Colisão entre autocarro e autocaravana em Itália faz seis mortos e 27 feridos

Tiago Ferreira Resende
Há 3h e 29min
Acidente em Ternana, Itália. X
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Entre as seis vítimas mortais estão os dois condutores do autocarro, dois passageiros e os dois ocupantes da autocaravana

Uma colisão frontal entre um autocarro e uma autocaravana provocou no domingo seis mortos e 27 feridos na estrada nacional 79 "Ternana", em Colli sul Velino, junto ao Lago di Ventina, na fronteira entre as regiões italianas da Úmbria e do Lácio. O acidente ocorreu durante a tarde, numa via rápida que liga as cidades de Terni e Rieti.

Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária de Rieti, citadas pela Sky TG24, a autocaravana seguia em direção a Terni quando terá invadido a faixa de rodagem contrária, colidindo frontalmente com o autocarro que circulava no sentido oposto.

O embate, de grande violência, destruiu completamente a autocaravana e envolveu ainda três automóveis, um dos quais capotou. Entre as seis vítimas mortais estão os dois condutores do autocarro, dois passageiros e os dois ocupantes da autocaravana.

Dos 27 feridos, quatro encontram-se em estado grave e foram transportados de helicóptero para o Hospital Gemelli, em Roma, e para o hospital de Terni. Os restantes 23 sofreram ferimentos considerados ligeiros e foram encaminhados para unidades hospitalares de Rieti, Terni e Foligno.

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No local estiveram meios de socorro, ambulâncias, helicópteros, Polícia Rodoviária, Polícia Local, Carabinieri, bombeiros e equipas da Anas. A estrada nacional 79 foi encerrada nos dois sentidos ao quilómetro 18,650 para permitir os trabalhos de socorro e reposição da circulação.

Entretanto, a autarquia de Terni ativou uma linha telefónica exclusiva para familiares das pessoas envolvidas no acidente, assegurada por profissionais da Direção de Saúde da Região da Úmbria.

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Temas: Itália Acidente Mortos Autocarro Autocaravana
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