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Ex-diretor do FBI diz "não ter medo" de acusações da administração Trump

Agência Lusa , AM
Há 3h e 0min
O ex-diretor do FBI, James Comey, discursa no Fórum JFK Jr. do Instituto de Política da Universidade de Harvard, em Cambridge, Massachusetts, a 24 de fevereiro de 2020. (Foto AP/Charles Krupa, arquivo)

James Comey é alvo de duas acusações formalizadas por um júri da Carolina do Norte

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O ex-diretor do FBI James Comey declarou na terça-feira estar inocente das acusações de ameaça contra o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e garantiu “não ter medo”.

Comey, de 65 anos, é alvo de duas acusações formalizadas por um júri da Carolina do Norte (sudeste) devido a uma fotografia publicada nas redes sociais em maio de 2025, interpretada pela administração Trump como uma ameaça ao Presidente.

"Continuo inocente, continuo a não ter medo e continuo a acreditar numa justiça federal independente", declarou James Comey, num vídeo divulgado na terça-feira.

"Ameaçar atentar contra a vida do Presidente dos Estados Unidos nunca será tolerado pelo Departamento de Justiça", declarou o procurador-geral interino, Todd Blanche, numa conferência de imprensa, sublinhando que cada uma das duas acusações é passível de uma pena máxima de dez anos de prisão.

Comey está a ser processado devido a um incidente relacionado com a publicação de uma fotografia na rede social Instagram, no ano passado.

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Nessa foto, posteriormente retirada, conchas formavam a mensagem "86 47" na areia, sendo que o primeiro número é por vezes utilizado para representar o desejo de afastar, ou mesmo de matar alguém, enquanto o segundo pode referir-se a Donald Trump, 47.º Presidente dos Estados Unidos.

Esta imagem "seria interpretada" como "uma expressão grave da intenção de prejudicar o Presidente dos Estados Unidos", segundo o processo.

O principal membro democrata da comissão judiciária do Senado, Dick Durbin, lamentou, num comunicado, um novo ataque contra James Comey por parte de um "Departamento da Justiça instrumentalizado em nome de um Presidente vingativo".

Na altura dos factos, James Comey explicou: "Publiquei há pouco uma foto de conchas que vi esta manhã durante um passeio na praia e achei que era uma mensagem política. Não me tinha apercebido de que algumas pessoas associavam esses símbolos à violência. Nunca tive isso em mente, mas oponho-me a qualquer forma de violência e, por isso, retirei a publicação", escreveu.

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As autoridades federais norte-americanas anunciaram então uma investigação do Serviço Secreto, responsável pela proteção de personalidades de alto nível, sobre o que consideram ser uma ameaça contra Donald Trump.

James Comey, demitido abruptamente por Donald Trump em 2017, enquanto o FBI investigava possíveis ingerências russas na campanha presidencial de 2016, já tinha sido acusado de ter mentido sob juramento ao negar, em resposta a uma pergunta de um senador, ter autorizado um adjunto a ser citado sem ser identificado nos meios de comunicação social sobre investigações sensíveis conduzidas pelo FBI.

Temas: James Comey Donald Trump Eua FBI
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