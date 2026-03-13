Jair Bolsonaro novamente hospitalizado

Agência Lusa , CM
Há 1h e 12min
Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil (GettyImages)

Ex-presidente do Brasil enfrenta desde 2018 vários problemas de saúde relacionados com o ataque com faca que sofreu durante a campanha presidencial desse ano, quando ficou ferido no abdómen

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi transferido esta madrugada da prisão em que se encontra a cumprir uma pena de mais de 27 anos para um hospital em Brasília depois de apresentar problemas de saúde, indicou o seu filho e senador Flávio Bolsonaro.

“Acabo de receber a notícia de que o meu pai está a caminho do hospital, mais uma vez. Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante”, escreveu Flávio Bolsonaro nas redes sociais.

A transferência foi confirmada pela Polícia Militar, responsável pela prisão onde o ex-presidente se encontra, que afirmou que a equipa médica fornecerá informações adicionais.

Bolsonaro enfrenta desde 2018 vários problemas de saúde relacionados com o ataque com faca que sofreu durante a campanha presidencial desse ano, quando ficou ferido no abdómen.

Desde então, o antigo presidente foi submetido a várias hospitalizações e procedimentos médicos para tratar complicações decorrentes dessa agressão.

Esta é a primeira saída de Bolsonaro desde que começou a cumprir a sua pena por tentativa de golpe de Estado, no Complexo Penitenciário da Papuda, em 15 de janeiro.

A última vez que esteve hospitalizado foi quando estava detido numa cela especial na sede da Polícia Federal em Brasília, onde foi submetido a quatro cirurgias e permaneceu internado entre 24 de dezembro de 2025 e 01 de janeiro deste ano.

O mais recente mal-estar de Bolsonaro surgiu poucas horas depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil ter anulado a autorização concedida a um assessor do presidente dos EUA para visitar o antigo líder brasileiro, após o Governo alertar contra uma possível interferência estrangeira.

Bolsonaro começou em 25 de novembro de 2025 a cumprir uma pena de prisão efetiva de 27 anos e três meses, em consequência da condenação em 11 de setembro de 2025 pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e ameaça grave e vandalismo (deterioração de património tombado). 

O ex-presidente nunca reconheceu a derrota eleitoral nas presidenciais de outubro de 2022, lançou suspeitas infundadas sobre o uso das urnas eletrónicas, incentivou manifestações de caráter antidemocrático junto a bases militares e, segundo a Justiça, projetou planos para permanecer no poder e até matar adversários políticos e judiciários, entre os quais o próprio Lula da Silva e o juiz Alexandre de Moares. 

Os acontecimentos culminaram nos ataques em Brasília, em 8 de janeiro de 2023. 

Milhares de apoiantes do ex-presidente invadiram e vandalizaram as sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto, em Brasília, numa tentativa de golpe de Estado para depor Lula da Silva da Presidência. 

Temas: Jair Bolsonaro Bolsonaro internado Bolsonaro doente

Brasil

Jair Bolsonaro novamente hospitalizado

Há 1h e 12min

Supremo do Brasil volta atrás e proíbe visita de assessor de Trump a Bolsonaro

Hoje às 06:32

Vereador e militares presos por ligação ao Comando Vermelho no Rio de Janeiro

11 mar, 15:34

Justiça do Brasil arquiva investigação contra Elon Musk por obstrução de justiça

11 mar, 07:10
Mais Brasil

Mais Lidas

Porque a Arábia Saudita, os Emirados ou o Bahrein recusam entrar na guerra com o Irão

Ontem às 12:51

"Este Governo acabou com o arrendamento forçado" e agora cria "a venda forçada" de casas - "não faz sentido"

Ontem às 21:10

Um único herdeiro poderá pedir venda de imóvel sem acordo familiar, prevê nova lei do Governo

Ontem às 07:13

Caças chineses deixaram de voar à volta de Taiwan de repente e ninguém parece saber porquê

Ontem às 08:53

Avião de reabastecimento norte-americano despenha-se no Iraque

Ontem às 22:13

Fim de uma era: abusos que duraram anos acabam na demissão do chef de um dos melhores restaurantes de sempre

Ontem às 11:14

Os super-ricos encontraram uma forma rápida (e muito cara) de fugir do Médio Oriente

Ontem às 08:41

Ginecologista gerou dezenas de filhos com próprio sémen em tratamentos de fertilidade

11 mar, 05:57

Sete razões pelas quais Trump ainda não venceu a guerra com o Irão

Hoje às 09:09

Combustíveis voltam a subir na próxima semana

Hoje às 09:39

"A Europa paga pela eletricidade quase o dobro do que se paga nos EUA e o triplo do que se paga na China. Isto é fatal"

Hoje às 07:00
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares desconfia de que "Trump nem saberá onde fica o Irão" e antecipa que assistiremos a um TACO

Hoje às 00:10