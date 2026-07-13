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Flávio Bolsonaro impedido de visitar o pai durante 90 dias

CNN Brasil
Há 1h e 56min
Flávio e Jair Bolsonaro (CNN Brasil)
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Motivo é a divulgação de uma carta do ex-presidente sobre a disputa presidencial

O juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu por 90 dias as visitas de Flávio Bolsonaro ao pai, Jair Bolsonaro. A decisão vem após o senador tornar pública uma carta redigida pelo ex-presidente na qual empodera o filho como porta-voz na disputa eleitoral deste ano.

Na decisão, Moraes ressalta que uma das medidas cautelares contra o dirigente de direita era a proibição “de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros”.

O magistrado acrescenta ainda que houve “desrespeito” do senador, que atuou com uma “conduta irregular”, à medida cautelar imposta ao pai.

“Não há dúvidas, portanto, de que a conduta irregular de Flávio Bolsonaro desrespeitou expressa vedação judicial e configurou ostensivo desvio de finalidade no exercício do seu direito de visita”, ressaltou.

A decisão ainda abre um prazo de 48 horas para que a defesa do dirigente de direita se manifeste “sobre a possível desobediência à ordem judicial”, esclarecendo se o ex-presidente “tinha consciência da divulgação da carta nas redes sociais do seu filho”.

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Temas: Jair Bolsonaro Brasil Flávio Bolsonaro
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