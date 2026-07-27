Calor na cidade? Filmes gratuitos ajudam italianos a refrescar em Roma

CNN , Barbie Latza Nadeau
Há 49 min
Pessoas a caminhar junto ao Coliseu em Roma, Itália, a 4 de julho (Andrea Ronchini/NurPhoto/Getty Images)
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Capital italiano tem um grande número de abrigos climáticos - e não conta com os supermercados

A cidade de Roma está a lançar a iniciativa “The Big Chill”, que recebeu este nome como uma forma de homenagem ao filme de sucesso de 1983, conhecido em Portugal como “Os Amigos de Alex”. Em que consiste? São disponibilizados filmes gratuitos em cinemas com ar condicionado em dias de calor, neste que é um verão excecionalmente quente.

Menos de metade dos italianos tem ar condicionado em casa, segundo a empresa de energia Enel. Em Roma, os cidadãos que sofrem com o sufocante calor estão a aderir ao “clube das ventoinhas” para encontrar algum alívio perante o opressivo calor.

O presidente da câmara de Roma, Roberto Gualtieri, anunciou recentemente esta interessante ideia através de uma conferência de imprensa e nas redes sociais. Segundo o autarca, foi concebida para dar a oportunidade de as pessoas sem acesso ao ar condicionado se puderem refrescar, bem como para ajudar a combater o isolamento através da socialização, do lazer e do envolvimento cultural.

“Vão ser exibidos filmes maravilhosos, incluindo lançamentos recentes”, afirmou.

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“Será exibido um filme diferente todos os dias. As pessoas poderão passar o seu tempo a ver um filme num ambiente agradável, dado que nem todas têm ar condicionado”, juntou.

A lista de filmes inclui “Ainda Temos o Amanhã”, de Paola Cortellesi, “Flaminia” de Michela Giraud, “Volare” de Margherita Buy, “Fabi Silvestri Gazzé: Um Passo de Cada Vez” de Francesco Cordio, “Hey Joe” de Claudio Giovannesi, “Dez Minutos” de Maria Sole Tognazzi, “Romeu é Julieta” de Giovanni Veronesi, “Cem Domingos” de Antonio Albanese, “Aquele Verão com Irene” de Carlo Sironi e “Não sou o que sou” de Edoardo Leo.

Embora assistir gratuitamente a filmes possa parecer um ótimo plano de “Férias em Roma” [uma referência ao filme com Audrey Hepburn and Gregory Peck], a verdade é que o programa se destina aos cidadãos de Roma, e não os turistas, que costumam ficar alojados em quartos de hotel equipados com ar condicionado. Os cinéfilos poderão assistir a dois filmes por dia — todos os cinemas aderentes vão exibir a mesma sequência de filmes durante todo o período da iniciativa, que poderá ser prolongada caso a onda de calor se mantenha.

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Grandes recintos como o Auditório da cidade ou o centro Palaexpo também vão estar abertos ao público, com exposições gratuitas para visita. Bibliotecas, teatros, espaços de ‘coworking’, bem como outros locais com ar condicionado, também terão entrada gratuita das 13:00 às 18:30 até 4 de agosto.

A Europa tem estado a enfrentar um verão com brutais ondas de calor, obrigando muitas cidades a tomarem medidas especiais, seja através da disponibilização de água ou de espaços frescos aos residentes que não têm ar condicionado em casa.

Os habitantes de Roma têm enfrentado temperaturas a rondar os 37 graus. Está agora em curso uma nova onda de calor, com máximas na ordem dos 40 graus. Agosto poderá ser ainda mais quente, segundo a Força Aérea Italiana, que é a fonte oficial das previsões meteorológicas no país.

Em Roma, existem atualmente 178 abrigos climáticos espalhados pela cidade, segundo Gualtieri. “Acho que é o maior número do mundo”, afirmou. “E nas nossas contas não entram os supermercados, uma vez que não há lá casas de banho”.

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Esta iniciativa de cinema ao ar livre é patrocinada pela secretaria de Cultura da cidade e pela Zetema Progetto Cultura.

As pipocas é que têm de ser pagas.

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