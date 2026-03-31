Três minutos, três quadros famosos, quatro encapuzados: roubo em museu de Itália inspirado pelo Louvre

Há 1h e 36min

Imagens de vigilância mostram os assaltantes a fugir com as pinturas através dos jardins do museu, com o sistema de alarme a soar em segundo plano. Mas ao contrário do que aconteceu em Paris, a polícia manteve segredo do assalto para ver se apanhava os suspeitos em flagrante

Pinturas de Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne e Henri Matisse foram roubadas de um museu no norte de Itália, num assalto audaz que durou apenas três minutos, segundo as autoridades.

A pintura a óleo de 1917 “Les Poissons” [Os Peixes], de Pierre-Auguste Renoir, a aguarela de 1890 “Tasse et plat de cerises” [Natureza morta com cerejas], de Paul Cézanne, e a obra de 1922 “Odalisque sur la terrasse” [Odalisca num terraço], de Henri Matisse, foram retiradas da Fundação Magnani Rocca, localizada perto da cidade de Parma, confirmou à CNN um porta-voz dos Carabinieri de Parma e da Unidade de Proteção do Património Cultural de Bolonha.

Quatro ladrões encapuzados forçaram a entrada por uma porta do primeiro andar na Villa dei Capolavori do museu durante a noite entre 22 e 23 de março, mas o museu optou por manter o assalto em segredo, revelou o porta-voz da polícia à CNN, na esperança de capturar os ladrões caso regressassem.

A polícia afirmou que as imagens de vigilância mostram os assaltantes a fugir com as pinturas através dos jardins luxuriantes da villa, com o sistema de alarme do museu a soar em segundo plano.

Não foram efetuadas detenções e o museu continua aberto durante o seu horário habitual.

A Fundação Magnani Rocca recebeu obras de arte emprestadas de todo o mundo, incluindo coleções da David Zwirner Gallery, em Nova Iorque, e do Getty Museum, em Los Angeles.

Um advogado da fundação disse à CNN que o roubo foi “estruturado e organizado” e que os ladrões podem ter sido inspirados pela relativa facilidade com que assaltantes invadiram o Louvre, em Paris, em outubro.

O “assalto claramente planeado” não foi totalmente bem-sucedido devido ao sistema interno de proteção da fundação, incluindo o uso de portas de bloqueio automático e alarmes, disse o advogado, que não quis ser identificado.

A unidade de elite dos Carabinieri dedicada à arte recupera cerca de 100 mil artefactos roubados de todo o mundo todos os anos, graças a uma rede altamente sofisticada que rastreia obras furtadas, segundo o seu porta-voz.

Luigi Magnani, que morreu em 1984 aos 78 anos, foi crítico de arte, musicólogo e escritor, tendo aberto a sua propriedade e coleções privadas, incluindo obras de Ticiano, Albrecht Dürer, Peter Paul Rubens, Francisco Goya, Antonio Canova, Claude Monet e Giorgio Morandi, ao público em 1990.

Os terrenos nos arredores de Parma apresentam mobiliário neoclássico e do período Império inserido em jardins cuidadosamente organizados, que incluem plantas exóticas, árvores monumentais e pavões brancos e coloridos que circulam livremente. A fundação alberga uma coleção permanente de arte e artefatos que abrange do período do Renascimento até à arte contemporânea.