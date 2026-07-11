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Bombas da Segunda Guerra Mundial encontradas em linha ferroviária Roma-Nápoles

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 16min
Polícia italiana (Getty)
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Os engenhos encontravam-se numa vala de escavação sob a linha ferroviária, nas imediações de bairros residenciais

As Forças Armadas italianas informaram ter descoberto cerca de uma dezena de bombas da Segunda Guerra Mundial numa linha ferroviária que une a capital, Roma, e a cidade de Nápoles, no sul do país.

Os explosivos, com perto de 500 quilos, foram encontrados durante as obras num segmento da linha ferroviária perto da cidade de Formia, 150 quilómetros a sul de Roma, levando a circulação de comboios a ser suspensa até estarem concluídas as operações de remoção, adiantou na sexta-feira o jornal italiano La Repubblica.

Os engenhos encontravam-se numa vala de escavação sob a linha ferroviária, nas imediações de bairros residenciais.

Após a descoberta, os protocolos de emergência foram imediatamente acionados, o que ditou a suspensão do tráfego ferroviário entre Formia e Minturno e o envio para o local de uma equipa do Exército especializada em desativar explosivos.

Especialistas adiantaram que os explosivos vão ser transportados esta noite num veículo especial, com escolta policial, rumo a uma pedreira designada para o armazenamento temporário dos materiais.

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Temas: Itália Bombas Segunda Guerra Mundial
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