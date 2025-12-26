Há quase 30 anos que não nascia um bebé na aldeia italiana de Pagliara dei Marsi: até que chegou Lara

CNN Portugal , MJC
26 dez 2025, 17:53
Bebé (Pexels)

A bebé Lara tornou-se uma atração turística em Pagliara dei Marsi, uma aldeia que tem cerca de 20 pessoas. O seu nascimento põe em evidência o debate sobre o “inverno demográfico” em Itália - e na Europa

Há quase 30 anos que não nascia ninguém em Pagliara dei Marsi, uma antiga aldeia rural nas encostas do Monte Girifalco, na região italiana de Abruzzo. Até que, finalmente, em março nasceu Lara Bussi Trabucco, o primeiro bebé nascido na aldeia em três décadas.

O batizado na igreja em frente à sua casa contou com a presença de toda a comunidade - cerca de 20 pessoas - e tal é a novidade de ter um bebé na aldeia, que ela é agora a principal atração turística. “Pessoas que nem sequer sabiam que Pagliara dei Marsi existia vieram cá, só porque ouviram falar da Lara”, contou a mãe, Cinzia Trabucco, ao jornal The Guardian. “Com apenas nove meses de idade, ela é famosa.”

Cinzia Trabucco, de 42 anos, é professora de música e nasceu em Frascati, perto de Roma. Trabalhou na capital italiana durante anos, antes de decidir mudar-se para a aldeia onde nasceu o seu avô, porque sempre quis criar uma família longe do caos da cidade. Há alguns anos, conheceu Paolo Bussi, um trabalhador da construção civil da zona, que tem agora 56 anos. Após o nascimento de Lara, o casal beneficiou de um “bónus para bebés” de mil euros, um pagamento único por cada criança nascida ou adoptada desde janeiro de 2025, introduzido pelo governo de extrema-direita de Giorgia Meloni como parte da sua promessa de combater o que a primeira-ministra chamou de “inverno demográfico” de Itália. Recebem também um abono de família de cerca de 370 euros por mês.

Mas a principal dificuldade destes pais é conciliar a assistência aos filhos com o trabalho, uma vez que o sistema de apoio às crianças em Itália é insuficiente. O casal preocupa-se também com o futuro escolar de Lara. A última vez que Pagliara dei Marsi teve um professor - cuja casa era também a escola - foi há décadas. Há uma escola infantil e uma escola primária em Castellafiume, nas proximidades, mas dado o encerramento de escolas em toda a Itália devido ao declínio da taxa de natalidade, poderá não haver crianças suficientes para sustentar o estabelecimento a longo prazo.

A chegada de Lara a esta aldeia é um símbolo de esperança, mas também um sinal do preocupante agravamento da crise demográfica em Itália. Em 2024, os nascimentos no país atingiram um mínimo histórico de 369.944, continuando uma tendência negativa de 16 anos, de acordo com os dados do Istat, a agência nacional de estatísticas. A taxa de fertilidade também desceu para um nível recorde, com uma média de 1,18 crianças nascidas de mulheres em idade fértil em 2024 - uma das mais baixas da UE.

Há várias razões para este declínio, desde a insegurança no emprego e a enorme vaga de emigração de jovens até à falta de apoio às mães trabalhadoras e, tal como noutros países, ao aumento da infertilidade masculina. Além disso, um número crescente de pessoas está simplesmente a optar por não ter filhos.

Os dados preliminares do Istat para os primeiros sete meses de 2025 apontam para um novo decréscimo e, das 20 regiões administrativas de Itália, aquela onde esse decréscimo foi mais acentuado foi em Abruzzo, que entre janeiro e julho registou uma queda de 10,2% no número de nascimentos em comparação com o mesmo período de 2024.

Pagliara dei Marsi é uma aldeia minúscula, mas é um exemplo do envelhecimento da população e do esvaziamento das escolas, colocando pressão sobre as finanças públicas e apresentando enormes desafios económicos e sociais aos líderes a nível local, regional e nacional.

“Pagliara dei Marsi tem vindo a sofrer de um despovoamento drástico, exacerbado pela perda de muitos idosos, sem qualquer renovação geracional”, confirmou ao The Guardian a presidente da câmara local, Giuseppina Perozzi, que espera que o nascimento de Lara inspire outros casais.

Temas: Itália Envelhecimento Bebés Nascimento Natalidade

Europa

