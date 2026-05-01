Primeiro "jaguar das nuvens" avistado em 10 anos desperta esperança nas Honduras (imagens exclusivas)

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Os jaguares perderam 49% da sua área de distribuição histórica nas Américas, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza. A maior população vive na Amazónia, mas todas as outras populações estão classificadas como em perigo ou em perigo crítico

NOTA DO EDITOR: "Call to Earth" é uma série editorial da CNN dedicada a reportar os desafios ambientais que o nosso planeta enfrenta, bem como as respetivas soluções. A iniciativa "Perpetual Planet" da Rolex estabeleceu uma parceria com a CNN para promover a sensibilização e a educação em torno de questões-chave de sustentabilidade e para inspirar ações positivas.

Câmaras de vigilância captaram um jaguar no alto da cordilheira hondurenha da Sierra del Merendón, a primeira vez que este felino é detetado naquela região numa década.

﻿Em imagens partilhadas em exclusivo com a CNN, o macho solitário, conhecido como "jaguar das nuvens", foi avistado a 6 de fevereiro, a cerca de 2200 metros de altitude numa floresta de alta montanha, um sinal positivo para a nação centro-americana que tenta uma reviravolta ambiental.

Os jaguares perderam 49% da sua área de distribuição histórica nas Américas, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). A maior população vive na Amazónia, mas todas as outras populações estão classificadas como em perigo ou em perigo crítico.

Nas Honduras, os jaguares são protegidas, embora enfrentem desafios.

"A desflorestação e a caça furtiva são as maiores ameaças, e temos vindo a trabalhar para combater ambas", afirmou Franklin Castañeda, diretor nacional nas Honduras da organização de conservação de felinos selvagens Panthera, que captou as imagens do jaguar.

Um jovem macho de jaguar captado pela câmara na cordilheira da Sierra del Merendón, em Honduras, a 6 de fevereiro de 2026. Este avistamento foi o primeiro de um jaguar na cordilheira em uma década (Panthera Honduras)

Entre 2001 e 2024, este país da América Central perdeu 1,5 milhões de hectares de cobertura florestal — 19% do seu total — de acordo com o Global Forest Watch. A agricultura permanente, como as plantações e as pastagens, foi a principal causa.

O governo comprometeu-se a travar a desflorestação até ao final da década, bem como a restaurar 1,3 milhões de hectares de floresta. O seu Plano Desflorestação Zero 2029 declarou um estado de emergência ambiental para proteger as florestas e a vida selvagem, utilizando uma força de patrulha militar composta por 8 mil soldados para dissuadir e impedir atividades agrícolas e de exploração florestal ilegais.

Entretanto, acredita-se que a caça furtiva de espécies presas do jaguar, como o veado-brocket, o pecari e a iguana, tenha impacto no abastecimento alimentar deste grande felino.

Mas na cordilheira de Merendón, há sinais de sucesso ambiental.

A floresta montanhosa, juntamente com outras chamadas florestas nubladas em Honduras, tem sido protegida desde 1987, quando os líderes políticos reconheceram a sua importância como bacias hidrográficas vitais para as comunidades vizinhas.

"Na altura não sabiam, mas agora sabemos que também estavam a proteger um habitat muito importante para os jaguares", afirmou Castañeda.

No entanto, as atividades ilegais e a perda de biodiversidade não foram totalmente eliminadas e, nos últimos anos, a Panthera e os seus parceiros intensificaram os esforços de vigilância, incluindo patrulhas de guardas florestais, câmaras de vigilância e monitores acústicos ocultos, bem como um programa para reintroduzir espécies de presas do jaguar. A Panthera afirma que a caça furtiva diminuiu e que a proteção e revitalização tornaram a floresta mais propícia para os grandes felinos.

"Parece que estamos a assistir a uma recuperação dos grandes felinos em geral", afirmou Castañeda.

Em 2021, após 17 anos de levantamentos, o projeto detetou pumas na área pela primeira vez, tendo-se registado vários avistamentos desde então. Também foram avistados jaguatiricas, jaguarundis e margays, o que significa que a área alberga as cinco espécies de felinos selvagens conhecidas em Honduras.

Um puma foi detetado por câmaras de vigilância na cordilheira da Sierra del Merendón, em Honduras, em 2021, pela primeira vez, após 17 anos de levantamentos. Desde então, houve vários avistamentos (Panthera Honduras)

A maioria dos jaguares vive abaixo dos mil metros e os jaguares das nuvens são excepcionalmente raras. Houve apenas alguns avistamentos, incluindo na Costa Rica e no México. Não é claro se este é um comportamento novo ou algo que anteriormente tinha passado despercebido devido ao afastamento das áreas de alta altitude, explicou a Dra. Allison Devlin, diretora do programa de jaguares da Panthera.

Houve apenas três registos de jaguares a grande altitude nas Honduras, o último em 2016. (O avistamento de 2016 levou a Panthera e os seus parceiros, incluindo a Wildlife Without Borders e o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA, a estabelecer um corredor de vida selvagem protegido na cordilheira de Merendón, entre as Honduras e a Guatemala.)

Castañeda considerou o novo avistamento "impressionante", referindo que a montanha onde o felino foi avistado tem sido vigiada nos últimos 15 anos, dos quais os últimos 10 de forma contínua.

Os jaguares não são animais sedentários; registos em Honduras mostram que elas percorrem 10 quilómetros numa única noite, e há documentação de indivíduos que percorrem até 400 quilómetros perto da fronteira entre os EUA e o México, disse Castañeda.

Um jaguar avistado nas montanhas da Sierra del Merendón, em Honduras, em 2016. A sua descoberta levou a organização de conservação de felinos selvagens Panthera e os seus parceiros a criar um corredor ecológico que se estende por Honduras e pela Guatemala (Panthera Honduras)

A cordilheira de Merendón não tem uma população residente, e o jovem macho provavelmente estava a deslocar-se ao longo do corredor de vida selvagem do leste de Honduras para a Guatemala ou vice-versa, em busca de fêmeas, especulou Castañeda.

Existem duas populações em Izabal, na Guatemala (Refúgio de Vida Selvagem de Punta de Manabique e Reserva de Proteção das Nascentes do Cerro San Gil) e duas nas Honduras (Parque Nacional Pico Bonito e Parque Nacional Jeannette Kawas) de onde o jaguar poderia ter vindo, disse. Pensa-se que as populações nas Honduras sejam pequenas: 10 a 18 jaguares no Parque Nacional Jeannette Kawas e 20 a 50 no Parque Nacional Pico Bonito. A circulação entre populações é essencial para manter a diversidade genética.

Devlin argumentou que o avistamento demonstrou "que a proteção do habitat em todas as altitudes, incluindo aquelas que as pessoas podem não considerar imediatamente como suportando a passagem ou os territórios de felinos selvagens, é necessária para espécies adaptáveis e de ampla distribuição, como o jaguar e o puma".

O corredor de Merendón faz parte de uma rede mais ampla denominada "Iniciativa do Corredor do Jaguar", descrita pela primeira vez em 2018 no âmbito do Roteiro de Conservação do Jaguar 2030 para as Américas. Este corredor de vida selvagem estende-se do México à Argentina, abrangendo 30 áreas de conservação. A Panthera está envolvida em esforços de conservação em 11 dos 18 países onde habitam jaguares.

Foram instalados monitores acústicos em Honduras, no âmbito de uma iniciativa de combate à caça furtiva levada a cabo pela Panthera. Franklin Castañeda, diretor nacional da organização de conservação de felinos selvagens em Honduras, afirmou que o sistema de deteção estava a dar resultados (Panthera Honduras)

O avistamento em Honduras não é a única notícia positiva para os jaguares: este mês, um recenseamento nacional no México registou um aumento de 10% na população de jaguares selvagens do país, passando de 4.800 em 2018 para 5.326.

No mês passado, no Brasil, na Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Espécies Migratórias (CMS COP15), foi adotado um novo quadro internacional para a proteção do jaguar— "um marco para a conservação do jaguar", afirmou Devlin.

"Os governos dos países onde habitam os jaguares vão agora tomar medidas significativas para coordenar e cooperar entre si, com o objetivo de proteger esta espécie carismática e o seu habitat; apoiar a coexistência entre as onças-pintadas, os povos indígenas e as comunidades locais; melhorar a monitorização das populações; e combater a caça ilegal da espécie", explicou.

As organizações não governamentais continuarão a ter um papel importante a desempenhar. O diretor da Panthera em Honduras afirmou que a organização está a colaborar com a Rainforest Trust para criar, nos próximos dois anos, uma nova área protegida denominada Refúgio de Vida Selvagem Guanales, que incluirá acampamentos de investigação de alta altitude e locais de biodiversidade, ligando o Parque Nacional Cusuco, em Honduras, à Reserva Sierra Caral, na Guatemala. O resultado será um novo corredor para felinos selvagens, reforçando e protegendo a área de distribuição do jaguar

"A conectividade é fundamental para o futuro do jaguar", afirmou Devlin.