Apanhado em flagrande delito: candidato do Chega suspeito de abusar sexualmente da filha e da mulher

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Candidato nas últimas eleições autárquicas foi expulso pelo partido depois de comunicado da Polícia Judiciária

Ivo Faria, de 27 anos, candidato do Chega nas últimas eleições autárquicas, está em prisão preventiva por alegado abuso sexual de crianças, pornografia e devassa da vida privada.

O militante foi detido em flagrante delito pela Polícia Judiciária e as vítimas são a própria filha e a companheira, que viu registos íntimos serem partilhados sem o seu consentimento.

No comunicado divulgado no sábado, a PJ descreve que, após análise pericial, foram identificadas “centenas de ficheiros com conteúdo compatível com pornografia de menores” em equipamentos informáticos do visado, que foram apreendidos.

“Alguns desses ficheiros continham imagens de crianças de tenra idade a participarem em atos sexuais explícitos”, lê-se no comunicado da PJ.

Segundo esta força de investigação criminal, já após uma análise preliminar aos equipamentos, foi possível apurar que o suspeito partilhava os ficheiros com outros utilizadores através de plataformas digitais.

“Foram igualmente recolhidos fortes indícios de que o suspeito terá abusado sexualmente da própria filha, de tenra idade, partilhando ainda registos íntimos da companheira, sem o seu consentimento”, refere o comunicado.

Ivo Faria, que ficou em prisão preventiva, tem atividade profissional de fiel de armazém e recentemente entregador de pizzas e foi candidato do Chega nas autárquicas de outubro do ano passado à União de Freguesias de Antime e Silvares S. Clemente, no concelho de Fafe, distrito de Braga.

Chega expulsa Ivo Faria

O Chega expulsou o militante e ex-candidato a uma junta de freguesia no concelho de Fafe nas últimas eleições autárquicas depois de este ter sido detido pela alegada prática de crimes de pornografia de menores e de abuso sexual de crianças agravado.

Numa decisão datada de segunda-feira e divulgada no site do partido, o Conselho de Jurisdição Nacional do Chega decidiu expulsar o militante Ivo Ferreira Faria, e que só se possa ser eventualmente voltar a inscrever após sete anos.

Em conferência de imprensa esta manhã, o líder do Chega foi questionado sobre este caso, tendo confirmado a expulsão.

"É para verem a rapidez de diferença para os outros partidos. Foi expulso, porque no Chega é assim que tratamos as coisas, com rapidez, com execução, sem margem e sem proteção", salientou.

André Ventura queixou-se também de disparidade de tratamento pela imprensa, alegando que em casos anteriores que envolviam outros partidos não foi referida essa ligação política.