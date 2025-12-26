Detido no Paraguai ex-chefe da polícia de Bolsonaro condenado por golpe de Estado

Agência Lusa , NM
26 dez 2025, 20:09
Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil (GettyImages)

Silvinei Vasques entrou no país “de forma irregular, evadindo-se da justiça” do Brasil e pretendia “iludir os controlos migratórios” para fugir para El Salvador

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal do Brasil Silvinei Vasques, um dos condenados no julgamento da tentativa de golpe de Estado, foi esta sexta-feira detido quando tentava fugir a partir de um aeroporto do Paraguai.

A confirmação foi avançada pela Polícia Nacional e pela Direção Nacional de Migrações do Paraguai que, em comunicado, indicou que, “após as consultas realizadas com a Polícia Federal do Brasil, confirmou-se que o detido é considerado um criminoso de alto valor, com condenação transitada em julgado de 24 anos e seis meses de pena privativa de liberdade no país vizinho”.

De acordo com as autoridades paraguaias, Silvinei Vasques entrou no país “de forma irregular, evadindo-se da justiça” do Brasil e pretendia “iludir os controlos migratórios” para fugir para El Salvador, “usurpando a identidade de um cidadão paraguaio”.

Em declarações à agência noticiosa espanhola Efe, o diretor de Migrações do Paraguai, Jorge Kronawetter, explicou que foi decretada a expulsão administrativa de Vasques, uma vez que era procurado no Brasil e violou as leis paraguaias ao não ter entrado legalmente no país.

“Fazendo uso da lei de migrações, vamos entregá-lo à Polícia Federal brasileira”, acrescentou.

Segundo as autoridades brasileiras, Vasques, condenado a 24 anos e seis meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil por participar na tentativa de golpe de Estado, “rompeu a pulseira eletrónica” que monitorizava os seus movimentos, mas foi detido no aeroporto de Assunção antes de concluir a fuga.

Em declarações ao jornal O Globo, o diretor da Polícia Federal brasileira, Andrei Rodrigues, disse que Vasques pretendia fugir para El Salvador com um passaporte paraguaio original que não correspondia à sua identidade.

No dia 16 de dezembro, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do julgamento da tentativa de golpe de Estado liderada pelo ex-Presidente Jair Bolsonaro, que se encontra a cumprir uma pena de mais de 27 anos de prisão.

Silvinei Vasques foi considerado culpado por ter orquestrado uma operação na segunda volta das eleições de outubro de 2022, destinada a dificultar a chegada de eleitores do Nordeste do país aos centros de votação em redutos tradicionalmente de esquerda, favorecendo assim Bolsonaro, que acabou derrotado por Lula da Silva.

Temas: Jair Bolsonaro Silvinei Vasques Golpe de Estado

Brasil

03:38

"Lula da Silva está num momento de reaproximação a Donald Trump. Criticou a intervenção na Venezuela, mas com cuidado"

5 jan, 17:08

Supremo Tribunal Federal do Brasil autoriza filhos a visitar Bolsonaro na prisão

3 jan, 10:41

Bolsonaro deixa hospital e volta para a prisão

1 jan, 23:14

Supremo Federal brasileiro rejeita recurso de Bolsonaro para cumprir pena em casa

1 jan, 15:57
Mais Brasil

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41