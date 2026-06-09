Idris Elba acha que o público não o aceitaria como James Bond por ser um homem negro

CNN Portugal , Sam Peters
Há 1h e 24min
Os produtores de “Bond” dizem adorar Idris Elba- mas ainda não estão a festejar (CNN)
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Ator afirma que a possibilidade de suceder a Daniel Craig "não é realista"

O ator britânico Idris Elba, cujo nome é apontado há algum tempo para interpretar James Bond, afirmou que o público não aceitaria "um homem negro, um homem africano" no papel do agente 007.

Há anos que se especula sobre quem poderá assumir o papel de Bond após a despedida de Daniel Craig em "007 - Sem Tempo Para Morrer", de 2021, com sugestões de que deveria ser um ator não branco ou uma mulher.

Ao falar sobre a possibilidade de um ator negro interpretar o papel, Elba disse à revista GQ: "Sempre achei que não é realista".

"James Bond foi escrito como foi escrito por uma razão", disse Elba, de 53 anos, na entrevista publicada esta segunda-feira.

“Mas fiquei lisonjeado. E também, acho que, sendo realista, alguns mercados simplesmente não aceitam isso. Bond é um sucesso em todo o mundo. E o público não vai aceitar um homem negro, um homem africano, a fazer de Bond. Não é o que eles gostam na sua cultura. Ponto final.”

Questionado sobre as especulações em torno de Elba como Bond, que circulam há anos, disse: “Nunca foi algo legítimo. Sempre foi apenas um rumor”.

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Questionou ainda se o papel deveria mudar.

“O Bond é tão irrealista, por isso um toque de realidade é bom, mas não vamos tentar torná-lo politicamente correto. Acho que é preciso ser fiel à sua essência: o escapismo. Não tentem ir ao encontro do gosto do mundo. Sejam apenas o Bond”, disse.

Elba alcançou a fama com os seus papéis como Stringer Bell em “The Wire” e o inspetor-chefe John Luther em “Luther”, pelo qual ganhou um Globo de Ouro em 2012.

Já tinha falado sobre a possibilidade de interpretar Bond. Num episódio de 2023 do podcast “Smartless”, disse que se sentiu “muito lisonjeado durante muito tempo” com a sugestão, mas “a coisa toda tornou-se uma questão racial”.

A Amazon MGM Studios assumiu o controlo criativo da franquia Bond no ano passado, formando uma joint-venture com Michael G. Wilson e Barbara Broccoli. No passado mês de junho, foi anunciado que Denis Villeneuve iria realizar o novo filme da franquia.

A Amazon MGM Studios anunciou no mês passado que o processo de seleção de elenco para o próximo Bond tinha começado.

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Elba não é o único ator cotado para assumir o papel. Henry Cavill e Cillian Murphy também foram sugeridos como possíveis sucessores. Murphy protagonizou "Peaky Blinders", cujo argumentista e produtor executivo, Steven Knight, é o argumentista do novo filme de Bond.

Callum Turner, Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson e Harris Dickinson são também fortes candidatos ao papel.

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Temas: James Bond 007 Idris Elba
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