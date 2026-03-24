Volkswagen em conversações com Israel para fazer componentes para a Iron Dome

CNN Portugal , PF
Há 1h e 40min
Edifício da Volkswagen em Zwickau, Alemanha (AP Photo/Jens Meyer,

A Volkswagen já produz camiões militares, numa parceria entre a MAN e a Rheinmetall, e regressaria assim ao fabrico de armamento convencional. Durante a II Guerra Mundial, a Volkswagen produziu a bomba voadora V-1, um míssil de cruzeiro utilizado milhares de vezes para bombardear Londres

A Volksawagen está em conversações com a empresa Rafael Advanced Defence Systems, detida pelo Estado israelita, para passar a produzir componentes para a Iron Dome numa das suas fábricas, adianta o Financial Times esta terça-feira, citando duas fontes com conhecimento da matéria.

O acordo prevê que a fábrica da empresa em Osnabruck, no noroeste do país, seja convertida de fábrica de automóveis para fábrica de armamento. Segundo o jornal britânico, a fábrica alemã passaria a produzir componentes como camiões de transporte de mísseis, lançadores e geradores. O acordo não incluiria o fabrico de projéteis.

O objetivo da empresa é salvar os 2300 empregos da fábrica, que tem estado em risco de fecho e vai encerrar a produção de automóveis no próximo ano.

O Financial Times escreve que o governo alemão apoia a parceria proposta.

A Volkswagen já produz camiões militares, numa parceria entre a MAN e a Rheinmetall, e regressaria assim ao fabrico de armamento convencional. Durante a II Guerra Mundial, a Volkswagen produziu a bomba voadora V-1, um míssil de cruzeiro utilizado milhares de vezes para bombardear Londres.

Temas: Israel Volkswagen Iron Dome Rafael Advanced Defence Systems Osnabruck

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