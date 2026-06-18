MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Arma inutilizada por preocupações psiquiátricas e necessidade de reparo: os argumentos da defesa de Bolsonaro para explicar objeto encontrado com militar

João Sundfeld
Há 55 min
Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil (GettyImages)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Segundo os advogados, o histórico de saúde mental do ex-presidente fez com que a sua equipa de segurança optasse por fazer modificações no armamento

Na última terça-feira, um militar foi abordado pela polícia enquanto estava em posse de uma arma de fogo que pertencia a Jair Bolsonaro. No dia seguinte ao ocorrido, a defesa do ex-presidente enviou explicações ao Supremo Tribunal Federal e alegou que o objeto havia sido inutilizado para evitar riscos e, por isso, teria sido enviado para reparo.

Segundo o portal de notícias g1, integrantes da segurança pessoal do político teriam adulterado o equipamento para deixá-lo inoperante. Isso, de acordo com a justificativa enviada ao tribunal, ocorreu devido ao histórico recente de saúde mental do ex-chefe de Estado. “[...] As medicações psiquiátricas que vinham sendo ministradas ao Peticionário [Jair Bolsonaro], capazes de afetar sua cognição - e que, inclusive, foram determinantes no episódio do rompimento da tornozeleira eletrônica -, levaram sua equipe de segurança, sem seu conhecimento prévio, a retirar o percussor da arma, tornando-a inoperante”, afirmaram os advogados.

O caso mencionado pela defesa ocorreu a 22 de novembro do último ano. Na altura, Bolsonaro estava em prisão domiciliária e utilizou um ferro de soldar para tentar retirar a pulseira eletrónica. “Meti um ferro quente aí”, explicou a agentes que estavam a analisar os danos no aparelho.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Na época, a defesa do ex-presidente alegou que o episódio foi resultado de um “surto” causado por medicamentos psiquiátricos. Aliados políticos também chegaram a afirmar que Bolsonaro suspeitava que existiam escutas dentro do objeto. Isso, porém, não foi o suficiente para convencer a Justiça de que não havia risco de fuga, e o antigo chefe de Estado foi transferido para uma cela da Polícia Federal em Brasília.

Este histórico, então, justificaria a decisão dos seguranças de inutilizar a arma de fogo que estava na residência do ex-presidente. De acordo com os advogados, Bolsonaro testou o equipamento e constatou que "o mecanismo não estava a funcionar regularmente". Por isso, solicitou que um dos seguranças o levasse para realizar o reparo necessário. “A entrega do armamento teve por única finalidade buscar auxílio na identificação da falha e a realização da necessária manutenção”, consta no documento.

Mesmo assim, a defesa garante que Jair Bolsonaro não deseja a restituição da arma durante o período em que estiver em prisão domiciliária. O antigo chefe de Estado foi condenado a mais de 27 anos de prisão por diversos crimes, entre eles tentativa de golpe de Estado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Jair Bolsonaro Brasil Arma
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Brasil

Arma inutilizada por preocupações psiquiátricas e necessidade de reparo: os argumentos da defesa de Bolsonaro para explicar objeto encontrado com militar

Há 55 min

Filho de Bolsonaro condenado a mais de quatro anos de prisão por coação em processo

16 jun, 22:06

Militar é abordado pela polícia enquanto portava arma que pertence a Bolsonaro

16 jun, 18:23

Brasil quer União Europeia a acompanhar as presidenciais deste ano

16 jun, 17:59
Mais Brasil

Mais Lidas

Preços dos combustíveis baixam na próxima semana. Gasóleo é o que desce mais

Hoje às 11:31

Cristiano Ronaldo "não devia ser titular indiscutível da Seleção" mas Portugal "não se preparou" para jogar de outra forma

Ontem às 08:00

Colômbia e Uzbequistão juntaram-se para mostrar a Portugal que este grupo está cheio de rasteiras

Hoje às 05:02

Há uma pergunta do exame de Português que está a gerar polémica e a levar a pedidos de "responsabilização política"

Ontem às 15:56

Pernas, rostos, seios ou coxas: grupo de condutores de elétricos de Itália partilhava imagens de mulheres pelo Whatsapp

Ontem às 22:31

Estudo da Universidade do Porto associa défice de vitaminas A e C a mais sintomas de hiperatividade e desatenção

Ontem às 07:25

Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE

15 jun, 19:08

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

Miras telescópicas, sistemas de navegação e câmaras térmicas: português detido em Lisboa vendia tecnologia americana ao Irão

16 jun, 13:37

Estados Unidos dizem que estão a tentar ajudar a mãe de Vozinha a viajar para o país

Ontem às 09:12

Homens armados bloqueiam carrinha de valores e fogem com 10 mil euros

Hoje às 10:37

"Isto de o Ronaldo jogar a titular e o tempo todo já não dá"

Hoje às 07:30