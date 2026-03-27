Jair Bolsonaro recebe alta hospitalar e começa a cumprir prisão domiciliária

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 54min
Jair Bolsonaro, presidente do Brasil

O juiz Alexandre de Moraes impôs o uso obrigatório de pulseira eletrónica e a proibição do uso de telemóvel

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro recebeu esta sexta-feira alta hospitalar e vai ficar em prisão domiciliária, para cumprir a pena pela condenação de mais de 27 anos por ter atentado contra o Estado democrático de direito.

Após duas semanas internado num hospital privado em Brasília - depois sofrer uma pneumonia resultante de uma broncoaspiração enquanto dormia na cela na penitenciária militar da Papuda -, Jair Bolsonaro regressa a casa por ordem do juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moares.

Ainda assim, a prisão domiciliária terá apenas a duração de 90 dias e "após esse prazo, será reanalisada a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão domiciliar humanitária, inclusive com perícia médica se houver necessidade", lê-se na decisão do juiz Alexandre de Moraes.

O juiz impôs o uso obrigatório de pulseira eletrónica e a proibição do uso de telemóvel.

A defesa do ex-Presidente criticou esta decisão temporária e apelou a que a prisão domiciliária fosse permanente, dado o estado de saúde de Jair Bolsonaro, de 71 anos.

Bolsonaro cumpre pena de prisão desde o final de novembro de 2025, primeiro num quarto especial da Superintendência da Polícia Federal em Brasília e, desde janeiro, num complexo prisional da capital brasileira, onde passou a dispor de mais espaço.

Durante o encarceramento, no entanto, apresentou um agravamento do estado de saúde, que o obrigou a ser hospitalizado várias vezes.

Alexandre de Moraes, que até agora tinha recusado todos os pedidos, reuniu-se na semana passada com o filho mais velho do ex-Presidente e candidato presidencial, Flávio Bolsonaro, e na véspera com Michelle Bolsonaro, mulher de Jair Bolsonaro.

Jair Bolsonaro tem vindo a sofrer diversos problemas de saúde que ele e o seu círculo atribuem à facada que sofreu no abdómen durante a campanha eleitoral de 2018.

Entre esses problemas contam-se crises recorrentes de soluços que levam a vómitos, os quais estarão na origem desta última pneumonia bilateral por broncoaspiração, segundo a equipa médica.

O ex-chefe de Estado foi condenado em 11 de setembro de 2025 pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e ameaça grave e vandalismo. 

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