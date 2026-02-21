Teve uma carreira de sucesso na América. Agora, com 80 anos, está a "viver só com uma mala" em Itália

Há 42 min

Ed Connors chegou a pensar mudar-se para Lisboa: "A paisagem montanhosa e a falta de transportes públicos em Portugal, ao contrário do serviço de comboios italiano, fez-me sentir que ficaria ‘preso’ numa cidade e incapaz de explorar facilmente o resto da Europa”, explica

Depois de décadas a construir empresas, a projetar edifícios e a viajar, Edward Krueger Connors Jr. chegou a uma conclusão inesperada no início dos seus 80 anos: ficar no mesmo sítio já não fazia sentido. “Estava farto da América”, diz Connors à CNN Travel.

Em janeiro de 2026, poucas semanas antes do seu 81.º aniversário, o herói da Guerra do Vietname, arquiteto e antigo proprietário de um ginásio mudou-se sozinho para o sul de Itália, arrendando um apartamento em Lecce, uma cidade barroca na região de Puglia, a que chama agora a sua “cidade perfeita”.

A decisão de Connors foi motivada por um sentimento crescente de inquietação. A reforma não lhe agradava e diz que o ritmo e a direção da vida nos Estados Unidos já não lhe pareciam adequados. Depois de vender a sua casa em Venice Beach, partiu numa viagem de dois meses pela Europa, à procura de um lugar que correspondesse à forma como queria viver agora.

A mudança também reavivou um sonho há muito adiado.

Em 13 de setembro de 2001, Connors tinha um voo marcado de Los Angeles para Roma para comprar um castelo medieval do século XII perto de Orvieto - uma clássica cidade italiana na região da Úmbria - com 10 hectares de vinhas. Como todos os voos internacionais dessa semana, o seu voo foi cancelado na sequência dos atentados de 11 de setembro.

Tendo prestado serviço militar, Connors acreditava que os Estados Unidos estavam em guerra e decidiu que não era altura de partir. Invocou a cláusula de força maior e rescindiu o contrato de compra e venda. Desde então, regressou várias vezes a Orvieto e não tem dúvidas de que teria concluído o negócio se tivesse feito essa viagem.

“O 11 de setembro de 2001 mudou a minha vida”, diz Connors, que cresceu no Nebraska. "Foi um daqueles acontecimentos que mudam a vida das pessoas. Sempre admirei a beleza e o estilo de vida de Itália, por isso, mais uma vez, estou a explorar o sonho que tive há 25 anos de viver em Itália."

Desta vez, o sonho parece diferente.

Sem medo de morrer

Connors diz que tem tido dificuldade em abrandar o ritmo na reforma, depois de uma carreira muito preenchida (Foto: Ed Connors via CNN Newsource)

Connors, que nunca casou e não tem filhos, diz que já não quer ter a responsabilidade de possuir uma grande propriedade ou assumir compromissos a longo prazo. Em vez disso, optou por um arrendamento de seis meses perto do centro histórico de Lecce, escolhendo a flexibilidade em vez da permanência.

A perspetiva da morte não o assusta. Mantém-se ativo, dá pelo menos 10.000 passos por dia e controla a sua saúde de perto. “Tive uma vida preenchida e não estou preocupado em morrer sozinho”, diz. "Fui submetido a uma cirurgia cardíaca de bypass triplo em 2008 e estava pronto para morrer nessa altura, por isso sinto que agora tenho uma segunda vida. Desde então, nunca mais estive internado no hospital. O meu pai foi operado da mesma forma com a mesma idade e viveu até aos 96 anos, por isso tenho a genética a meu favor, o que é muito importante."

Depois de uma carreira atarefada, foi difícil abrandar o ritmo. Em 1980, Connors foi um dos responsáveis pela abertura do primeiro ginásio em regime de franchise nos Estados Unidos, o Gold's Gym, acabando por ajudar a levar a marca para 704 locais em todo o mundo antes de sair da empresa em 2004. Também trabalhou como arquiteto, desenhando dezenas de edifícios e estruturas de referência na Califórnia.

Mas, aos 80 anos, diz que o tédio se instalou, agravado pelo desconforto com as mudanças que via à sua volta: “Sei que fiz parte do ‘mundo dos franchisings’, mas a fealdade da América suburbana, com todos os franchisings alimentares, é algo que me deprime e que quis deixar para trás durante algum tempo”.

Lecce não era uma escolha óbvia. Connors escolheu a cidade sem a visitar primeiro, seguindo a sugestão de um amigo. Depois de deixar os Estados Unidos, passou dois meses a viajar pela Europa, considerando opções na República Checa, Polónia, Reino Unido e Portugal - o destino que estava inicialmente no topo da sua lista. “Apesar de Lisboa ter sido a minha primeira escolha, a paisagem montanhosa e a falta de transportes públicos em Portugal, ao contrário do serviço de comboios italiano, fez-me sentir que ficaria ‘preso’ numa cidade e incapaz de explorar facilmente o resto da Europa”, explica.

O clima também foi um fator decisivo. "Na minha idade, preocupo-me com as quedas e a neve e o gelo são os meus inimigos. Só três zonas do mundo têm um clima como o de L.A., e uma delas é a costa mediterrânica."

Arriscar

O sul de Itália acabou por ser a escolha mais acertada. A paisagem plana de Lecce, as ligações ferroviárias e a proximidade do aeroporto de Brindisi agradaram-lhe, assim como o clima. “Grande parte da vegetação é semelhante à do sul da Califórnia, pelo que a zona me pareceu ainda mais familiar”, justifica.

Agora, arrenda um apartamento mobilado de um quarto com varanda por pouco mais de 920 euros por mês, incluindo serviços públicos e Wi-Fi. Um antigo vizinho da Califórnia - agora um expatriado americano e corretor de imóveis em Lecce - ajudou-o a encontrar o apartamento.

Connors diz que um apartamento semelhante em Los Angeles custaria 2.500 euros, 3.700 euros em São Francisco e 2.900 euros em Nova Iorque.

Lecce, muitas vezes chamada a “Florença do Sul”, adapta-se ao seu ritmo quotidiano. Passa as manhãs a escrever e as tardes a passear, a refletir e a explorar. As horas de escrita são dedicadas a projetos que resultam das suas experiências de vida. Já publicou um livro de memórias, “The Three Muscleteers”, no qual reflete sobre a sua receita para o sucesso. “Escrevo que a vida é metade sobre o destino, ou seja, a sorte, e metade sobre o que se faz com ela, a execução”, diz.

Come fora várias vezes por semana e diz que chegar cedo aos restaurantes - antes de os italianos normalmente jantarem - o ajudou a conhecer outros americanos.

Lecce, na região italiana de Puglia, é conhecida pela sua arquitetura barroca (Foto: Ed Connors via CNN Newsource)

'Vivo para o momento'

Ed Connors descreve a cidade como não sendo nem demasiado grande nem demasiado pequena, o que contrasta com as recentes visitas a Londres, Lisboa, Roma e Paris, que lhe confirmaram que as grandes cidades já não lhe agradam.

"Aborreço-me facilmente e, na minha idade, não me vejo a viver num sítio durante muito tempo, a não ser que comprasse algo em Lecce com amigos. Já tive uma dúzia de casas na minha vida e sei que podem dar muito trabalho, não é algo com que me queira preocupar aos 80 anos."

Se fosse comprar uma propriedade, Connors diz que levaria o seu tempo e pesquisaria cuidadosamente.

"E estamos em Itália, onde, segundo um dos italianos com quem falei... 'está tudo estragado e é impossível arranjar alguma coisa!'", comenta.

Ter outra casa, diz, já não é muito atrativo. "Já tive boas casas, bons móveis, bons carros. Todas essas coisas perderam o interesse para mim. Já lá estive, já fiz isso. Quando as pessoas perguntam: "Ed, onde é que vives? aponto para a minha mala. Acho que sou como um millennial, vivo para o momento, para as experiências".

Connors viajou para a Europa quase todos os anos durante os últimos 62 anos, começando com uma viagem de um mês aos 18 anos. Enquanto estiver em Lecce, planeia visitar partes da Europa que ainda não viu ou às quais quer voltar, incluindo Nápoles, a parte ocidental de Itália, a Irlanda, o Reino Unido e os Países Baixos. "Também me interessa fazer uma viagem a Marraquexe, Malta ou Atenas a partir de Itália. Um cruzeiro pelo Mediterrâneo é uma das poucas coisas da minha lista de desejos que ainda não fiz."

Por agora, Lecce é a sua casa - mas apenas enquanto se sentir bem ali. “A não ser que compre alguma coisa em Lecce com um dos meus amigos, não acho que vá viver aqui para sempre, mas quem sabe, vou vivendo um dia de cada vez.”