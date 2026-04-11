Este americano gastou um milhão de dólares numa nova casa em Itália. Veja o que ele conseguiu com o seu dinheiro

Há 2h e 34min

Ao contrário de muitos americanos que têm comprado casas baratas por toda a Itália, Racanelli, optou por gastar mais de um milhão de dólares numa casa situada numa pequena vila na Toscânia.

Os seus antepassados migraram da Itália para os Estados Unidos no final do século XIX e, um século e meio depois, Vito Andrea Racanelli decidiu fazer o contrário: deixar a sua casa em Denver para regressar ao país que a sua família deixou para trás.

Ao contrário de muitos americanos que têm comprado casas baratas por toda a Itália, Racanelli, um advogado, optou por gastar mais de um milhão de dólares numa casa de campo aristocrática em Radicondoli, uma pequena vila na Toscânia.

Ele fez a mudança em agosto de 2024 com sua esposa Lynn, uma ex-higienista dentária, e seus filhos Vito, de 16 anos, e Carmen, de 13, depois de Itália os ter "chamado".

A família vive atualmente numa parte da propriedade, que se pensa datar da década de 1750, enquanto as obras continuam no resto da propriedade.

Racanelli diz que decidiu mudar a sua família para Itália para lhes proporcionar um ambiente ativo, mais seguro e "aventureiro", rodeado de vegetação, onde pudesse trabalhar remotamente e viver uma vida menos agitada.

"Eu estava cansado de passar tanto tempo atrás de uma secretária, e a minha esposa e eu queríamos passar mais tempo a viajar pela Europa e simplesmente estar ao ar livre", conta Racanelli, 47, à CNN, acrescentando que ficou intrigado com a Itália desde a sua primeira visita, aos 13 anos.

"Isso começou a chamar a minha atenção mais tarde na vida, quando os meus amigos se espalharam pelo país, os meus interesses pessoais amadureceram e o meu desejo de me reconectar com a minha herança cultural cresceu".

"Pessoas calorosas"

Racanelli na Toscana com a sua esposa Lynn e os seus filhos (Cortesia de Vito Racanelli)

A sua família já tinha visitado Itália em conjunto e sempre adorou as paisagens, a arquitetura e "o belo espírito das suas pessoas calorosas", diz Racanelli.

Depois de venderem a sua casa no Colorado em 2024 e de obterem a cidadania italiana por ascendência através da avó de Racanelli, que era da região montanhosa de Molise, no sul da Itália, deram um salto de fé e mudaram-se para a Toscânia cerca de oito meses depois.

Racanelli encontrou a propriedade — outrora uma propriedade rural que funcionava como um borgo, ou aldeia autossuficiente — após pesquisar online. Está localizada perto de uma grande reserva natural.

Racanelli diz que a sua família sempre gostou de passar tempo em Itália e “do belo espírito do seu povo caloroso” (Cortesia de Vito Racanelli)

Eles escolheram Radicondoli em vez do sul da Itália devido à sua proximidade com a cidade toscana de Siena, voando para ver a quinta, chamada “Podere Doglio”, em 2024.

"Tivemos um belo almoço ao ar livre na rua principal de Radicondoli, onde vimos crianças a brincar juntas com segurança e alegria, sem qualquer supervisão", diz Racanelli.

Depois de passar algum tempo na vila medieval, eles sentiram que era o lugar ideal para eles, graças à sua atmosfera animada, à ausência de multidões, ao tamanho reduzido e ao ambiente natural "incomparável".

"Também reparámos que todas as pessoas que se cruzavam na rua paravam para se abraçar e conversar — nunca tínhamos visto uma comunidade assim antes", diz Racanelli.

Ele decidiu comprar a propriedade — que incluía uma piscina e cinco hectares de terreno — naquele mesmo dia.

Armadilhas imobiliárias italianas

Um grande sistema fotovoltaico com painéis solares foi adicionado para ajudar a reduzir os custos de eletricidade (Vito Racanelli)

Racanelli já gastou cerca de 100.000 euros (cerca de 119.000 dólares) em obras de renovação (Vito Racanelli)

Embora o preço de compra da quinta, 945.000 euros — cerca de 1,1 milhões de dólares — fosse um investimento significativo, Racanelli considerou-o razoável em comparação com os preços elevados das casas no Colorado, observando que uma propriedade semelhante perto de Denver provavelmente teria custado entre 5 e 10 milhões de dólares.

Depois de se mudar para Radicondoli em 2024, a família morou na casa de campo por cerca de quatro meses enquanto passava pelo processo de compra, que levou quase um ano.

“Comprar imóveis na Itália é completamente diferente”, acrescenta, sugerindo que a melhor maneira de os compradores estrangeiros evitarem “armadilhas” é contratar um advogado imobiliário, um contabilista e um geómetra, ou arquiteto, para ajudar no processo.

De acordo com Racanelli, uma das principais desvantagens é que o sistema italiano parece proteger fortemente o vendedor, o que significa que a devida diligência deve ser concluída antes de fazer qualquer oferta.

Ele acrescenta que normalmente não existem cláusulas legais de "renúncia", como as que existem nos contratos imobiliários dos EUA, o que significa que o comprador pode perder o sinal — muitas vezes entre 10% e 30% do preço de compra — se o negócio não for concretizado.

Desde que comprou a propriedade, Racanelli tem-se concentrado em gerir as obras de renovação e já concluiu uma parte significativa delas, incluindo pintura e calafetagem.

Ele diz que a qualidade do trabalho na Itália tem sido excelente, mas admite que a famosa burocracia do país tem sido "imensa e complicada" e que conta com a orientação de advogados e amigos de confiança.

"Vibe de ilha"

Racanelli diz que a sua família está a adaptar-se à nova vida na aldeia medieval italiana (Vito Racanelli)

A sua família vive atualmente no edifício principal, que mede cerca de 370 metros quadrados. A propriedade também inclui três edifícios externos: uma pequena casa de campo com um quarto loft, uma cabana renovada com dois quartos e uma garagem anexa à casa da piscina que foi transformada num ginásio doméstico.

A casa principal da quinta apresenta grandes vigas de madeira, um telhado toscano, uma lareira enorme, portas de madeira e cores tradicionais de pedra toscana.

Um grande sistema fotovoltaico com painéis solares foi adicionado para ajudar a reduzir os custos de eletricidade.

Os edifícios externos estão a ser equipados com canos, aquecimento e ar condicionado, e unidades de dois andares também estão a ser instaladas.

Como a Toscânia tem regulamentos rigorosos destinados a preservar a aparência existente dos edifícios históricos — e as alterações estruturais requerem aprovação prévia do município —, nenhuma modificação estrutural foi feita na quinta, nem está prevista. A aprovação prévia foi concedida para os projetos fotovoltaicos e de canalização.

A remodelação da propriedade deverá estar concluída ainda este ano.

A família, que tem aprendido a língua italiana, também possui uma casa na cidade vizinha de Siena, comprada depois da quinta, o que lhes permite desfrutar tanto da vida rural como da vida urbana.

A renovação revelou-se, em alguns aspetos, tão desafiante quanto a compra, devido à barreira linguística, à escassez de empreiteiros na Toscânia e à abordagem "piano piano" (devagar, devagar) do país.

Racanelli diz que fazer as coisas em Itália é muito diferente dos Estados Unidos.

“Existem diferenças culturais no que diz respeito ao ritmo básico dos negócios”, diz ele, descrevendo a Itália como tendo “uma vibe de ilha, mas sem os bermudas”.

"Ninguém se apressa e todos exigem o que for necessário para aproveitar cada dia".

Ele diz que se acostumou mais com os trabalhadores que fazem longas pausas para almoço, tiram férias frequentes e muitas vezes trabalham em jornadas curtas, acrescentando que "é preciso estar preparado para um ritmo mais lento ou sofrer constantemente decepções por ser muito otimista em relação aos prazos".

"Idílico e único"

A aldeia medieval de Radicondoli está localizada no coração da Toscânia (Guido Cozzi/Atlantide Phototravel/Photodisc/Getty Images)

Este ritmo mais lento também se reflete na vida em Radicondoli, que Racanelli descreve como tranquila e sem pressa.

Há alguns anos, Radicondoli lançou um programa que oferece até 20.000 euros — cerca de 23.000 dólares — a pessoas dispostas a comprar e morar numa das suas casas vazias. O programa, que foi impulsionado no ano passado, atraiu pelo menos 60 novos residentes para a cidade.

Entre os vizinhos de Racanelli estão uma princesa que a família ainda não conheceu e um agricultor que cria ovelhas e porcos.

No seu tempo livre, Racanelli gosta de explorar as cidades vizinhas, passear pelas ruas locais, visitar cafés e restaurantes ou ir à beira-mar para comer "lulas ultra-frescas".

Embora diga que sente falta de alguns aspetos da vida nos EUA, Itália é mais adequada para ele e sua família. Eles apreciam o sentido de comunidade, o estilo de vida, o clima, a arquitetura, a história e a comida.

Embora o processo de renovação tenha sido desafiante, Racanelli está esperançoso de que as coisas se acalmem nos próximos meses.

Ele está ansioso por passar mais tempo com a sua esposa e filhos — a sua filha mais velha, Luciana, de 18 anos, está atualmente a estudar no Reino Unido —, desfrutar dos arredores verdes de Radicondoli e abraçar o estilo de vida que imaginaram quando decidiram mudar-se.

Racanelli diz que Itália se adapta às preferências da sua família no que diz respeito ao sentido de comunidade, estilo de vida, clima, arquitetura, história e gastronomia (Vito Racanelli)

"Sou otimista e acredito que 2026 e os anos seguintes serão muito mais pacíficos e gratificantes do que a minha vida anterior nos EUA", afirma.

O passatempo favorito de Racanelli é a pintura batik, e ele espera um dia abrir uma casa de férias em Radicondoli e uma pequena galeria de arte para expor o seu próprio trabalho.

"Quanto mais o tempo passa, mais eu amo Radicondoli", diz. "De longe, é o lugar mais idílico e único em que já morei".