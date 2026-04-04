Roberto Mazzarella: chefe da máfia em fuga há mais de um ano foi detido numa vivenda de luxo na Costa Amalfitana

CNN Portugal , MJC
4 abr, 12:31
Roberto Mazzarella (DR)

Mazarella, de 48 anos, é líder de um clã da Camorra, a máfia napolitana, e é acusado de homicídio

Roberto Mazzarella, chefe de um clã da máfia napolitana, em Itália, acusado de homicídio e em fuga há mais de um ano, foi detido na última noite na cidade balnear de Vietri sul Mare, anunciou a polícia italiana.

O chefe do clã Mazzarella da Camorra, de 48 anos, que estava com a mulher e os dois filhos, foi localizado “numa luxuosa mansão” na costa amalfitana e não ofereceu qualquer resistência.

Várias lanchas de patrulha participaram também na detenção, posicionando-se ao largo da costa. Imagens da detenção foram divulgadas pelos Carabinieri, mostrando polícias fortemente armados a entrar na mansão.

Segundo a agência de notícias italiana Ansa, Mazzarella  estava a viver na propriedade sob um nome falso. A polícia encontrou ainda três relógios de luxo, cerca de 20 mil euros, alguns documentos falsos e telemóveis no resort.

Roberto Mazzarella, que fazia parte da lista dos fugitivos mais perigosos do Ministério do Interior, estava em fuga desde 28 de janeiro de 2025, dia em que escapou à detenção por suspeita de homicídio qualificado, assinalou a polícia.

É acusado de instigar o assassinato de Antonio Maione, morto numa vingança a 15 de setembro de 2000, numa charcutaria em San Giovanni a Teduccio, na zona leste de Nápoles.

Além da unidade de investigação dos Carabinieri, participaram também na operação o Esquadrão "Cacciatori di Calabria", o grupo napolitano da Força Aérea Italiana (API) e a lancha da Guarda Costeira de Salerno, que monitorizava as águas circundantes.

O homem é considerado uma figura poderosa dentro do grupo criminoso Camorra, que controla a atividade criminosa em Nápoles e na província vizinha, e figura na lista dos fugitivos mais perigosos de Itália. É sobrinho dos chefes de clã Ciro, Gennaro e Vincenzo. O clã Mazzarella é conhecido por estar envolvido na contrafação em Nápoles, considerada a capital das notas falsas.

No mês passado, a polícia deteve 16 pessoas próximas do clã Mazzarella por cibercrime.

Temas: Itália Roberto Mazzarella Máfia Mafioso Detenção

Europa

00:28

Leão XIV reage a argumentos religiosos para justificar a guerra: "A verdadeira força da fé é totalmente não violenta"

Ontem às 15:21
00:53

Papa Leão XIV teme que o mundo se esteja a tornar "indiferente à morte" e a "habituar-se à violência"

Ontem às 15:21

“Que aqueles que têm armas as deponham!": Papa Leão XIV exorta os líderes que "desencadeiam guerras" a escolherem a paz

Ontem às 10:40

Keir Starmer "preocupado" com concertos de Kanye West em Londres. Pepsi retira o patrocínio ao festival

Ontem às 10:19
Mais Europa

Mais Lidas

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

Ontem às 15:09

Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”

4 abr, 18:00

Os homens na casa dos 50 anos podem estar a envelhecer mais rapidamente do que as mulheres devido a "substâncias químicas eternas" tóxicas

4 abr, 16:00

"Encontrámo-lo!": Trump anuncia que EUA resgataram o piloto que estava desaparecido no Irão

Ontem às 08:11

Exclusivo: avaliação dos serviços de informação dos EUA conclui que o Irão mantém uma capacidade significativa de lançamento de mísseis

3 abr, 14:22

Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria pedem imposto europeu aos lucros das empresas energéticas

4 abr, 09:37

A maior forma de vida em terra tem 400 milhões de anos e os cientistas não a conseguem explicar

Ontem às 19:00

Uma das batalhas mais míticas da Europa foi mal contada

Ontem às 12:00

Estas podem ser as primeiras evidências de movimentação da crosta terrestre

Ontem às 11:00

Ucrânia regista "ganhos táticos significativos" a sul e recorde mensal de baixas entre as forças russas

4 abr, 16:35

Choque em cadeia com oito carros no acesso à Ponte 25 de Abril

Ontem às 13:20

"Abram o raio do Estreito, seus sacanas malucos": Trump eleva tom das ameaças ao Irão e avisa para se prepararem para "terça-feira às 20:00"

Ontem às 18:04