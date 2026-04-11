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Este americano gastou um milhão de dólares numa nova casa em Itália. Veja o que ele conseguiu com o seu dinheiro

CNN , Silvia Marchetti
Há 2h e 34min
Racanelli (CNN Newsource)

Ao contrário de muitos americanos que têm comprado casas baratas por toda a Itália, Racanelli, optou por gastar mais de um milhão de dólares numa casa situada numa pequena vila na Toscânia.

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Os seus antepassados migraram da Itália para os Estados Unidos no final do século XIX e, um século e meio depois, Vito Andrea Racanelli decidiu fazer o contrário: deixar a sua casa em Denver para regressar ao país que a sua família deixou para trás.

Ao contrário de muitos americanos que têm comprado casas baratas por toda a Itália, Racanelli, um advogado, optou por gastar mais de um milhão de dólares numa casa de campo aristocrática em Radicondoli, uma pequena vila na Toscânia.

Ele fez a mudança em agosto de 2024 com sua esposa Lynn, uma ex-higienista dentária, e seus filhos Vito, de 16 anos, e Carmen, de 13, depois de Itália os ter "chamado".

A família vive atualmente numa parte da propriedade, que se pensa datar da década de 1750, enquanto as obras continuam no resto da propriedade.

Racanelli diz que decidiu mudar a sua família para Itália para lhes proporcionar um ambiente ativo, mais seguro e "aventureiro", rodeado de vegetação, onde pudesse trabalhar remotamente e viver uma vida menos agitada.

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"Eu estava cansado de passar tanto tempo atrás de uma secretária, e a minha esposa e eu queríamos passar mais tempo a viajar pela Europa e simplesmente estar ao ar livre", conta Racanelli, 47, à CNN, acrescentando que ficou intrigado com a Itália desde a sua primeira visita, aos 13 anos.

"Isso começou a chamar a minha atenção mais tarde na vida, quando os meus amigos se espalharam pelo país, os meus interesses pessoais amadureceram e o meu desejo de me reconectar com a minha herança cultural cresceu".

"Pessoas calorosas"

Racanelli na Toscana com a sua esposa Lynn e os seus filhos (Cortesia de Vito Racanelli)

A sua família já tinha visitado Itália em conjunto e sempre adorou as paisagens, a arquitetura e "o belo espírito das suas pessoas calorosas", diz Racanelli.

Depois de venderem a sua casa no Colorado em 2024 e de obterem a cidadania italiana por ascendência através da avó de Racanelli, que era da região montanhosa de Molise, no sul da Itália, deram um salto de fé e mudaram-se para a Toscânia cerca de oito meses depois.

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Racanelli encontrou a propriedade — outrora uma propriedade rural que funcionava como um borgo, ou aldeia autossuficiente — após pesquisar online. Está localizada perto de uma grande reserva natural.

Racanelli diz que a sua família sempre gostou de passar tempo em Itália e “do belo espírito do seu povo caloroso” (Cortesia de Vito Racanelli)

Eles escolheram Radicondoli em vez do sul da Itália devido à sua proximidade com a cidade toscana de Siena, voando para ver a quinta, chamada “Podere Doglio”, em 2024.

"Tivemos um belo almoço ao ar livre na rua principal de Radicondoli, onde vimos crianças a brincar juntas com segurança e alegria, sem qualquer supervisão", diz Racanelli.

Depois de passar algum tempo na vila medieval, eles sentiram que era o lugar ideal para eles, graças à sua atmosfera animada, à ausência de multidões, ao tamanho reduzido e ao ambiente natural "incomparável".

"Também reparámos que todas as pessoas que se cruzavam na rua paravam para se abraçar e conversar — nunca tínhamos visto uma comunidade assim antes", diz Racanelli.

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Ele decidiu comprar a propriedade — que incluía uma piscina e cinco hectares de terreno — naquele mesmo dia.

Armadilhas imobiliárias italianas

Um grande sistema fotovoltaico com painéis solares foi adicionado para ajudar a reduzir os custos de eletricidade (Vito Racanelli)
Racanelli já gastou cerca de 100.000 euros (cerca de 119.000 dólares) em obras de renovação (Vito Racanelli)

Embora o preço de compra da quinta, 945.000 euros — cerca de 1,1 milhões de dólares — fosse um investimento significativo, Racanelli considerou-o razoável em comparação com os preços elevados das casas no Colorado, observando que uma propriedade semelhante perto de Denver provavelmente teria custado entre 5 e 10 milhões de dólares.

Depois de se mudar para Radicondoli em 2024, a família morou na casa de campo por cerca de quatro meses enquanto passava pelo processo de compra, que levou quase um ano.

“Comprar imóveis na Itália é completamente diferente”, acrescenta, sugerindo que a melhor maneira de os compradores estrangeiros evitarem “armadilhas” é contratar um advogado imobiliário, um contabilista e um geómetra, ou arquiteto, para ajudar no processo.

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De acordo com Racanelli, uma das principais desvantagens é que o sistema italiano parece proteger fortemente o vendedor, o que significa que a devida diligência deve ser concluída antes de fazer qualquer oferta.

Ele acrescenta que normalmente não existem cláusulas legais de "renúncia", como as que existem nos contratos imobiliários dos EUA, o que significa que o comprador pode perder o sinal — muitas vezes entre 10% e 30% do preço de compra — se o negócio não for concretizado.

Desde que comprou a propriedade, Racanelli tem-se concentrado em gerir as obras de renovação e já concluiu uma parte significativa delas, incluindo pintura e calafetagem.

Ele diz que a qualidade do trabalho na Itália tem sido excelente, mas admite que a famosa burocracia do país tem sido "imensa e complicada" e que conta com a orientação de advogados e amigos de confiança.

"Vibe de ilha"

Racanelli diz que a sua família está a adaptar-se à nova vida na aldeia medieval italiana (Vito Racanelli)

A sua família vive atualmente no edifício principal, que mede cerca de 370 metros quadrados. A propriedade também inclui três edifícios externos: uma pequena casa de campo com um quarto loft, uma cabana renovada com dois quartos e uma garagem anexa à casa da piscina que foi transformada num ginásio doméstico.

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A casa principal da quinta apresenta grandes vigas de madeira, um telhado toscano, uma lareira enorme, portas de madeira e cores tradicionais de pedra toscana.

Um grande sistema fotovoltaico com painéis solares foi adicionado para ajudar a reduzir os custos de eletricidade.

Os edifícios externos estão a ser equipados com canos, aquecimento e ar condicionado, e unidades de dois andares também estão a ser instaladas.

Como a Toscânia tem regulamentos rigorosos destinados a preservar a aparência existente dos edifícios históricos — e as alterações estruturais requerem aprovação prévia do município —, nenhuma modificação estrutural foi feita na quinta, nem está prevista. A aprovação prévia foi concedida para os projetos fotovoltaicos e de canalização.

A remodelação da propriedade deverá estar concluída ainda este ano.

A família, que tem aprendido a língua italiana, também possui uma casa na cidade vizinha de Siena, comprada depois da quinta, o que lhes permite desfrutar tanto da vida rural como da vida urbana.

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A renovação revelou-se, em alguns aspetos, tão desafiante quanto a compra, devido à barreira linguística, à escassez de empreiteiros na Toscânia e à abordagem "piano piano" (devagar, devagar) do país.

Racanelli diz que fazer as coisas em Itália é muito diferente dos Estados Unidos.

“Existem diferenças culturais no que diz respeito ao ritmo básico dos negócios”, diz ele, descrevendo a Itália como tendo “uma vibe de ilha, mas sem os bermudas”.

"Ninguém se apressa e todos exigem o que for necessário para aproveitar cada dia".

Ele diz que se acostumou mais com os trabalhadores que fazem longas pausas para almoço, tiram férias frequentes e muitas vezes trabalham em jornadas curtas, acrescentando que "é preciso estar preparado para um ritmo mais lento ou sofrer constantemente decepções por ser muito otimista em relação aos prazos".

"Idílico e único"

A aldeia medieval de Radicondoli está localizada no coração da Toscânia (Guido Cozzi/Atlantide Phototravel/Photodisc/Getty Images)

Este ritmo mais lento também se reflete na vida em Radicondoli, que Racanelli descreve como tranquila e sem pressa.

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Há alguns anos, Radicondoli lançou um programa que oferece até 20.000 euros — cerca de 23.000 dólares — a pessoas dispostas a comprar e morar numa das suas casas vazias. O programa, que foi impulsionado no ano passado, atraiu pelo menos 60 novos residentes para a cidade.

Entre os vizinhos de Racanelli estão uma princesa que a família ainda não conheceu e um agricultor que cria ovelhas e porcos.

No seu tempo livre, Racanelli gosta de explorar as cidades vizinhas, passear pelas ruas locais, visitar cafés e restaurantes ou ir à beira-mar para comer "lulas ultra-frescas".

Embora diga que sente falta de alguns aspetos da vida nos EUA, Itália é mais adequada para ele e sua família. Eles apreciam o sentido de comunidade, o estilo de vida, o clima, a arquitetura, a história e a comida.

Embora o processo de renovação tenha sido desafiante, Racanelli está esperançoso de que as coisas se acalmem nos próximos meses.

Ele está ansioso por passar mais tempo com a sua esposa e filhos — a sua filha mais velha, Luciana, de 18 anos, está atualmente a estudar no Reino Unido —, desfrutar dos arredores verdes de Radicondoli e abraçar o estilo de vida que imaginaram quando decidiram mudar-se.

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Racanelli diz que Itália se adapta às preferências da sua família no que diz respeito ao sentido de comunidade, estilo de vida, clima, arquitetura, história e gastronomia (Vito Racanelli)

"Sou otimista e acredito que 2026 e os anos seguintes serão muito mais pacíficos e gratificantes do que a minha vida anterior nos EUA", afirma.

O passatempo favorito de Racanelli é a pintura batik, e ele espera um dia abrir uma casa de férias em Radicondoli e uma pequena galeria de arte para expor o seu próprio trabalho.

"Quanto mais o tempo passa, mais eu amo Radicondoli", diz. "De longe, é o lugar mais idílico e único em que já morei".

Temas: Itália Radicondoli Toscânia Racanelli

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