Apanhado em flagrande delito: candidato do Chega suspeito de abusar sexualmente da filha e da mulher

CNN Portugal , AM com Lusa
Há 43 min


 

Candidato nas últimas eleições autárquicas foi expulso pelo partido depois de comunicado da Polícia Judiciária

Ivo Faria, de 27 anos, candidato do Chega nas últimas eleições autárquicas, está em prisão preventiva por alegado abuso sexual de crianças, pornografia e devassa da vida privada. 

O militante foi detido em flagrante delito pela Polícia Judiciária e as vítimas são a própria filha e a companheira, que viu registos íntimos serem partilhados sem o seu consentimento. 

No comunicado divulgado no sábado, a PJ descreve que, após análise pericial, foram identificadas “centenas de ficheiros com conteúdo compatível com pornografia de menores” em equipamentos informáticos do visado, que foram apreendidos.

“Alguns desses ficheiros continham imagens de crianças de tenra idade a participarem em atos sexuais explícitos”, lê-se no comunicado da PJ.

Segundo esta força de investigação criminal, já após uma análise preliminar aos equipamentos, foi possível apurar que o suspeito partilhava os ficheiros com outros utilizadores através de plataformas digitais.

“Foram igualmente recolhidos fortes indícios de que o suspeito terá abusado sexualmente da própria filha, de tenra idade, partilhando ainda registos íntimos da companheira, sem o seu consentimento”, refere o comunicado.

Ivo Faria, que ficou em prisão preventiva, tem atividade profissional de fiel de armazém e recentemente entregador de pizzas e foi candidato do Chega nas autárquicas de outubro do ano passado à União de Freguesias de Antime e Silvares S. Clemente, no concelho de Fafe, distrito de Braga.

Chega expulsa Ivo Faria

O Chega expulsou o militante e ex-candidato a uma junta de freguesia no concelho de Fafe nas últimas eleições autárquicas depois de este ter sido detido pela alegada prática de crimes de pornografia de menores e de abuso sexual de crianças agravado.

Numa decisão datada de segunda-feira e divulgada no site do partido, o Conselho de Jurisdição Nacional do Chega decidiu expulsar o militante Ivo Ferreira Faria, e que só se possa ser eventualmente voltar a inscrever após sete anos.

Em conferência de imprensa esta manhã, o líder do Chega foi questionado sobre este caso, tendo confirmado a expulsão.

"É para verem a rapidez de diferença para os outros partidos. Foi expulso, porque no Chega é assim que tratamos as coisas, com rapidez, com execução, sem margem e sem proteção", salientou.

André Ventura queixou-se também de disparidade de tratamento pela imprensa, alegando que em casos anteriores que envolviam outros partidos não foi referida essa ligação política.

Temas: Ivo Faria Pornografia Abuso sexual de crianças Devassa da vida privada Polícia Judiciária

Crime e Justiça

Homem brutalmente agredido em bar de Alcochete. Suspeito detido

Há 29 min

Apanhado em flagrande delito: candidato do Chega suspeito de abusar sexualmente da filha e da mulher

Há 43 min

Vivem há anos nas casas, pagaram por isso e estão a ser despejados. Moradores suspeitam da venda dos seus apartamentos

Há 2h e 6min

Isaltino e outros 22 responsáveis da Câmara de Oeiras acusados de desviarem 150 mil euros em 1441 refeições

Ontem às 20:09
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Assistente de bordo da Air Canada encontrada fora do avião, ainda presa ao assento, após queda

23 mar, 19:14

Contribuintes travam batalha contra o Fisco para recuperar 300 milhões por imposto "ilegal" nos combustíveis

Ontem às 07:00

Isaltino e outros 22 responsáveis da Câmara de Oeiras acusados de desviarem 150 mil euros em 1441 refeições

Ontem às 20:09

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:12

Sete horas depois, A1 parcialmente reaberta em Gaia após corte por incêndio em camião de cerveja

Ontem às 11:28

Von der Leyen alerta que Europa atravessa “momento perigoso”

Ontem às 06:05

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Pausa de cinco dias anunciada por Trump no Irão "não foi porque o seu coração tivesse aquecido". "É um pequeno intervalo para comprarem pipocas"

Ontem às 08:00

Morreu José Maria Ricciardi, antigo gestor do BES

Há 34 min

A maior economia da Europa está a recrutar trabalhadores na Índia para se tentar salvar

23 mar, 16:16

Detido um dos "mentores" do grupo de WhatsApp que combinava atentados em escola de Oeiras

Ontem às 19:00

Cientistas encontram primeiras evidências físicas de que romanos usavam fezes humanas como medicamento

21 mar, 15:00