Supremo Tribunal do Brasil autoriza prisão domiciliária de Bolsonaro por 90 dias

Agência Lusa , PF
Há 1h e 45min
Jair Bolsonaro pronuncia-se pela primeira vez após a vitória de Lula da Silva. (Imagem AP)

Ex-presidente brasileiro deixou na segunda-feira à noite a unidade de cuidados intensivos e foi transferido para um quarto no hospital, em Brasília, onde permanece internado desde 13 de março após sofrer uma pneumonia resultante de uma broncoaspiração enquanto dormia na sua cela na penitenciária militar da Papuda

O Supremo Tribunal Federal do Brasil autorizou esta terça-feira a prisão domiciliária por 90 dias para o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos de prisão.

"Após esse prazo, será reanalisada a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão domiciliar humanitária, inclusive com perícia médica se houver necessidade”, lê-se na decisão do juiz Alexandre de Moraes, que acompanhou assim o pedido do Ministério Público, após vários apelos da defesa do ex-presidente.

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro deixou na segunda-feira à noite a unidade de cuidados intensivos e foi transferido para um quarto no hospital, em Brasília, onde permanece internado desde 13 de março após sofrer uma pneumonia resultante de uma broncoaspiração enquanto dormia na sua cela na penitenciária militar da Papuda.

Temas: Jair Bolsonaro Bolsonaro Supremo Tribunal Alexandre de Moraes

Brasil

Supremo Tribunal do Brasil autoriza prisão domiciliária de Bolsonaro por 90 dias

Há 1h e 45min

Bolsonaro deixa cuidados intensivos e é tranferido para quarto em hospital

Hoje às 06:12

Ministério Público brasileiro dá aval a prisão domiciliária de Jair Bolsonaro

Ontem às 19:49

"A violência contra as mulheres tornou-se uma espécie de pandemia contínua. Obrigá-las a parir o filho do violador parece-me diabólico"

22 mar, 18:00
Mais Brasil

Mais Lidas

Assistente de bordo da Air Canada encontrada fora do avião, ainda presa ao assento, após queda

Ontem às 19:14

Cientistas encontram primeiras evidências físicas de que romanos usavam fezes humanas como medicamento

21 mar, 15:00

Contribuintes travam batalha contra o Fisco para recuperar 300 milhões por imposto "ilegal" nos combustíveis

Hoje às 07:00

Esta foi a ameaça que o Irão diz que provocou tanto "medo" em Trump que obrigou os EUA a "recuar"

Ontem às 12:27

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

A maior economia da Europa está a recrutar trabalhadores na Índia para se tentar salvar

Ontem às 16:16

Sete horas depois, A1 parcialmente reaberta em Gaia após corte por incêndio em camião de cerveja

Hoje às 11:28

Von der Leyen alerta que Europa atravessa “momento perigoso”

Hoje às 06:05

C-130 das Forças Armadas da Colômbia despenha-se no sul do país. Pelo menos oito mortos e dezenas de feridos

Ontem às 18:19

Aviso: a hora muda durante o jogo de Portugal. Entretanto: Espanha não tem "o horário de Lisboa" devido a "simpatia de Franco com a Alemanha de Hitler"

Ontem às 14:14

Pausa de cinco dias anunciada por Trump no Irão "não foi porque o seu coração tivesse aquecido". "É um pequeno intervalo para comprarem pipocas"

Hoje às 08:00

Piloto e copiloto morrem após colisão de avião com veículo de bombeiros no aeroporto de Nova Iorque

Ontem às 06:10