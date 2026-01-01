Bolsonaro deixa hospital e volta para a prisão

1 jan, 23:14

Detido desde novembro, Bolsonaro deixou o hospital privado no seu carro, escoltado por várias motos da polícia, e deve regressar à prisão, onde cumpre uma pena de 27 anos

O ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro deixou hoje o hospital em Brasília onde estava internado há mais de uma semana, após ser operado de uma hérnia inguinal, para regressar à prisão, constatou um jornalista da AFP.

O ex-Presidente brasileiro, de 70 anos, sofre as sequelas de um ataque sofrido em 2018, quando foi esfaqueado no abdómen durante um comício na campanha presidencial.

Desde então, foi submetido a diversas cirurgias.

A 11 de setembro passado, o ex-Presidente foi condenado pelo Supremo Tribunal do Brasil por "liderar" uma conspiração para tentar "perpetuar-se no poder", após perder as eleições presidenciais de 2022 para o atual Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde finais de novembro, Bolsonaro cumpre a pena de prisão na sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Os seus advogados solicitaram diversas vezes que lhe fosse concedida prisão domiciliária com caráter "humanitário" devido ao seu delicado estado de saúde, mas, até ao momento, o Supremo negou todos os recursos.

Na quarta-feira, e na sequência desta última intervenção cirúrgica, os advogados do ex-Presidente brasileiro voltaram a pedir prisão domiciliária por motivos de saúde, mas o Supremo Tribunal Federal do Brasil voltou a rejeitar o pedido.

“Ao contrário do que afirma a defesa, o estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro não se agravou”, considerou o juiz Alexandre de Moraes na sua decisão.

Os médicos afirmam que, além das crises incomuns de soluços, que levaram a esta última cirurgia, Bolsonaro sofre de grave apneia do sono, gastrite, esofagite e outras doenças.