay.

A família acrescenta que Gracey foi dado como desaparecido depois de não ter regressado ao alojamento na manhã seguinte.

Corpo recuperado do mar

As autoridades espanholas procuraram o americano desaparecido, patrulhando o bairro costeiro de mota e utilizando unidades subaquáticas para vasculhar a água perto da discoteca onde foi visto pela última vez, segundo um porta-voz da polícia catalã, os Mossos d’Esquadra.

A polícia conseguiu recuperar o telemóvel de Gracey, que tinha sido roubado, revelou a mãe, Therese Gracey, numa publicação no Facebook. A polícia catalã recusou fornecer detalhes quando questionada pela CNN sobre o telemóvel.

A polícia também analisou imagens de videovigilância da discoteca Shoko para tentar reconstituir os seus movimentos nas primeiras horas da manhã, noticiou a WBMA. Funcionários do espaço recusaram comentar o desaparecimento de Gracey à CNN, mas disseram ter entregue as imagens às autoridades.

Segundo os funcionários, os amigos de Gracey também regressaram à discoteca nos últimos dias, na esperança de obter mais informações sobre o que poderá ter acontecido e percorreram a praia distribuindo cartazes de pessoa desaparecida.

Por fim, o corpo de Gracey foi encontrado a poucos metros de profundidade ao largo da praia de Somorrostro, que se estende em frente ao Shoko.

“Tudo aponta para se tratar de um acidente, não de um ato criminoso”, disse o porta-voz da polícia.

Uma perda profunda de um irmão, líder e amigo

Investigadores recuperam um corpo na praia de Somorrostro após uma busca subaquática em Barcelona, a 19 de março de 2026. Europa Press News/Getty Images

Os familiares revelaram que estavam cada vez mais preocupados por não terem notícias de Gracey, sabendo que era “completamente fora do seu caráter” o jovem responsável e próximo da família não dar notícias.

A família ficou “devastada” ao saber que Gracey tinha sido encontrado morto.

“Jimmy era um filho, neto, irmão, sobrinho, primo e amigo profundamente amado, e a nossa família está a tentar lidar com esta perda inimaginável”, afirmou a família em comunicado.

A ausência de Gracey será profunda. Como o mais velho de cinco irmãos, ajudava frequentemente os pais a cuidar dos mais novos, revelou o tio David Gracey, produtor sénior da CNN em Washington, DC.

Era também um mentor e irmão muito querido na fraternidade Theta Chi, onde desempenhava funções de capelão e responsável pela filantropia, acrescentou McLay, presidente da organização.

“É o tipo de pessoa que faz tudo para estar presente quando alguém precisa”, revelou McLay antes de saber da sua morte.

O estudante do terceiro ano era também um apaixonado por hóquei, afirmou o tio. Quando não estava no gelo, dedicava-se aos estudos, tornando-se aluno de mérito no curso de contabilidade da universidade, segundo a tia.

“A perda de Jimmy é profundamente sentida em todo o nosso campus”, afirmou a Universidade do Alabama em comunicado na quinta-feira.

“A Universidade tem estado em contacto próximo com a família ao longo da semana e continuará a prestar apoio a eles, bem como aos amigos, colegas e a todos os membros da nossa comunidade afetados por esta tragédia”, acrescentou a instituição.

Chris Boyette, Taylor Romine, Cindy Von Quednow e Pau Mosquera da CNN contribuíram para esta reportagem.