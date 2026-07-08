Polícia faz buscas na casa de Bolsonaro à procura de armas

Há 1h e 21min

EM ATUALIZAÇÃO

A Polícia Federal (PF) do Brasil cumpriu um mandado de busca e apreensão nesta quarta-feira na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em busca de armas, munições e documentos. A informação foi partilhada por um advogado de Bolsonaro e confirmada pela CNN Brasil com investigadores.

Acabo de sair da residência do Pres. @jairbolsonaro após acompanhar mais uma BUSCA E APREENSÃO da Polícia Federal, determinada pelo Ministro Alexandre de Moraes.

O mandado buscava armas, munições, acessórios e documentos de registro. A defesa já havia informado previamente o… — João Henrique N de Freitas (@JHNdeF) July 8, 2026

A medida foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirma a Reuters..

O Exército informou desconhecer o paradeiro de dois armamentos registados em nome do ex-presidente. De acordo com a CNN Brasil, nada foi encontrado.