3.500 pessoas retiradas de casa na Toscânia devido a incêndio florestal

Há 1h e 37min

Mais de 800 hectares de terreno foram devastados pelo fogo nas montanhas entre as cidades históricas de Lucca e Pisa

As autoridades italianas retiraram cerca de 3.500 pessoas das suas casas na região da Toscânia, enquanto tentam controlar um incêndio florestal que dura há mais de 24 horas, noticiou a AFP.

Mais de 800 hectares de terreno foram devastados pelo fogo nas montanhas entre as cidades históricas de Lucca e Pisa.

Os incêndios no Monte Faeta, entre Pisa e Lucca, estão a ser alimentados pelos ventos fortes. Como os focos de incêndio estão ativos em diversas áreas, o controlo tem sido particularmente difícil.

Três aviões Canadair e um helicóptero estão a combater o incêndio, juntamente com dezenas de viaturas e corpos de bombeiros, que trabalharam durante toda a noite. Os bombeiros têm o apoio de drones equipados com câmaras termográficas para monitorizar os focos.

"O incêndio ainda está muito ativo", disse o vice-presidente da Câmara de Lucca, Fabio Barsanti, num vídeo no Facebook. "Estão a ser feitos todos os esforços para conter ao máximo o perímetro do incêndio, mas não podemos relaxar nem fazer previsões porque estamos à mercê do vento", disse.

A causa do incêndio poderá ter sido a queima de alguns ramos de oliveira do lado de Lucca por um agricultor particular, que acabou por deixar as chamas descontrolarem-se, dizem as autoridades.