A varanda de Julieta foi invadida por multidões e Verona criou uma taxa festiva

27 dez 2025, 17:00

A estátua e a varanda na “Casa de Julieta”, em Verona, são criações do século XX

Amantes desafortunados ou enganados?

A “Casa de Julieta”, em Verona, Itália, é uma das atrações mais populares da cidade, apesar de Romeu e Julieta nunca terem existido fora da imaginação de William Shakespeare.

O edifício do século XIV (portanto, pelo menos da mesma época) foi adquirido pelas autoridades municipais de Verona em 1905 e transformado num santuário romântico dedicado aos amantes fictícios, com a adição de uma varanda e de uma estátua de Julieta.

Depois de uma selfie na varanda onde nenhum Capuleto alguma vez chorou, os turistas costumam esfregar o seio de Julieta para dar sorte — um ritual de cortejo que esperamos que também nunca tenha existido no século XIV. (Dublin tem um problema semelhante com visitantes a apalpar a estátua da fictícia peixeira Molly Malone.)

À medida que Verona atravessa um boom turístico, as multidões no pátio tornaram-se tão incontroláveis que as autoridades da cidade suspenderam a entrada gratuita durante o período festivo. De 6 de dezembro a 6 de janeiro, os visitantes só podem espreitar se tiverem comprado um bilhete de 12 euros para a Casa e Museu de Julieta.

No entanto, a atração de sucesso de Verona está longe de ser o único ponto turístico com origens pouco autênticas.

Veja-se a famosa Lagoa Azul da Islândia. O país tem muitas fontes termais naturais, mas nenhuma é tão conveniente em relação ao aeroporto como a lagoa artificial, além de contar com um bar dentro de água.

De forma semelhante, a Ásia tem muitas estátuas antigas de Buda, mas o superpopular “Grande Buda” de Hong Kong foi construído na década de 1990.

Quer influenciados pela cultura popular, quer escolhidos apenas por serem locais convenientes, há inúmeros sítios construídos apenas para os visitantes e as suas câmaras — e, claro, para as suas carteiras.

A comida italiana ganha estatuto da UNESCO

A maioria dos italianos já acredita que a sua comida é a melhor do mundo, mas agora a UNESCO confirmou-o. A cozinha nacional italiana tornou-se o primeiro estilo gastronómico completo a ser reconhecido pelo organismo cultural das Nações Unidas como “património cultural imaterial”.

Isto acontece numa altura em que a Itália continua a lutar contra a comida italiana “falsa”, como o “molho carbonara” de fabrico belga, com ingredientes pouco ortodoxos, que recentemente causou indignação em Itália depois de ter surgido numa loja do Parlamento Europeu.

Se quiser ver como a carbonara é realmente feita, basta olhar para o trabalho da avó italiana de 84 anos, Nonna Silvi. Tem milhões de seguidores nas redes sociais e foi recentemente eleita “Criadora do Ano” no TikTok em Itália.

Silvi falou com CNN sobre o seu prato favorito e o único ingrediente sem o qual não consegue viver.

Perdidos e achados

As companhias aéreas passam normalmente três a quatro meses a tentar entregas as malas perdidas aos seus donos. Se não conseguirem, nos Estados Unidos as bagagens são vendidas à Unclaimed Baggage, uma loja do Alabama que se descreve como o único retalhista do país de artigos provenientes de bagagem perdida.

Se procura tesouras de cozinha para esquerdinos, uma Sininho de papel-machê ou até um vestido de noiva em cetim e renda, pode muito bem encontrá-los entre as filas de roupa, sapatos, livros e eletrónicos num espaço de cerca de 4.650 metros quadrados.

Já na capital do Reino Unido, o armazém de objetos perdidos da Transport for London recebe mais de 5.000 novos itens por semana, incluindo desde telemóveis a rãs cozinhadas. Menos de um em cada cinco objetos é recuperado, enquanto o resto é leiloado ou doado.

Uma noite de sono melhor (por apenas 10 mil dólares)

Destinos em todo o mundo estão a apostar na tendência do turismo do sono. O repórter da CNN Barry Neild viajou até ao Chenot Palace Weggis, na reconhecida área de bem-estar de Lucerna, na Suíça, para ver se um programa de tratamentos personalizados poderia ajudar a melhorar o seu descanso.