"Esmagou-a contra a vitrine". Homem atropela multidão e faz sete feridos antes de ser travado por quatro civis

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Ataque teve lugar em Modena, no norte de Itália, no sábado. Autarca e primeira-ministra agradecem às quatro pessoas que intervieram para travar o suspeito. Uma mulher ficou sem as duas pernas com a força do impacto. Há duas pessoas em estado "extremamente grave" no hospital e dois estrangeiros entre os feridos

Pouco depois de um carro atropelar uma multidão pedestre em Modena, Itália, no sábado, quatro civis italianos intervieram para imobilizar o motorista, derrubando-o ao chão, relatou o presidente de Câmara da cidade.

"O louco, não sei como chamá-lo, o criminoso que cometeu este ato, saiu do carro de faca em riste", disse Massimo Mezzetti à agência de notícias estatal RAI. "Quatro cidadãos, a quem agradeço, capturaram-no e entregaram-no às autoridades."

Em declarações iniciais, Mezzetti diz que o carro atropelou uma multidão na Via Emilia, uma rua movimentada no centro da cidade de Modena, no norte da Itália. Vários pedestres sofreram ferimentos graves, acrescentou o autarca, incluindo uma mulher que teve as pernas amputadas após ser atingida frontalmente pelo carro.

Numa conferência de imprensa, outro responsável da autarquia, Fabrizio Triolo, disse aos repórteres que um total de sete pessoas ficaram feridas pelo carro. Uma terceira pessoa disse à Reuters que foi ferida depois de o motorista supostamente a ter atacado com uma faca. As autoridades adiantaram que dois turistas, um da Alemanha e outro da Polónia, estão entre os feridos do atropelamento.

Lesley De Pietri, diretora da Unidade de Anestesia e Terapia Intensiva do Hospital Civil de Baggiovara, disse que duas das vítimas estão em “estado extremamente grave” e permanecem hospitalizadas.

Triollo diz que o homem suspeito de realizar o ataque nasceu em 1995, é formado em administração de empresas e está atualmente desempregado.

O responsável adiantou que, em 2022, o alegado agressor foi encaminhado para um centro de saúde mental para pessoas com transtornos esquizoides (de personalidade), mas que as autoridades perderam o contacto com ele após um primeiro período de observação.

No momento de sua detenção, o suspeito não estava sob o efeito de substâncias psicotrópicas, ou seja, parecia lúcido”, disse Triollo. “O cenário da investigação está obviamente em evolução e não podemos fornecer mais informações sobre o assunto.”

“Quero agradecer a estes cidadãos”, disse Mezzetti sobre as quatro pessoas que detiveram o suspeito. “O homem também estava armado com uma faca; eles demonstraram coragem e grande senso cívico. O meu mais profundo agradecimento a eles neste momento dramático.”

Ao elogiar os quatro, o autarca também disse que, quando deitaram o suspeito ao chão, um deles ficou levemente ferido pela faca. Luca Signorelli contou à Reuters que estava a ajudar uma mulher que havia sido gravemente ferida pelo carro quando o motorista tentou fugir.

"Eu persegui-o", disse Signorelli, acrescentando que várias outras pessoas o seguiram para ajudar. "Ele desapareceu atrás de uma fileira de carros e, de repente, reapareceu com uma faca nas mãos."

"Começou uma luta", adiantou Signorelli. "Fui esfaqueado duas vezes, uma no coração e outra na cabeça. Consegui desviar-me de um dos golpes e, durante o outro, agarrei o pulso dele e bloqueei-o."

Outras testemunhas oculares disseram à Reuters que a mulher atropelada ficou prensada contra a vitrine de uma loja e que as suas pernas foram “amputadas” pela força do impacto.

“Ele esmagou-a contra a vitrine”, relatou uma testemunha.

O presidente da Câmara de Modena disse à RAI que o homem está a ser interrogado na esquadra local e que as autoridades fornecerão mais informações posteriormente.

O ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, disse em comunicado nas redes sociais que está em contato com o ministro do Interior de Itália “para obter mais detalhes” e agradeceu às forças policiais a detenção do suspeito.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, descreveu o incidente como “extremamente grave” numa mensagem nas redes sociais.

“Expresso a minha solidariedade com as pessoas feridas e as suas famílias”, escreveu Meloni. “Também agradeço aos cidadãos que corajosamente intervieram para deter o agressor e às forças policiais pela sua atuação.”

“Conversei com o autarca e permaneço em contacto constante com as autoridades para acompanhar o desenrolar da situação”, continuou a chefe do governo. “Confio que o autor do crime será responsabilizado integralmente pelos seus atos.”