Roberto Mazzarella: chefe da máfia em fuga há mais de um ano foi detido numa vivenda de luxo na Costa Amalfitana

Mazarella, de 48 anos, é líder de um clã da Camorra, a máfia napolitana, e é acusado de homicídio
Roberto Mazzarella, chefe de um clã da máfia napolitana, em Itália, acusado de homicídio e em fuga há mais de um ano, foi detido na última noite na cidade balnear de Vietri sul Mare, anunciou a polícia italiana.
O chefe do clã Mazzarella da Camorra, de 48 anos, que estava com a mulher e os dois filhos, foi localizado “numa luxuosa mansão” na costa amalfitana e não ofereceu qualquer resistência.
Várias lanchas de patrulha participaram também na detenção, posicionando-se ao largo da costa. Imagens da detenção foram divulgadas pelos Carabinieri, mostrando polícias fortemente armados a entrar na mansão.
Segundo a agência de notícias italiana Ansa, Mazzarella estava a viver na propriedade sob um nome falso. A polícia encontrou ainda três relógios de luxo, cerca de 20 mil euros, alguns documentos falsos e telemóveis no resort.
Roberto Mazzarella, que fazia parte da lista dos fugitivos mais perigosos do Ministério do Interior, estava em fuga desde 28 de janeiro de 2025, dia em que escapou à detenção por suspeita de homicídio qualificado, assinalou a polícia.
É acusado de instigar o assassinato de Antonio Maione, morto numa vingança a 15 de setembro de 2000, numa charcutaria em San Giovanni a Teduccio, na zona leste de Nápoles.
Além da unidade de investigação dos Carabinieri, participaram também na operação o Esquadrão "Cacciatori di Calabria", o grupo napolitano da Força Aérea Italiana (API) e a lancha da Guarda Costeira de Salerno, que monitorizava as águas circundantes.
O homem é considerado uma figura poderosa dentro do grupo criminoso Camorra, que controla a atividade criminosa em Nápoles e na província vizinha, e figura na lista dos fugitivos mais perigosos de Itália. É sobrinho dos chefes de clã Ciro, Gennaro e Vincenzo. O clã Mazzarella é conhecido por estar envolvido na contrafação em Nápoles, considerada a capital das notas falsas.
No mês passado, a polícia deteve 16 pessoas próximas do clã Mazzarella por cibercrime.