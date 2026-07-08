MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Polícia faz buscas na casa de Bolsonaro à procura de armas

CNN Portugal , MJC
Há 1h e 21min
Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil (GettyImages)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

EM ATUALIZAÇÃO

A Polícia Federal (PF) do Brasil cumpriu um mandado de busca e apreensão nesta quarta-feira na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em busca de armas, munições e documentos. A informação foi partilhada por um advogado de Bolsonaro e confirmada pela CNN Brasil com investigadores.

A medida foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirma a Reuters..

O Exército informou desconhecer o paradeiro de dois armamentos registados em nome do ex-presidente. De acordo com a CNN Brasil, nada foi encontrado.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Jair Bolsonaro Buscas
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Brasil

Polícia faz buscas na casa de Bolsonaro à procura de armas

Há 1h e 21min

"Risco de recurso à força militar": Brasil manifesta preocupação com possível intervenção dos EUA no seu território

Ontem às 06:16

Supremo brasileiro mantém prisão domiciliária de Jair Bolsonaro

3 jul, 23:29

Polícia conclui que Flávio Bolsonaro caluniou Lula ao atribuir-lhe vários crimes

27 jun, 09:52
Mais Brasil

Mais Lidas

Dois mortos e 22 feridos: motorista pisou acelerador sem querer quando ia corrigir número do letreiro do autocarro

Ontem às 19:58

Mundial 2026: Argentina 3-2 Egito (ao minuto)

Ontem às 17:07

"Só peço uma prova de que está vivo": mãe ucraniana procura filho levado por militares russos há mais de quatro anos

Ontem às 13:22

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condena Portugal por violação da liberdade de expressão em processo contra o FC Porto

Ontem às 12:21

"Se não agirem agora, a catástrofe é inevitável". Peritos em risco sísmico escrevem carta a Seguro e Montenegro

Ontem às 15:02

Perdeu 5.000 pés em menos de um minuto e depois desapareceu: autoridades procuram Boeing 737 que seguia para Karachi

Hoje às 10:54

Vendeu tudo pelo filho. Agora, o guarda-redes herói do Paraguai vai recuperar uma camisola que lhe é muito querida

Ontem às 15:51

Investigadores da Fundação Champalimaud descobrem circuito cerebral que pode revolucionar tratamento da POC

Ontem às 07:57

Um acelerador, um letreiro errado, dois mortos e 22 feridos: tudo o que se sabe do acidente em Agualva-Cacém

Ontem às 20:57

Acidente com autocarro faz dois mortos e 22 feridos em Agualva-Cacém

Ontem às 10:27

Vítor Baía e Rui Cerqueira condenados. Frederico Varandas levou palmada na garagem do Dragão e vai receber 5.700€

Ontem às 18:09

Euromilhões: conheça a chave desta terça-feira

Ontem às 20:21