"Os maiores especialistas de Itália" não aconselham um novo transplante para o menino que recebeu um coração danificado

Agencia EFE , MP
Há 1h e 41min
Covid-19 em Itália

Mãe de Tommaso está "conformada com a ideia de que o filho não vai sobreviver", uma vez que "não tem motivos" para contradizer os melhores profissionais do país

A comissão de especialistas reunida na quarta-feira no Hospital Monaldi de Nápoles (sul) descartou a possibilidade de um novo transplante de coração para Tommaso, o menino de dois anos e meio que recebeu um órgão danificado em dezembro, informaram os meios de comunicação italianos.

Após uma avaliação médica exaustiva e uma análise dos últimos exames por parte de uma equipa de especialistas dos principais hospitais italianos especializados em transplantes pediátricos, concluiu-se que as condições atuais do menino não são compatíveis com uma nova intervenção cirúrgica, apesar de ter sido notificada na terça-feira a possível disponibilidade de um órgão compatível.

A direção do hospital explicou que comunicou a decisão ao Centro Nacional de Transplantação e expressou a sua "mais sincera proximidade à família" de Tommaso neste momento "muito difícil".

O advogado da família, Francesco Petruzzi, declarou aos meios de comunicação locais que "a mãe está conformada com a ideia de que o seu filho não vai sobreviver" porque "não tem motivos" para contradizer "os maiores especialistas em Itália".

O ministro da Saúde, Orazio Schillaci, afirmou que o parecer dos peritos "marca um resultado diferente do que todos esperávamos", mas que é necessário "respeitar as indicações da ciência".

Afirmou também que é seu "dever esclarecer a situação" sobre o que aconteceu, ao mesmo tempo que manifestou a sua proximidade à família da criança.

Tommaso permanece em estado crítico na unidade de cuidados intensivos do Monaldi, ligado a um sistema de ECMO (oxigenação por membrana extracorporal), que substitui temporariamente as funções do coração e dos pulmões.

O primeiro transplante, realizado em dezembro passado, não foi bem sucedido devido à deterioração do órgão transportado de Bolzano (norte), que chegou danificado por um possível choque térmico que teria sido provocado pela utilização de gelo seco num contentor fora dos protocolos estabelecidos.

O Ministério Público de Nápoles está a investigar o caso para apurar se houve falhas ou negligência na cadeia de custódia do órgão.

Temas: Itália Transplante Tommaso Coração Cirurgia

Relacionados

Itália em aflição com criança de dois anos que recebeu um coração danificado

Europa

A história de André, ex-príncipe, há uma década ligado ao caso Epstein

Há 1h e 24min

"Os maiores especialistas de Itália" não aconselham um novo transplante para o menino que recebeu um coração danificado

Há 1h e 41min

Macron está "preocupado" e teme escalada de violência em França após morte de jovem da extrema-direita

Há 1h e 45min
06:26

Conselho da Paz. "Não é com grande expetativa que haja alguma vontade da Ucrânia de estar ao lado destes Estados"

Há 2h e 8min
Mais Europa

Mais Lidas

"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia

Ontem às 13:22

Itália em aflição com criança de dois anos que recebeu um coração danificado

Ontem às 15:06

Sismo de magnitude 4,1 sentido na região de Lisboa. Réplica de 4,1 registada dois minutos depois

Há 1h e 0min

Ucrânia recupera numa semana território que a Rússia demorou dois meses a conquistar

17 fev, 12:49

Alerta vermelho no Aeroporto de Faro devido a princípio de incêndio em avião da Ryanair

Ontem às 19:35

Marinha está a monitorizar navio russo que navega há três dias pela costa portuguesa

Ontem às 22:43

Jovem roubou num hotel em Portugal computador e iPad da NATO para tentar vendê-los na embaixada da Rússia em Lisboa

Ontem às 16:03

Arranca a 4.ª tentativa para haver mais professores em Portugal, mais bem pagos e mais jovens

Ontem às 07:00

Sanções a resultar? Rússia começa a sentir efeitos sérios da pressão de EUA e Europa

16 fev, 17:03

Carro em que seguiam Venâncio e Fátima foi filmado a 1,5 km do local onde foi encontrado

Ontem às 10:04

Governo corrige lei sobre medicamentos grátis para idosos carenciados

Ontem às 23:20

"Grito do Ipiranga": Europa está a quebrar o tabu nuclear para enfrentar Moscovo

Hoje às 07:00