O famoso Arco do Amor, em Itália, colapsou no Dia dos Namorados

Há 1h e 58min

Situado na costa italiana, é um local onde tradicionalmente os namorados fazem propostas de casamento, trocam o primeiro beijo ou celebram uniões. Segundo a lenda local, aqueles que se beijam debaixo do arco estão destinados ao amor eterno

Um bonito ponto turístico na costa italiana conhecido como "Arco do Amor", devido à sua popularidade entre os casais apaixonados, desabou durante fortes tempestades no Dia dos Namorados, um episódio a que um funcionário local descreveu como "um golpe no coração".

Faraglioni di Sant'Andrea, o local onde se encontrava um arco nas falésias de pedra na costa de Salento - o calcanhar da "bota" italiana - há séculos que atrai visitantes apaixonados, sendo um local onde tradicionalmente os namorados fazem propostas de casamento, trocam o primeiro beijo ou celebram uniões. Segundo a lenda local, aqueles que se beijam debaixo do arco estão destinados ao amor eterno.

Mas quando uma forte tempestade atingiu o sul de Itália no fim de semana, a frágil estrutura do arco cedeu, reduzindo-o a um monte de escombros.

O seu desabamento representou um "golpe devastador para a imagem de Salento e para o turismo", disse Maurizio Cisternino, presidente da Câmara da cidade de Melendugno, junto ao arco que ruiu, à CNN. "É um golpe no coração".

O arco, depois do colapso (Foto: Paolo Manzo/NurPhoto/Shutterstock via CNN Newsource)

O arco foi formado por séculos de ventos fortes e mares agitados que desgastaram os penhascos de calcarenito da região de Puglia, em Itália, nas águas turquesas do Mar Adriático. O local, que antes servia como ponto de observação estratégico para alertar para os piratas, tornou-se um ponto de encontro para casais apaixonados no final do século XVIII.

As fotos no Instagram atraíram milhares de casais ao arco nos últimos anos, disse Cisternino. Como a entrada é gratuita e aberta ao público, é impossível saber exatamente quantos casais o visitaram.

Lorenzo Barlato, um residente local, pediu a mulher em casamento no topo do penhasco com vista para o arco há mais de 40 anos, e o casal costumava regressar para celebrar aniversários. “Mal podia esperar para voltar”, comentou no Facebook após o desabamento de sábado. “Agora, infelizmente, tudo o que me resta são as muitas fotografias bonitas que tirei daquele pedaço de paraíso.”

A zona é tão popular que hotéis e resorts - muitos com nomes inspirados no arco - surgiram para acomodar os visitantes.

‘Tragédia inevitável’

O aumento da temperatura da água do mar, em consequência das alterações climáticas, é considerado um fator que contribuiu para o clima extremo que atingiu o arco, que já tinha sido danificado pelo Ciclone Harry em Janeiro.

Mas a preocupação com a fragilidade do monumento já vem de há anos.

Em 2024, as autoridades locais solicitaram uma verba de 4,5 milhões de dólares para financiar um projeto de preservação para combater a erosão costeira, mas não conseguiram o dinheiro, segundo Maurizio Cisternino. “Sabíamos que era uma tragédia inevitável, só não esperávamos que acontecesse tão cedo”, disse o presidente da Câmara à imprensa local no domingo.

À CNN disse que “a natureza recuperou o arco, tal como o criou” e afirmou que são necessários recursos para lidar com a situação ao longo da costa. “A natureza transformou-se: o que existia há 30 anos já não existe.”

O desabamento acontece após semanas de tempestades violentas no sul de Itália. Na Sicília, um deslizamento de terras fez com que casas caíssem numa ravina na cidade de Niscemi. Inundações generalizadas causaram a morte de várias pessoas, incluindo um homem que morreu quando a sua casa desabou perto de Roma, na semana passada.

Agora desaparecido, os restos do arco serão deixados para serem levados pelo mar.