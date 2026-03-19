Corpo encontrado na praia em buscas por estudante norte-americano desaparecido durante as férias em Espanha

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Autoridades ainda não confirmaram que se trata de James Gracey

Um corpo foi encontrado, mas ainda não foi identificado, confirmou um porta-voz da polícia de Barcelona à CNN, quando questionado sobre as buscas por James Gracey.

O porta-voz afirmou que o corpo foi encontrado esta tarde na praia de Somorrostro, em frente à discoteca Shoko, onde a polícia estava a realizar buscas pelo jovem de 20 anos.

Um estudante universitário norte-americano que estava a visitar amigos durante a pausa da primavera desapareceu em Espanha, informou a sua família, acrescentando que a polícia espanhola tem o seu telemóvel.

James “Jimmy” Gracey, de 20 anos, aluno do terceiro ano da Universidade do Alabama, foi visto pela última vez por um amigo por volta das 03:00 desta terça-feira, hora local, em frente à discoteca Shoko, em Barcelona, ​​perto do Porto Olímpico, disseram familiares em comunicado.

Gracey tinha saído com amigos nessa noite, mas separou-se do grupo e “essa foi a última vez que tivemos notícias dele”, disse o seu colega de fraternidade, Cavin McLay, à afiliada da CNN, WBMA.

Foi dado como desaparecido depois de não ter regressado nessa manhã ao imóvel alugado por um curto período de tempo, disse a mãe, Therese Gracey, numa publicação no Facebook. Foi visto pela última vez com uma t-shirt branca, calças escuras e um colar com um crucifixo dourado, informou a família, acrescentando que tem cerca de 1,85 m de altura e pesa 79 kg.

A polícia recuperou o telemóvel de James Gracey, segundo a mãe, que afirmou que o aparelho tinha sido roubado. A polícia catalã, Mossos d'Esquadra, está a investigar o caso.

Agentes das unidades aquáticas e subaquáticas da corporação estão a realizar buscas nas águas próximas do local onde foi visto pela última vez, segundo um porta-voz da polícia. As buscas não deram resultados, segundo informou uma fonte com conhecimento da investigação à CNN.

Além disso, alguns agentes dos Mossos d'Esquadra estão a patrulhar o bairro litoral de Barceloneta, em motas, à procura de Gracey.

A polícia está também a analisar imagens de câmaras de segurança e a tentar reconstituir os seus movimentos durante a madrugada, informou a WBMA.

"O Jimmy é um filho e irmão gentil, responsável e dedicado. É completamente atípico para ele não contactar a família e os amigos", lê-se num comunicado da família. "Pedimos que mantenham o Jimmy nos vossos pensamentos enquanto continuamos a fazer tudo o que podemos para o trazer para casa em segurança."

O Departamento de Estado dos EUA recusou-se a fornecer detalhes, alegando "preocupações com a privacidade e outras considerações".

Os funcionários da discoteca Shoko recusaram comentar o desaparecimento de Gracey, mas confirmaram que entregaram as imagens das câmaras de segurança à polícia. Não é claro se as imagens mostram Gracey.

Os funcionários disseram ainda que os amigos de Gracey foram à discoteca nos últimos dias, na tentativa de obter mais informações.

Gracey, residente em Elmhurst, um subúrbio de Chicago, no Illinois, estava a visitar amigos que estudam no estrangeiro e chegou a Barcelona apenas na manhã anterior ao seu desaparecimento, segundo a sua família, que pede a ajuda do público para o encontrar.

Enquanto Gracey estava em viagem pessoal, a Universidade do Alabama informou a CNN que "a equipa está em contacto com a família e com as pessoas próximas para oferecer apoio e assistência da melhor forma possível".

Gracey, o mais velho de cinco irmãos, tem um bilhete de avião marcado para sábado para regressar aos Estados Unidos, segundo o tio, David Gracey, produtor sénior da CNN em Washington, D.C. O pai do estudante universitário viajou para Barcelona para ajudar nas buscas pelo filho, de acordo com um porta-voz da família.

Não costuma afastar-se da família, disse David Gracey sobre o sobrinho, sublinhando que é um ávido jogador de hóquei e um jovem responsável que ajuda os pais a cuidar dos irmãos mais novos.

Na Universidade do Alabama, James Gracey é aluno do quadro de honra do curso de contabilidade, informou a sua tia, Beth Marren O'Reilly, à CNN.

É também membro da fraternidade Theta Chi, onde serve como capelão e presidente de filantropia, disse McLay, o presidente da fraternidade.

"É o tipo de pessoa que se esforça para estar presente quando alguém precisa", disse em comunicado. "Estamos otimistas e esperançosos de o encontrar em segurança".

Sudiksha Konanki, uma estudante de 20 anos da Universidade de Pittsburgh, desapareceu na praia do Hotel Riu República, em Punta Cana, na República Dominicana, na madrugada de 6 de março de 2025. O seu desaparecimento desencadeou uma busca frenética por ar, mar e terra, envolvendo autoridades dos Estados Unidos, da República Dominicana e da Índia, país de origem da família de Konanki. Ela continua desaparecida.

Chris Boyette, da CNN, escreveu e fez reportagens a partir de Atlanta, e Pau Mosquera, da CNN en Español, fez reportagens a partir de Barcelona. Diego Mendoza e Taylor Romine, da CNN, contribuíram para esta reportagem